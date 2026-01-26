วิกฤต! หิมะและฝนตกหนักใน “อัฟกานิสถาน” นาน 3 วันดับอื้อ 61 บาดเจ็บร้อยกว่า

เอพี – อัฟกานิสถานตลอด 3 วันที่ผ่านมาพบวิกฤตทางสภาพอากาศทั้งหิมะและฝนตกหนักส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไป 61 คน และบาดเจ็บอีก 110 คนทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่จัดการภัยพิบัติตอลีบานแถลงวันเสาร์(24 ม.ค) เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกำลังพยายามเปิดถนนเพื่อสามารถเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆที่โดนตัดขาด
เอพีรายงานวันเสาร์(24 ม.ค)ว่า สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอัฟกานิสถานเปิดเผยว่า มีบ้านเรือน 458 หลังถูกทำลายหรือเสียหายและสัตว์หลายร้อยตายใน 15 จังหวัดจากทั้งหมด 34 จังหวัดทั่วอัฟกานิสถานหลังตลอด 3 วันที่ผ่านมาหิมะตกลงมาอย่างหนักรวมถึงฝนกลายเป็นหายนะทางสภาพอากาศในดินแดนแห่งนี้
เจ้าหน้าที่อัฟกันแถลงวันเสาร์(24)ว่า มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ 61 คนและบาดเจ็บอีก 110 คน แต่เจ้าหน้าที่เตือนว่า ตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกำลังรวบรวมข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ
อัฟกานิสถานนั้นมักได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศรุนแนงจากที่หิมะและฝนตกลงมาอย่างหนักส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันส่งผลสังหารไปหลายสิบคนหรือแม้กระทั่งหลายร้อยในแต่ละครั้งเป็นต้นว่าในปี 2024 มีไม่ต่ำกว่า 300คนเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในฤดูใบไม้ผลิ
การสู้รบมานานหลายสิบปีรวมกับโครงสร้างพื้นฐานที่แย่ สภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก รวมการถางป่ากลายเป็นตัวเร่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลกที่เพิ่มผลกระทบต่อภัยพิบัติทางสภาพอากาศเช่นนั้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกลที่มีบ้านประชาชนเป็นจำนวนมากถูกสร้างด้วยโคลนที่ไม่สามารถปกป้องได้จากน้ำท่วมฉับพลันหรือหิมะตกหนัก
เอพีรายงานว่า บรรดาจังหวัดทางภาคตะวันออกของอัฟกานิสถานยังคงพยายามอย่างหนักที่ฟื้นจากความเสียหายของเหตุแผ่นดินไหวปีที่แล้วซึ่งเกิดขึ้นเม่าอปลายสิงหาคม และอีกครั้งเมื่อพฤศจิกายน ทำลายหมู่บ้านมากมายและสังหารประชาชนไปกว่า 2,200 คน
ทั้งนี้เมื่อต้นเดือน สหประชาชาติเปิดเผยว่าอัฟกานิสถานยังคงเป็นหนึ่งในชาติที่ประสบปัญหาทางบรรเทาทุกข์มากที่สุดในโลกในปี 2026 โดยทั้ง UN และพันธมิตรทางบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติได้ร้องขอ 1.7 พันล้านดอลลาร์เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอัฟกันเกือบ 18 ล้านดอลลาร์ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน