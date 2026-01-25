ฮือฮา! “ทรัมป์” ส่งเรือโจมตีเร็วใกล้ชายฝั่ง USS Cincinnati เข้า "กัมพูชา" เข้าเทียบท่านาน 5 วันที่ “ฐานทัพเรือเรียม” ระหว่างเรือรบจีน 2 ลำยังคงจอดแช่อยู่ด้านใน

เอเจนซีส์/เอเอฟพี/MGRออนไลน์ – สหรัฐฯประเดิมต้นปีส่งเรือรบโจมตีเร็วใกล้ชายฝั่ง USS Cincinnati เข้าเทียบท่าจอดท่าเรือเรียมของกัมพูชาที่สร้างด้วยทุนจีนมาตั้งแต่วันเสาร์(24 ม.ค) เป็นการจอดนาน 5 วัน ระหว่างเรือรบจีน 2 ลำยังคงจอดอยู่ด้านใน
สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานวานนี้(24 ม.ค) เรือรบโจมตีเร็วใกล้ชายฝั่ง USS Cincinnati (LCS-20) ชั้นอินดิเพนเดนซ์กลายเป็นเรือรบต่างชาติลำที่ 3 ที่เดินทางเข้าจอดที่ฐานทัพเรือเรียมที่ใช้เงินจีนในการปรับปรุงจนใหญ่โตและเปิดทางการในปี 2025 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาภาพดาวเทียมปรากฏชัดว่ามักมีเรือรบจีนมาจอดนานหลายเดือน
อย่างไรก็ตามในวันเสาร์(24) เรือรบโจมตีเร็วใกล้ชายฝั่ง USS Cincinnati ที่อ้างอิงจากวิกีพีเดียพบว่าเป็นเรือรบข้อนข้างใหม่เข้าประจำการเมื่อวันที่ 5 ต.ค ปี 2019 หนัก 210 ตัน ฐานเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย พร้อมฮ.ซีฮ็อก 2 ลำและมีลูกเรือราว 40 นายเดินทางมาที่ฐานทัพเรือเรียมและกลายเป็นข่าวดังไปทั่วกัมพูชา สื่อชื่อดังเช่น ขแมร์ไทม์ส รายงานข่าวนี้ รวมไปถึงอินฟลูเขมรอดีตนาวิกโยธินสหรัฐฯชื่อดัง Jacob in Cambodia
เป็นการเดินทางเข้ากัมพูชาทางทะเลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติสหรัฐฯ-กัมพูชา ระหว่างพนมเปญกำลังมีปัญหาสแกมเมอร์จีนเทาไม่หยุด ส่งสัญญาณความตรึงเครียดทางการทหารในเข้าถึงท่าเรือทางยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยเริ่มต้นกลับมาอบอุ่น
โดยในระหว่างเทียบท่าเจ้าหน้าที่ทหารเรือสหรัฐฯและกัมพูชาได้หารือในการประชุมและฝึกซ้อมร่วมกันโดยมีเป้าหมายไปที่ความมั่นคงทางน้ำและการประสานทางปฎิบัติการ
การเยือนนี้ยังสอดคล้องกับความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้ง 2 ชาติในไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงวอชิงตันสั่งยกเลิกการห้ามขายอาวุกับเขมรและรื้อฟื้นกันฝึกซ้อมร่วมกันทางการทหารเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี
โดยในปี 2025 รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฯ พีธ เฮกเซธ ประกาศเสียงดังการกลับมาอีกครั้งของการซ้อมรบสหรัฐฯ-กัมพูชา Angkor Sentinel หลังได้พบกับรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาที่การประชุมข้างเคียงของการประชุมความมั่นคงในมาเลเซีย
สื่อสิงคโปร์รายงานว่า วอชิงตันแสดงความกังวลมาอย่างยาวนานที่กัมพูชาได้อนุญาให้ปักกิ่งสามารถเข้าใช้ฐานทัพเรือเรียมได้แต่เป็นสิ่งที่พนมเปญนั้นพยายามที่จะไม่เอ่ยถึง แต่อย่างไรก็ตามปักกิ่งนั้นยังคงใช้พื้นที่ในฐานทัพเรือเรียมรวมถึง ท่าจอดเรือที่ใหญ่ที่สุดของฐานทัพ อ้างอิงจากMTI ( Maritime Transparency Initiative) ที่มีฐานในกรุงวอชิงตัน
เอเอฟพีรายงานว่า เช้าวันเสาร์(24) นักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า สังเกตพบเรือรบจีนจำนวน 2 ลำยังคงจอดอยู่ที่ฐานทัพเรียม เอเอฟพีชี้ว่า การปรากฎตัวของเรือรบจีนที่ฐานทัพเรือแห่งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปลายปี 2023
เรือรบสหรัฐฯ USS Cincinnati (LCS-20) เข้าจอดที่หนึ่งในท่า(pier) ของฐานทัพและห่างออกไปจากเรือรบจีน 2 ลำแค่ 150 เมตรเท่านั้น
ทั้งนี้ MTI รายงานก่อนหน้าเมื่อวันที่ 5 พ.คปีที่แล้วพบว่า ฐานทัพเรือเรียมนั้นมีทั้งเรดาร์ ที่จอดเฮลิคอปเตอร์ โดยภายในฐานมีท่าจอดเรือ 3 แห่งโดยท่าเรือใหญ่สุดที่ยื่นลึกเข้าไปในอ่าวเป็นของจีน ส่วนท่าเรือเล็กเป็นของกัมพูชา และมีท่าเทียบเรือโหลดสินค้า นอกจากนี้ยังมี dry dock และ marine railway ภายในฐานมีคลังแสงเก็บกระสุนและสำนักงานตั้งอยู่ด้านใน
และมีภาพแสดงการถางป่าใกล้ฐานโดย MTI ชี้ว่าคาดจะเป็นที่ตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ
สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานว่า การปรากฏตัวแสดงยานุภาพทางการทหารอเมริกาครั้งสุดท้ายในกัมพูชาครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2024 เมื่อเรือ USS Savannah เข้ามาจอดใกล้สีหนุวิลล์ ถือเป็นการเข้าเทียบท่าในแดนเขมรครั้งแรกในรอบ 8 ปีทีเดียว
ความสัมพันธ์สหรัฐฯและกัมพูชาหันมาชื่นมื่นเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เพิ่งรับตำแหน่งเมื่อมกราคมปี 2025 ก้าวเข้ามาเป็นกาวใจสงบศึกความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างไทย-กัมพูชาและส่งผลทำให้ฝ่ายเขมรได้เสนอชื่อทรัมป์เพื่อรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีที่ผ่านมาแต่พลาดรางวัลให้กับผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา แต่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่ากรุงเทพฯได้เสนอชื่อทรัมป์ให้รับรางวัลที่ทรงเกียรติด้วยหรือไม่
ทั้งนี้เพนตากอนได้เผยแพร่รายงานนโยบายการป้องกันประเทศที่เฝ่ารอมานานเมื่อวันศุกร์(23) ออกคำสั่งให้สหรัฐฯยังคงมีความได้เปรียบทางอำนาจทหารในอินโดแปซิฟิก