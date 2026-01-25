เคลื่อนทัพกองเรือมหึมา!ทรัมป์ส่งสัญญาณอยากปะทะ ขู่อีกรอบใช้กำลังตอบโต้อิหร่านปราบผู้ประท้วง

วอชิงตันกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ในอิหร่าน จากคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งดูเหมือนเป็นการส่งเสียงขู่รอบใหม่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ ต่อกรณีจัดการหนักมือกับสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่กองเรือขนาดใหญ่แห่งกองทัพเรืออเมริกา กำลังมุ่งหน้าสู่ภูมิภาค
อิหร่านต้องเผชิญกับการประท้วงใหญ่ในพักหลังมานี้ เกี่ยวกับความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจและการพังครืนในค่าเงินของสกุลเงินของประเทศ การชุมนุมลุกลามสู่การประท้วงทางการเมืองและความรุนแรง โดยเตหะรานกล่าวโทษสหรัฐฯและอิสราเอลแทรกแซง เช่นเดียวกับการแทรกซึมปลุกปั่นความยุ่งเหยิงโดยพวกเครือข่ายก่อการร้าย
อ้างอิงข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุด มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายในเหตุความรุนแรง ในนั้นมีพวกก่อการร้ายรวมอยู่ด้วยเกือบ 700 คน เตหะรานกล่าวอ้างซ้ำๆว่ากลุ่มนักรบที่บงการอยู่เบื้องหลัง ได้รับคำสั่ง อาวุธและอุปกรณ์อื่นๆจากต่างแดน เช่นเดียวกับได้รับค่าจ้างให้ใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและทรัพย์สินของทางราชการ
ประธานาธิบดีสหรัฐฯส่งเสียงขู่อิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่า เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการใช้ปฏิบัติการทางทหาร บอกกับพวกผู้ประท้วงว่า "ความช่วยเหลือกำลังมุ่งหน้าไป" อย่างไรก็ตามเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว ดูเหมือนเขาจะลดน้ำเสียงแข็งกร้าวลง อ้างโน้มน้าวตนเองไม่ให้โจมตีอิหร่าน
กระนั้นในวันศุกร์(23ม.ค.) เขาเตือนอิหร่านอีกรอบ กำลังจับตาสถานการณ์ในประเทศอย่างใกล้ชิด และบอกว่าไม่อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นกับอิหร่านเลย "เรามีกองเรือขนาดมหึมากำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางดังกล่าว บางทีเราอาจไม่จำเป็นต้องใช้มัน เรามีเรือจำนวนมากกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้น แค่เผื่อไว้" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวบนเที่ยวบินแอร์ฟอร์ซวัน
แม้เพนตากอนไม่ยืนยันคำแถลงของทรัมป์เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองเรือ แต่สื่อมวลชนหลายแห่งรายงานบ่งชี้ว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินที่นำโดย เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ได้ถูกสั่งให้เคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้ มุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง และเวลานี้กองเรือดังกล่าวและเรือที่เกี่ยวข้อง กำลังล่องอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีรายงานเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเสริมทรัพยากรสังเกตการณ์ด้านการบิน ด้วยการเพิ่มเติมเครื่องบินรบและอากาศยานสนับสนุน ในนั้นรวมถึงเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ ไปประจำการตามฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯในภูมิภาค การประจำการต่างๆนานาเหล่านี้ถูกตีความโดยพวกผู้เชี่ยวชาญบางส่วน ว่าเป็นสัญญาณเค้าลางการใช้ปฏิบัติการทางทหารกับเตหะราน
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)