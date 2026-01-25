ผวาไม่ได้คืน!?นกม.เยอรมนีร้องทวงทองคำที่ฝากไว้กับสหรัฐฯ วิตกนโยบายเอาแน่เอานอนไม่ได้ของทรัมป์

มารี-แอกเนส สแตรค-ซิมเมอร์มันน์ ประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงและกลาโหมของรัฐสภายุโรป จากพรรคฟรี เดโมแครต ปาร์ตี ในเยอรมนี เรียกร้องเยอรมนีทวงทองคำสำรองที่ฝากไว้ในสหรัฐฯ อ้างด้วยนโยบายที่คาดเดาไม่ได้ของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จึงมีความชอบธรรมในการดำเนินการดังกล่าว
"ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ และท่ามกลางนโยบายต่างๆที่คาดเดาไม่ได้ของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ จึงไม่เหลือเหตุผลพื้นฐานใด สำหรับจัดเก็บ 37% ของทองคำสำรองทั้งหมดของเยอรมนี หรือกว่า 1,230 ตัน ในห้องนิรภัยของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ในนิวยอร์ก อีกต่อไป" สแตรค-ซิมเมอร์มันน์ ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารแดร์ ชปีเกล
สแตรค-ซิมเมอร์มันน์ กล่าวต่อว่าการฝากทำองคำดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลในช่วงสงครามเย็น แต่ทุกวันนี้พื้นฐานของสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เปลี่ยนไปแล้ว "แค่ความไว้วางใจเฉยๆต่อความน่าเชื่อถือของพันธมิตรข้ามแอตแลนติก ไม่อาจทดแทนอำนาจอธิปไตยในขอบเขตทางเศรษฐกิจและนโยบายด้านความมั่นคง" เธอกล่าว
นักการเมืองรายนี้เร่งเร้ารัฐบาลเยอรมนี คลอดแผนการหนึ่งๆ สำหรับนำทองคำสำรองจากสหรัฐฯกลับสู่เยอรมนีอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่นเดียวกับเตรียมพร้อมประเมินความเสี่ยงทางการเมืองและทางกฎหมายของการจับเก็บทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ในต่างแดน "รัฐสภาควรจัดประชุมวารพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของทุนสำรองระหว่างประเทศของเรา และหาทางรับประกันความเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจของเรา"
นิตยสารแดร์ ชปีเกล รายงานอ้างความเห็นของ เอ็มมานูเอล มอนช์ อดีตหัวหน้าแผนกวิจัยของธนาคารกลางเยอรมนี เน้นย้ำว่าธนาคารกลางแห่งนี้ควรตรวจสอบความเป็นไปได้ในประเด็นดึงทองคำสำรองกลับประเทศ
เยอรมนีจัดเก็บทองคำสำรองไว้ในต่างแดนมานานหลายทษวรรษ แนวทางปฏิบัติที่มีย้อนกลับไปในยุคที่เรียกว่า German economic miracle การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1960 ระหว่างปี 2013 ถึง 2027 เยอรมนีได้ดึงทองคำสำรองบางส่วนกลับจากนิวยอร์กและปารีส ปัจจุบันครึ่งหนึ่งของทองคำสำรองถูกเก็บไว้ที่ธนาคารกลางเยอรมนี ส่วนที่เหลือฝากไว้ในนิวยอร์กและลอนดอน
(ที่มา:ทาสส์นิวส์)