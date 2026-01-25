เขมรสติแตก!ล่าสุดทะเลาะกับหนังกลางแปลง โวยไทยใช้ล้างสมองพลเมือง(ชมคลิป)

@monkabuankla #นันทวันภาพยนตร์สุรินทร์ #เสียงจากคนชายแดน ♬ เสียงต้นฉบับ - มน นันทวันภาพยนตร์ สุรินทร์🎬
ขอบคุณคลิปจาก TikTok : monkabuankla และ นันทวัน ภาพยนตร์
ขอบคุณคลิปจาก : จำลอง พรมแก้ว
สื่อมวลชนกัมพูชา กล่าวหาไทยกำลังใช้โปรดักชั่นห่วยๆและแอนิเมชันที่สร้างจากเอไอล้างสมองพลเมือง ปั่นแต่งเรื่องเล่าอย่างระมัดระวังหันเหผลลัพธ์แท้จริง ที่เกิดจากการกระทำของตนเอง ในความขัดแย้งกับกัมพูชา
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ทูเดย์ กล่าวหาว่ารัฐบาลไทย พยายามตอกย้ำเกี่ยวกับระบบจรวด BM-21 ของกัมพูชา ที่สื่อแห่งนี้กล่าวอ้างว่าถูกใช้งานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตนเอง ขณะเดียวกันก็จงใจละเว้นพาดพิงถึงเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยที่ไทยมีในครอบครอง ในนั้นรวมถึงเอฟ-16, กริพเพน JAS 39 และ T-50 โกลเดนอีเกิล ที่แขมร์ทูเดย์ บอกว่าก่อความหวาดกลัวและโกลาหลแก่ประชาชนชาวกัมพูชา
อ้างอิงคลิปวิดีโอหนังกลางแปลงไทยโดยนันทวัน ภาพยนตร์ กำลังฉายแอนิเมชัน แสดงความเคารพและเชิดชูทหารที่เสียชีวิตในความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับกัมพูชา ขแมร์ทูเดย์ ระบุว่าการการนำเสนอข้อมูลเพียงบางส่วนนี้ เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงคนไทย วาดภาพกัมพูชาในฐานะผู้รุกราน ขณะเดียวกันก็ปิดบังบทบาทของไทยในความตึงเครียดระดับภูมิภาค
ขแมร์ทูเดย์ อ้างว่ามีชาวกัมพูชาเกือบครึ่งล้านคนที่ต้องไร้ถิ่นฐาน สืบเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและโครงการทางทหารต่างๆนานาถูกทำลาย จำนวนมากต้องสูญเสียบ้าน วิถีชีวิตและชุมนุม แต่สื่อมวลชนไทยกลับไหลบ่าข้อมูลบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยข้อมูลบิดเบือนจากไอเอ เบี่ยงเบนความสนใจไปจากความล้มเหลวของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคและการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนที่เกิดจากนโยบายเหล่านี้
สื่อมวลชนกัมพูชาปิดท้ายว่า ไทยมุ่งไปที่การสร้างภาพเหนือความรับผิดชอบ เน้นความอลังการมากกว่าเนื้อหาสาระ และมุ่งเน้นโฆษณาชวนเชื่อเหนือความเป็นจริงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตมนุษย์ ทั้งชีวิตของประชาชนตนเองและประชาชนของชาติเพื่อนบ้าน ในขณะที่ไทยตบตาพลเมืองด้วยเรื่องเล่าที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ความจริงเกี่ยวกับการพลัดถิ่นฐาน ความหวาดกลัวและการบริหารจัดการผิดพลาด ยังคงถูกปิดซ่อนไว้ด้วยความจงใจ
(ที่มา:ขแมร์ทูเดย์)