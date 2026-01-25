ยึดแล้วขายได้!สหรัฐฯไฟเขียวจีนซื้อน้ำมันเวเนซุเอลา หลังมะกันเข้าคุมแบ่งรายได้อุตสาหกรรมพลังงาน

รัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อนุญาตให้จีนซื้อน้ำมันเวเนซุเอลา แต่ไม่ใช่ "ในราคาที่ลดให้อย่างมากอย่างไม่เป็นธรรม" ในระดับเดียวกับครั้งก่อนหน้าที่สหรัฐฯจะจู่โจมโค่นล้มประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร และเข้าควบคุมการจำหน่าย รวมถึงรายได้น้ำมันของเวเนซุเอลา จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อเมริกาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์
แม้น้ำมันเวเนซุเอลาจะถูกขายในตลาดโลก แต่รัฐบาลสหรัฐฯกำหนดว่าน้ำมันส่วนใหญ่ในนั้่นจะถูกขายแก่อเมริกา จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม หลังจากก่อนหน้านี้อเมริกาเคยระบุว่าจะเข้าควบคุมการจำหน่ายน้ำมันของเวเนซุเอลาไปอย่างไม่มีกำหนด หลังยึดอำนาจมาดูโร เมื่อวันที่ 3 มกราคม
"ขอบคุณความเด็ดขาดของประธานาธิบดีทรัมป์ และความสำเร็จของปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะเก็บรายได้ในราคาที่ยุติธรรม จากน้ำมันของพวกเขาที่ขายให้จีนและประเทศอื่นๆ ไม่ใช่ในราคาคอรัปชันและราคาถูกๆ" เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าว
จีน คือผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลามาเป็นเวลานานหลายปี และการขายดังกล่าวช่วยให้ การากัส สามารถจ่ายคืนหนี้มหาศาลที่กู้ยืมมาจากปักกิ่ง ในข้อตกลงกู้ยืมแลกกับน้ำมัน
เจ้าหน้าที่รายนี้บอกต่อว่า "รัฐบาลอนุญาตให้จีนซื้อน้ำมันในราคาตลาดที่ยุติธรรม ไม่ใช่ในราคาที่ไม่ยุติธรรม และไม่ใช่ในราคาที่มีส่วนลด ตามที่ มาดูโร เคยขายน้ำมันแก่จีนก่อนหน้านี้ เพื่อจ่ายหนี้"
คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าสหรัฐฯได้รับส่วนแบ่ง 45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากน้ำมันเวเนซุเอลา มากกว่าที่ เวเนซุเอลา เคยได้รับราวๆ 31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนการจับกุม มาดูโร
วีทอล (Vitol) และทราฟิกูรา (Trafigura) สองบริษัทค้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ได้ขายน้ำมันดิบในข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับจัดหาอุปทานระหว่างเวเนซุเอลากับสหรัฐฯ ไปแล้วราว 11 ล้านบาร์เรล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของข้อตกลงมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์
แหล่งข่าวระบุว่า Trafigura ขายน้ำมันดิบครั้งแรกให้กับลูกค้าในข้อตกลงกับบริษัท Repsol ของสเปน ในขณะที่ Vitol เจรจาข้อตกลงกับโรงกลั่นต่างๆในสหรัฐฯรวมถึง Valero และ Phillips 66 ตลอดจนโรงกลั่นของตนเองในอิตาลี
คาดหมายว่ายอดเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาของจีนจะเริ่มลดลงในเดือนกัมภาพันธ์ เนื่องจากมีเรือบรรทุกน้ำมันเดินทางออกจากเวเนซุเอลาลดลง หลังสหรัฐฯกล่าวอ้างว่าได้ไปควบคุมการขายน้ำมันของเวเนซุเอลา ชาติสมาชิกโอเปก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(ที่มา:รอยเตอร์)