มะกันผวา! รับมือพายุฤดูหนาวกระหน่ำพื้นที่จำนวนมากทั่วปท. สั่งงดเที่ยวบินแล้วกว่า 9,000 ไฟลต์ หวั่นหลายบริเวณไฟฟ้าดับท่ามกลางอากาศยะเยือก

เที่ยวบินมากกว่า 9,000 เที่ยวทั่วสหรัฐฯช่วงสุดสัปดาห์นี้ ถูกประกาศยกเลิกแล้ว ขณะที่พายุฤดูหนาวขนาดใหญ่มหึมาซึ่งคาดว่าจะสร้างความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ของประเทศกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆ โดยมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้กันเป็นวันๆ และการสัญจรตามท้องถนนติดขัดล่าช้าหนักหน่วง
มีประชาชนราวๆ 140 ล้านคนอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่รัฐนิวเม็กซิโก ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้จนถึงเขตนิวอิงแลนด์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับคำเตือนให้ระวังพายุ ที่สำนักบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐฯพยากรณ์ว่าจะเกิดหิมะตกหนักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจะเกิดแถบพื้นที่ซึ่งมีการสะสมตัวของน้ำแข็งจนก่อความหายนะขึ้นได้ตั้งแต่ทางด้านตะวันออกของรัฐเทกซัสไปจนถึงรัฐนอร์ทแคโรไลนา
พวกนักพยากรณ์อากาศระบุว่า ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งเจอกับน้ำแข็งสะสมตัว อาจอยู่ในระดับใกล้เคียงกับการประสบกับพายุเฮอร์ริเคนทีเดียว
สำนักบริการสภาพแห่งชาติแห่งชาติสาขาเมืองฟอร์ตเวิร์ธ ระบุว่า น้ำแข็งและลูกเห็บที่กระหน่ำใส่ตอนเหนือของเทกซินตลอดคืนที่ผ่านมา กำลังเคลื่อนตัวมุ่งสู่ตอนกลางของรัฐนี้ในวันเสาร์ (24)
“อุณหภูมิหนาวเหน็บจนเป็นอันตรายและลมยะเยือกกำลังกระจายเข้าไปในบริเวณดังกล่าว และจะยังอยู่ที่นั่นจนกระทั่งถึงวันจันทร์ (26)” สำนักสาขาแห่งนี้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X พร้อมกับกล่าวว่า ในช่วงสองสามคืนข้างหน้าอุณหภูมิจะลงต่ำ ซึ่งเมื่อบวกกับกระแสลมหนาวเยือกแล้ว จะทำให้อุณหภูมิอยู่ในระดับ -12 องศาฟาห์เรนไฮต์ (-24 องศาเซลเซียส)
นับถึงเวลา 08.00 น.ตามเวลาภาคตะวันออกสหรัฐฯ (ตรงกับ 20.00 น.เวลาเมืองไทย) มีรายงานไฟฟ้าดับทั่วสหรัฐฯราว 68,000 จุดโดยประมาณ 27,600 จุดอยู่เทกซัส ขณะที่ในรัฐโอคลาโฮมา ก็มีรายงานว่าหิมะและลูกเห็บยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
สำนักบริการสภาพอากาศพยากรณ์ว่า หลังจากพายุฤดูหนาวพัดกวาดผ่านไปทั่วภาคใต้ของสหรัฐฯแล้ว คาดหมายว่ามันจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดหิมะตกหนักราวๆ 1 ฟุต (30 เซนติเมตร) ตั้งแต่กรุงวอชิงตันไปจนถึงนิวยอร์กและบอสตัน โดยที่ในเทศมณฑลลิวอิส ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทของรัฐนิวยอร์ก ตลอดจนเขตชนบทอื่นๆของรัฐนี้อุณหภูมิลงมาถึง -29 F (-34 C) แล้วในช่วงก่อนรุ่งสางวันเสาร์ หลังเกิดหิมะตกหนักมาหลายวัน
ผู้ว่าการรัฐต่างๆ มากกว่าสิบรัฐ ออกมาแถลงแสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ปั่นป่วนย่ำแย่ในช่วงต่อไปข้างหน้า และกำลังประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเรียกร้องให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้าน ถ้าหากเป็นไปได้
ตามข้อมูลของเว็บไซต์ FlightAware ซึ่งติดตามเที่ยวบินต่างๆ ในวันเสาร์ ได้มีการประกาศเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินต่างๆ ทั่วสหรัฐฯแล้วมากกว่า 3,300 เที่ยว และอีกเกือบ 6,000 เที่ยวในวันอาทิตย์ก็ถูกยกเลิกแล้ว
มีรายงานว่าพวกบริษัทสาธารณูปโภคยังกำลังเตรียมตัวรับมือกับปัญหาไฟฟ้าดับ เนื่องจากทั้งต้นไม้และสายไฟฟ้าที่ถูกน้ำแข็งเคลือบไว้จากอากาศหนาวเย็น สามารถที่จะหล่นลงมาเพราะรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว แม้กระทั่งหลังจากพายุผ่านพ้นไประยะหนึ่งแล้ว
ข่าวบอกว่าอากาศหนาวสาหัสที่เกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อนทำให้โครงข่ายกระแสไฟฟ้าในเทกซัสได้รับความเสียหายตามจุดต่างๆ จำนวนมาก ผู้คนเป็นล้านๆ ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลาหลายวัน และส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน เนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นทั้งสำหรับการให้แสงสว่าง ตลอดจนเป็นพลังงานสำหรับทำความร้อนของบ้านเรือนจำนวนมาก ผู้ว่าการรัฐเทกซัส เกร็ก แอบบอตต์ ให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมให้สถานการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีก และพวกบริษัทสาธารณูปโภคกำลังนำเอาลูกจ้างพนักงานเพิ่มเติมเข้ามาเป็นพันๆ คน เพื่อดูแลให้ยังคงมีไฟฟ้าให้แสงสว่างต่อไป
(ที่มา: เอพี)