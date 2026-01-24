ปากพล่อย! ทรัมป์พูดส่งๆ ทหารชาติพันธมิตรนาโตอื่นๆ ไม่ค่อยยอมออกแนวหน้า ในสงครามอัฟกานิสถาน เลยเจอถูกสวนกลับเจ็บแสบ

นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ของอังกฤษ ออกมาประณามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันศุกร์ (23 ม.ค.) ว่า “ดูหมิ่นเหยียดหยามกัน” จากการที่ผู้นำสหรัฐฯกล่าวอ้างว่า พวกทหารจากชาติพันธมิตรนาโตอื่นๆ หลีกเลียงไม่ยอมออกสู้รบยังแนวหน้าในสงครามที่อัฟกานิสถาน ขณะเดียวกัน ทางด้านเจ้าชายแฮร์รี พระโอรสของกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งไปเข้าร่วมในสงครามดังกล่าว 2 รอบ ก็เรียกร้องให้พูดโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและเคารพผู้สละชีพ
ในการให้สัมภาษณ์กับทีวีฟ็อกซ์นิวส์ในสหรัฐฯ ซึ่งได้นำมาออกอากาศเมื่อวันพฤหัสดี (22) ทรัมป์ดูเหมือนไม่ได้ตระหนักเลยว่ามีทหารอังกฤษด้วย 457 คนในบรรดาทหารนาโตที่เสียชีวิตจากการสู้รบที่ระเบิดขึ้นในอัฟกานิสถาน ภายหลังเหตุการณ์โจมตีสหรัฐฯในวันที่ 11 กันยายน 2001
“พวกเขาบอกว่าพวกเขาส่งทหารจำนวนหนึ่งไปยังอัฟกานิสถาน” ทรัมป์ กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ฟ็อกซ์นิวส์ โดยกำลังหมายถึงทหารของชาติพันธมิตรนาโตอื่นๆ
“พวกเขาก็ได้ส่งไปจริง แต่พวกเขาอยู่กันข้างหลังไปนิดหนึ่ง ออกห่างไปนิดหนึ่งจากเส้นแนวหน้า” เขากล่าวต่อ โดยที่คำพูดคราวนี้ของเขากำลังจุดชนวนให้เกิดความโกรธแค้นจากทุกๆ ฝ่ายในอังกฤษแม้กระทั่งพวกที่มีความคิดเห็นฝักใฝ่ทางการเมืองแตกต่างกัน
ทรัมป์ยังกล่าวซ้ำการคาดคะเนของเขาที่ว่า นาโตจะไม่มาช่วยเหลืออะไรสหรัฐฯหรอก ถ้าหากสหรัฐฯร้องขอ
ในความเป็นจริงแล้ว ภายหลังเหตุการณ์โจมตี 9/11 อังกฤษและประเทศยุโรปจำนวนมากได้ส่งทหารเข้าร่วมกับสหรัฐฯทำการสู้รบในอัฟกานิสถาน หลังจากที่วอชิงตันได้ประกาศขอให้นาโตเข้ามาช่วยเหลือปฏิบัติตามพันธะในมาตรา 5 ของสนธิสัญญานาโต เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยร่วมกัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่สหรัฐฯเรียกร้องเช่นนี้จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
สงครามในประเทศเทือกเขาสูงทุรกันดารในเอเชียใต้แห่งนั้น นอกจากมีทหารอเมริกันและทหารอังกฤษเสียชีวิตแล้ว ยังมีทหารจากแคนาดา, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, เดนมาร์ก, และอื่นๆ ที่พลีชีพด้วยเช่นกัน
“ผมขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวสดุดีทหารของเราจำนวน 457 นายซึ่งได้สละชีวิตของพวกเขาในอัฟกานิสถาน” สตาร์เมอร์กล่าวเช่นนี้ในข้อความที่จัดทำเป็นคลิปวิดีโอ
“มีอีกจำนวนมากเช่นกันที่ได้รับบาดเจ็บ บางคนบาดเจ็บชนิดที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงไป และดังนั้น ผมจึงเห็นว่าความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นนี้เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามกัน และพูดตรงๆ เลย มันน่าตกใจและแย่มากๆ และผมไม่แปลกใจเลยที่มันก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดถึงขนาดนี้แก่บรรดาบุคคลผู้เป็นที่รักของทหารซึ่งได้ถูกสังหารหรือที่ได้รับบาดเจ็บ”
เขากล่าวว่า ถ้าหากที่เขาพูดเช่นนั้นเป็นการพูดผิดไปแล้ว ทรัมป์ก็ “สมควรที่จะขอโทษ”
ปรากฏว่าทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธคำวิจารณ์นี้ของสตาร์เมอร์ และเข้าปกป้องทรัมป์อย่างแข็งขัน
“ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ถูกต้องอย่างที่สุด –สหรัฐอเมริกาได้กระทำสิ่งต่างๆ ให้แก่นาโตยิ่งกว่าที่ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มพันธมิตรนี้กระทำรวมกันเสียอีก” เทย์เลอร์ โรเจอร์ส โฆษกทำเนียบขาวผู้หนึ่ง กล่าวในคำแถลงที่เป็นตอบคำถามซึ่งสำนักข่าวเอเอฟพีสอบถามขอความเห็นไป
ไม่เพียงแค่เกิดปฏิกิริยาคัดค้านจากอังกฤษ รัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์ วลาดีสลอว์ โคซิเนียค-คามีซ์ ก็แถลงว่า เขาคาดหวังที่จะได้เห็นการปฏิบัติด้วยความเคารพต่อบรรดาทหารผ่านศึกโปแลนด์ “ผู้ซึ่งได้พิสูจน์ตัวให้เห็นแล้วว่าเขารับใช้ประเทศชาติแห่งนี้ ตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีของเราที่มีต่อเหล่าพันธมิตรอย่างมากมายขนาดไหน
ทั้งนี้ โปรแลนด์สูญเสียทหารไป 43 นายในการสู้รบขัดแย้งในอัฟกานิสถาน
ทางด้านรัฐมนตรีกองทัพของฝรั่งเศส แคธรีน โวทรัน บอกว่า มีทหารฝรั่งเศสตาย 90 คนในอัฟกานิสถาน ระหว่างออกปฏิบัติการเคียงข้างทหารของชาติพันธมิตรนาโตอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีอีกจำนวนมากที่ได้รับบาดเจ็บ
“เราจดจำการเสียสละของพวกเขา ซึ่งมีคุณค่าควรแก่การเคารพ”
ในส่วนของอังกฤษเอง รัฐมนตรีกลาโหม จอห์น ฮีลีย์ โพสต์บนแพลตฟอร์มX ว่า ทหารอังกฤษที่เสียชีวิตไป เป็น “วีรชนที่สละชีวิตของพวกเขาไปในการรับใช้ประเทศชาติของเรา”
รัฐมนตรีกองทัพอังกฤษ อัล คาร์นส์ ซึ่งเคยออกรบอัฟกานิสถานรวมทั้งสิ้น 5 รอบ พูดถึงความเห็นของทรัมป์ว่า “ไร้สาระสิ้นดี”
เคมิ บาเดน็อค ผู้นำของพรรคอนุรักษนิยม ที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน บอกว่า ความเห็นเช่นนี้ของทรัมป์ “เหลวไหลสิ้นดี” และมีแต่ทำให้กลุ่มพันธมิตรนาโตอ่อนแอลง
กระทั่ง ไนเจล ฟาราจ ผู้นำของพรรคต่อต้านผู้อพยพอย่างพรรค รีฟอร์ม ยูเค รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์มาเก่าแก่ยาวนาน คราวนี้ยังออกมาตำหนิผู้นำอเมริกันผู้นี้
“โดนัลด์ ทรัมป์ ผิดแล้ว” เขาเขียนเช่นนี้บนแฟลตฟอร์ม X “เป็นเวลา 20 ปีทีเดียว กองทัพของเราได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญเคียงข้างอเมริกาในอัฟกานิสถาน
ลูซี อัลดริดจ์ ซึ่ง วิลเลียม บุตรชายของเธอเสียชีวิตในวัน 18 ปีในอัฟกานิสถาน บอกกับสื่อ เดอะ มิร์เรอร์ว่า ความเห็นเช่นนี้ของทรัมป์ “ทำให้รู้สึกหงุดหงิดผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง”
เจ้าชายแฮร์รี ผู้ซึ่งเคยออกศึกแนวหน้าในอัฟกานิสถานมาแล้ว 2 รอบกับเหล่ากองบินทหารบก ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วย
“ผมเคยไปที่นั่นสมัยเป็นทหาร ผมได้รู้จักกับเพื่อนสนิทที่เป็นเพื่อนกันจนตลอดชีวิตหลายคนที่นั่น และผมก็สูญเสียเพื่อนหลายคนที่นั่น” เขากล่าว
“ชีวิตของคนเป็นพันๆ ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล คุณแม่คุณพ่อฝังศพลูกชายลูกสาว เด็กๆ ถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยปราศจากพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัวที่ยังเหลืออยู่เป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่าย พวกที่เสียสละสมควรที่จะได้รับการพูดถึงอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงและด้วยความเคารพ”
ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการของอังกฤษ ในจำนวนทหารอังกฤษ 457 คนที่เสียชีวิตไปในอัฟกานิสถาน มีถึง 405 คนที่ถูกสังหารท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารแบบเป็นปรปักษ์
สำหรับสหรัฐฯ มีรายงานว่า สูญเสียทหารไปกว่า 2,400 คน
กระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่า มีบุคลากรในกองทัพอังกฤษมากกว่า 150,000 นายที่ไปรับใช้ประเทศชาติในอัฟกานิสถานระหว่างเดือน ก.ย. 2001 ถึงเดือน ส.ค. 2021 ทำให้อังกฤษเป็นอันดับ 2 ในเรื่องจำนวนทหารที่ส่งไป โดยเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
(ที่มา: เอเอฟพี)