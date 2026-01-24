ตัวเลขผู้เสียชีวิตประท้วงอิหร่านพุ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 “ทรัมป์” เตือนแรง “คาเมเนอี” กองเรือสหรัฐฯกำลังมุ่งหน้ามาเตหะราน หลังเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เพิ่งผ่าน "ช่องแคบมะละกา" สุดสัปดาห์

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงวันพฤหัสบดี(22 ม.ค) สหรัฐฯกำลังส่งกองเรือรบมุ่งหน้ามาอิหร่านแต่ตั้งความหวังว่า เขาไม่จำเป็นต้องใช้ระหว่างออกคำเตือนรอบใหม่ไปยังเตหะรานต่อการสังหารกลุ่มผู้ประท้วงหรือการเริ่มต้นโครงการนิวเคลียร์อิหร่านรอบใหม่หลังนักเคลื่อนไหวเปิดเผยยอดผู้ประท้วงดับล่าสุดไม่ต่ำกว่า 5,002 คน พบเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln เพิ่งผ่านช่องแคบมะละกาสุดสัปดาห์มุ่งหน้าสู่มหาสมุทรอินเดีย
รอยเตอร์รายงานวันศุกร์(23 ม.ค)ว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยว่า เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln มาพร้อมเรือพิฆาตติดมิสไซล์นำวิถีสหรัฐฯอีกไม่กี่ลำกำลังจะมาถึงตะวันออกกลางอีกไม่กี่วันข้างหน้า
หนึ่งในแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ระบบการป้องกันทางอากาศนั้นมีเป้าหมายไปที่ตะวันออกกลาง แต่สามารถปกป้องการโจมตีใดๆจากอิหร่านต่อฐานทัพสหรัฐฯในภูมิภาคได้
การส่งเข้ามาเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทั้งสองสิ่งจะสามารถปกป้องกองกำลังสหรัฐฯตลอดทั้งภูมิภาคได้ดีกว่าในช่วงเวลาตรึงเครียดและเปิดปฎิบัติการทหารใดๆหลังสหรัฐฯเคยใช้การโจมตีทางอากาศต่อโรงนิวเคลียร์ลับใต้ดินอิหร่านเมื่อมิถุนายนปีที่แล้ว
ผู้นำสหรัฐฯเปิดเผยกับนักข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันระหว่างการเดินทางกลับสหรัฐฯหลังเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวิลด์อิโคโนมิกฟอรัมที่เมืองดาวอสว่า “พวกเรามีเรือมากมายกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้นเพื่อเผื่อไว้..(แต่)ผมไม่อยากเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นแต่พวกเรากำลังเฝ้ามองพวกเขาอย่างใกล้ชิด”
และในจุดหนึ่งประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า “พวกเรามีกองเรือรบ..กำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางนั้น และบางทีพวกเราอาจไม่ต้องที่จะใช้มัน”
รอยเตอร์รายงานว่า กองเรือรบสหรัฐฯกำลังออกเดินทางจากเอเชียแปซิฟิกสัปดาห์ที่แล้วหลังความตรึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯพุ่งตามหลังการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างหนัก PA News รายงานวันศุกร์(23)ว่า นักเคลื่อนไหวเปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตจากการประท้วงอิหร่านเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,002 รายล่าสุด
โดยกลุ่มเอ็นจีโอที่มีฐานในสหรัฐฯ Human Rights Activists News Agency เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ประท้วง 4,716 คน ส่วนอีก 203 คนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็ก 43 คน และพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประท้วงอีก 40 คน
นอกจากนี้ยังกล่าวว่ามีไม่ต่ำกว่า 26,800 คนโดนจับกุมโดยเจ้าหน้าที่เตหะราน
USNI News รายงานวันจันทร์(19)ที่ผ่านมาว่า กองเรือรบของประธานาธิบดีทรัมป์ ถูกเคลื่อนตัวออกมาจากทะเลจีนใต้ที่เป็นจุดร้อนของภูมิภาค โดยเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln เข้าสู่ช่องแคบมะละกาเมื่อเวลาราว 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์(18) หลังผ่านช่องแคบสิงคโปร์ อ้างอิงจากการจราจรทางน้ำพร้อมกับภาพเปิดเผยโดยเรือท้องถิ่นโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
พบว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯผ่านสิงคโปร์ไปอย่างรวดเร็วไม่นานก่อนเวลาเที่ยงคืนโดยเปิดแสงไฟน้อยที่สุดอ้างอิงจากภาพที่มาจากเรือท้องถิ่นให้กับสื่อการทหารสหรัฐฯ USNI News
และในวันจันทร์(19) USS Abraham Lincoln ผ่านช่วงสุดท้ายของช่องแคบมะละกา และอ้างอิงจากสื่อ Maritime Executive ของสหรัฐฯรายงานล่าสุดวันพฤหัสบดี(22)พบว่า USS Abraham Lincoln พร้อมเรือพิฆาตน่าจะเดินทางเข้าพื้นที่อ่าวโอมานในไม่ช้าเพื่อเพิ่มช่องทางการทหารให้กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ CentCom เพื่อจัดการสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอิหร่าน
และในการเข้าสู่อ่าวโอมานที่อาจมีการเผชิญหน้ากับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามเชื่อว่า เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln อาจเผชิญหน้ากับกองเรือจีนที่ 48 ที่ยังคงแยก แต่ทิ้งเรือรบจีนชั้นฟริเกตชื่อ ต้าชิง (Daqing) Type 054 ติดมิสไซล์นำวิถีให้มอนิเตอร์ทะเลแดงและอ่าวเอเดน