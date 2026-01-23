นายกฯหญิงสายเหยี่ยว “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” ประกาศยุบสภาล่างตามคาดเพื่อจัดเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วไปญี่ปุ่นต้นเดือนหน้า

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ วันศุกร์(23 ม.ค) ยุบสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นตามที่ได้เคยประกาศไว้ล่วงหน้าเพื่อเปิดให้ประชาชนแดนอาทิตย์อุทัยสามารถออกไปใช้สิทธิ์เพื่อแสดงฉันทามติผลักดันนโยบายแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงประเทศ
สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานวันนี้(23 มิ.ย)ว่า การประกาศยุบสภาล่างของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ซานาเอะ ทาคาอิจิ ส่งผลทำให้ฤดูกาลหาเสียงเริ่มต้นขึ้นทันที โดยที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างออกมาเสนอไอเดียในการยกเว้นเก็บภาษีผู้บริโภคสำหรับสินค้าอาหารเพื่อผ่อนคลายจากปัญหาวิกฤตเงินเฟ้อที่ครอบครัวชาวญี่ปุ่นต้องแบกรับเพื่อเรียกคะแนน
ทั้งนี้เช้าวันศุกร์(23) คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นของทาคาอิจิไฟเขียวสั่งให้ยุบสภา 465 ที่นั่ง
สำนักข่าวเกียวโดเปิดเผยว่า ในขณะที่ส.สญี่ปุ่นชุดปัจจุบันมีกำหนดจะต้องหมดวาระลงอย่างเป็นทางการในปี 2028 แต่ทาคาอิจิได้แสดงเหตุผลในการยุบสภาเพื่อเปิดการเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยการระบุว่า ตัวเองก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อตุลาคมก่อนหน้าแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะ และอีกทั้งพรรคร่วมรัฐบาลคือพรรค LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นได้เกิดขึ้นในเดือนเดียวกัน
การเลือกตั้งที่กำลังจะมาขึ้นจะมีโอกาสได้เห็น บรรดาผู้สมัครลงชิงให้กับกลุ่มฝ่ายค้านใหม่ได้แก่พรรคพันธมิตรปฎิรูปกลาง (Centrist Reform Alliance) เกิดขึ้นมาจากพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น (Constitutional Democratic Party of Japan) และพรรคโคเมอิโตะ(Komeito) ที่เคยเป็นพรรคพันธมิตรของพรรค LDP ของทาคาอิจิมานานถึง 26 ปี
สื่อญี่ปุ่นชี้ว่า ปัญหาทางการเมืองและการเงินเกิดขึ้นตามหลังประเด็นทุนอื้อฉาวที่เป็นมรสุมรุมเร้าพรรค LDP อย่างหนักไม่กี่ปีที่ผ่านมา และรวมไปถึงประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้อยู่อาศัยต่างชาติและนักท่องเที่ยวคาดว่าจะเป็นประเด็นในการเลือกตั้ง
ถึงแม้ครม.ของนายกรัฐมนตรีหญิงสายเหยี่ยว ซานาเอะ ทาคาอิจิ นั้นจะได้รับการสนับสนุนสูงแต่กลับพบว่ารัฐบาลร่วมของเธอกลับกุมเสียงข้างมากแบบเสียงปริ่มน้ำในสภาล่างญี่ปุ่นและยังคงเป็นเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาญี่ปุ่นเช่นกันส่งผลทำให้ต้องหาทางร่วมมือกับพรรคฝ่ายค้านเพื่อผ่านร่างกฎหมายต่างๆ
การเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ก.พ ที่จะถึงส่งผลทำให้กลายเป็นการเลือกตั้งที่มีเวลาหาเสียงสั้นที่สุดนับตั้งแต่ยุคสมัยหลังสงครามโดยมีระยะเวลาแค่ 16 วัน สร้างเสียงวิจารณ์ว่ามีเวลาน้อยเกินไปสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการประเมินนโยบายที่ซับซ้อนของแต่ละพรรคได้ทัน