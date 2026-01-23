ในที่สุด! TikTok ประกาศ "ปิดดีลสำเร็จ" ป้องกันโดนแบนในอเมริกากระทบลูกค้า 200 ล้านตั้งบ.กิจการค้าร่วมประกาศชื่อซีอีโออเมริกันคนแรก

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ TikTok แพลตฟอร์มของจีนในวันพฤหัสบดี(22 ม.ค)ประกาศว่า บริษัทประสบความสำเร็จปิดดีลปกป้องตลาดในสหรัฐฯที่มีฐานลูกค้าร่วม 200 ล้านคนโดยการตั้งกิจการค้าร่วมใหม่ USDS ที่มีอเมริกาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่พร้อมเปิดชื่อ อดัม เพรสเซอร์ (Adam Presser) เป็นซีอีโอชาวสหรัฐฯคนแรก
CNBC ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(22 มิ.ย)ว่า บริษัท TikTok ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า อดัม เพรสเซอร์ (Adam Presser) ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการและความเชื่อมั่นและความปลอดภัยจะเข้าทำหน้าที่ซีอีโอบริษัทกิจการค้าร่วมสหรัฐฯตั้งใหม่ USDS สำหรับระบบแพลตฟอร์ม TikTok ในสหรัฐฯ ซึ่งที่ผ่านมาเขาทำงานให้กับ TikTok มานานเกือบ 4 ปีและก่อนหน้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้กับ Warner Bros
ขณะเดียวกันซีอี TikTok คนปัจจุบัน โช ชิว (Shou Chew) จะรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในกิจการค้าร่วมตั้งใหม่ที่จะเป็นบริษัทเอกเทศ อ้างอิงจากการแถลงในวันพฤหัสบดี(22)
ทั้งนี้พบว่า บริษัทกิจการค้าร่วม USDS จะดำเนินการโดยภายใต้การป้องกันที่จะปกป้องความมั่นคงชาติผ่านการปกป้องข้อมูลอย่างรอบด้าน ความมั่นคงทางอัลกอริทึม การกำกับคอนเทนท์ และหลักประกันซอฟท์แวร์สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐฯ อ้างอิงจากแถลงการณ์ของบริษัท TikTok
สื่อธุรกิจของสหรัฐฯเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในวันพฤหัสบดี(22)ออกมาแสดงความยินดีในความสำเร็จการปิดดีลTikTok ผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองโดยเปิดเผยว่า บริษัทใหม่จะมีเจ้าของโดยบรรดากลุ่มชาวอเมริกันที่รักชาติและนักลงทุนต่างๆที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นอกจากนี้ผู้นำสหรัฐฯยังได้ขอบคุณประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในการทำงานร่วมกับรัฐบาลของเขาและในที่สุดได้อนุมัติข้อตกลงดังกล่าว
“เขาสามารถไปในอีกทางแต่กลับไม่ และรู้สึกซาบซึ้งต่อการตัดสินใจของเขา” ผู้นำสหรัฐฯโพสต์ อย่างไรก็ตามฝ่ายปักกิ่งยังไม่ได้ออกแถลงการณ์เป็นทางการยืนยันข้อตกลงดังกล่าว
ซึ่งอ้างอิงจากบริษัท TikTok พบว่าบริษัทกิจการค้าร่วมใหม่จะบริหารโดยสมาชิกบอร์ดทั้งหมด 7 คนที่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวอเมริกัน ขณะที่บริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok จะยังคงถือหุ้น 19.9% ในบริษัทกิจการค้าร่วมใหม่
นอกจากนี้พบว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังทั้ง Silver Lake, Oracle และ MGX เป็นนักลงทุนใหม่ ส่วนผู้สนับสนุนอื่นรวมบริษัทการลงทุน Vastmere Strategic Investments ของ ไมเคิล เดลล์ เจ้าของคอมพิวเตอร์เดลล์ และบริษัทอื่นๆ Alpha Wave Partners, Revolution และ General Atlantic ที่เกี่ยวข้องผ่าน Via Nova ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ General Atlantic
CNN ของสหรัฐฯรายงานในรายละเอียด โดยอ้างอิงจากบันทึกภายในของชิวที่ส่งไปยังพนักงาน TikTok เดือนที่แล้วมีเนื้อหาว่า สัดส่วนราว 50% จะเป็นของนักลงทุนของกิจการค้าร่วมสหรัฐฯที่ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำได้แก่ บริษัทไฮเทค Oracle บริษัทเงินทุน Silver Lake และบริษัท Emirati ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการลงทุน MGX และอีกกว่า 30% ของกิจการค้าร่วมใหม่จะถูกถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ลงทุนเดิมใน ByteDance และอีก 19.9% จะถือโดย ByteDance
ที่ผ่านมา ByteDance กลายเป็นปัญหาต่อความมั่นคงสหรัฐฯที่เริ่มแรกมาจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ที่ลงนามบังคับให้บริษัทต้องขาย TikTok สำหรับปฎิบัติการในสหรัฐฯหรือไม่ก็จะโดนแบนทันทีในสหรัฐฯ แต่ทว่ากฎหมายดังกล่าวไม่เคยได้มีการใช้เนื่องมาจากผู้นำอเมริกาคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ ในปีที่ผ่านมาได้ขยายด้วยการใช้อำนาจทางบริหารของตัวเองมาไม่กี่ครั้ง