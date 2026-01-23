เตรียมสร้างโลกใบใหม่!สหรัฐฯถอนตัวจากอนามัยโลกเป็นทางการ ชักดาบค่าธรรมเนียม8,100ล้าน

สหรัฐฯออกจากองค์การอนามัยโลก(WHO) อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี(22ม.ค.) หนึ่งปีหลังจากมีเสียงเตือนว่าหากทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณะสุขในอเมริกาและทั่วโลก ยืนยันการตัดสินใจสะท้อนความล้มเหลวในด้านบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขของสหประชาชาติแห่งนี้ ในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่วอชิงตันถอนตัวออกจากองค์กรอื่นๆต่างนานาของยูเอ็นเช่นกัน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แจ้งว่าอเมริกาจะถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่วันแรกที่เขาเจ้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีปี 2025 ผ่านคำสั่งบริหารหนึ่ง และล่าสุดอ้างอิงถ้อยแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่าอเมริกาจะทำงานกับองค์การอนามัยโลก เพียงในรูปแบบที่จำกัด เพื่อให้การถอนตัวเสร็จสมบูรณ์
"เราไม่มีแผนมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เราไม่มีแผนกลับเข้าร่วมใหม่" เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขระดับสูงของรัฐบาลรายหนึ่งกล่าว พร้อมเผยว่าอเมริกามีแผนทำงานโดยตรงร่วมกับประเทศอื่นๆ แทนผ่านองค์กรระหว่างประเทศหนึ่งๆ ในด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อหรือประเด็นสาธารณสุขที่มีความสำคัญๆอื่นๆ
ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ รัฐบาลจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี และจ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมด ประมาณ 260 ล้านดอลลาร์(ราว 8,100 ล้านบาท) ก่อนการถอนตัว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของกระทรงงการต่างประเทศ โต้แย้งว่า "ประชาชนชาวอเมริกาจ่ายเงินมากกว่านั้น มามากเกินพอแล้ว"
กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐฯ ระบุในเอกสารที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดี(22ม.ค.) รัฐบาลยุติมอบเงินทุนสนับสนุนองค์กรแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ ทรัมป์ ใช้อำนาจในฐานะประธานาธิบดี ระงับการถ่ายโอนทรัพยากรใดๆของรัฐบาลสหรัฐฯไปยังองค์การอนามัยโลก สืบเนื่องจากองค์กรแห่งนี้ใช้เงินของอเมริกาไปแล้วหลายล้านล้านดอลลาร์ จากคำกล่าวอ้างของโฆษก
จากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ พบว่าธงชาติสหรัฐฯถูกปลดจากบริเวณด้านนอกสำนักงานใหญ่ขององค์การอนามัยโลกในเจนีวา เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันพฤหัสบดี(22ม.ค.)
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯถอนตัวจากองค์กรต่างๆของสหประชาชาติหลายหน่วยงาน และบางส่วนกังวลว่าการเปิดตัว "คณะกรรมการสันติภาพ" โดยทรัมป์เมื่อเร็วๆนี้ อาจบ่อนทำลายสหประชาชาติทั้งมวล
ตลอดปีที่แล้ว บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลกจำนวนมาก เรียกร้องให้สหรัฐฯทบทวนการถอนตัว ในนั้นรวมถึงเมื่อเร็วๆนี้ จาก ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลกยังเผยด้วยว่า สหรัฐฯยังไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมของตนเองสำหรับปี 2024 และ 2025 ขณะที่บรรดารัฐสมาชิกขององค์กรแห่งนี้เตรียมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการถอนตัวของอเมริกา และแนวทางบริหารจัดการ ณ ที่ประชุมบอร์ดบริหารขององค์การอนามัยโลกในเดือนกุมภาพันธ์
การถอนตัวของสหรัฐฯโหมกระพือวิกฤตทางการเงิน ซึ่งพบเห็นองค์การอนามัยโลกต้องปรับลดคณะทำงานด้านบริหารจัดการลงกว่าครึ่งและลดระดับการทำงาน รวมถึงปรับลดงบประมาณทั้งองค์กร
ที่ผ่านมา วอชิงตัน ถือเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินรายใหญ่ที่สุดขององค์กรแห่งนี้ คิดเป็นสัดส่วนราว 18% ของเงินทุนทั้งหมด นอกจากนี้แล้ว องค์การอนามัยโลกยังมีแผนปรับลดพนักงานลงอีกราวๆ 25% ในช่วงกลางปีนี้
"การถอนตัวของสหรัฐฯออกจากองค์การอนามยโลก อาจก่อความอ่อนแอแก่ระบบต่างๆและความร่วมมือของทั่วโลกที่ต้องพึ่งพากัน ในด้านการตรวจหา ป้องกันและตอบสนองภัยคุกคามด้านสาธารณสุข" เคลลี เฮนนิ่ง หัวหน้าฝ่ายโครงการสาธารณสุข ของกลุ่มเอ็นจีโอ Bloomberg Philanthropies กล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)