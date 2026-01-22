เจอเช็กบิล! “บิล คลินตัน-ฮิลลารี” โดนกรรมาธิการสภาล่างสหรัฐฯโหวตลงโทษ “ละเมิดอำนาจสภา” ไม่มาให้การคดีเอปสตีน หลังภาพลับแฉกำลังว่ายน้ำกับ "แม็กซเวลล์" และสาวปริศนา

เอเจนซีส์ – คณะกรรมาธิการประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯล่าสุดงัดมาตรการเล่นงานอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯพรรคคู่แข่ง บิล คลินตัน และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ฮิลลารี คลินตัน โหวตเห็นชอบต่อความผิดละเมิดอำนาจสภาคองเกรสสหรัฐฯหลังทั้งสองไม่ยอมเดินทางมาให้การต่อหน้าคณะกรรมาธิการในคดีสุดฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(22 ม.ค)ว่า คณะกรรมการกำกับประจำสภาล่างของสหรัฐฯภายใต้การนำพรรครีพับลิกันในวันพุธ(21)ยกมือโหวตโดยมีสมาชิกเดโมแครตไม่กี่คนร่วมยกมือด้วยอนุมัติให้ลงโทษอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บิล คลินตัน และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ฮิลลารี คลินตัน ฐานขัดคำสั่งหมายเรียกทางการให้เข้ามาให้การต่อหน้าคณะกรรมาธิการคดีอดีตมหาเศรษฐีวอลสตรีท เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่เสียชีวิตในเรือนจำฆ่าตัวตายในเรือนจำนิวยอร์กเมื่อวันที่ 10 ส.ค ปี 2019
โดยในเอกสารแฟ้มลับเอปสตีนที่เปิดเผยเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว มีภาพถ่ายของอดีตผู้นำสหรัฐฯ บิล คลินตัน ในหลายอริยาบทที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนทั้งกำลังนอนอย่างรีแลกซ์ในอ่างน้ำอุ่นพร้อมบุคคลที่ถูกเซ็นเซอร์ปกปิดใบหน้า รวมไปถึงกลางสระว่ายน้ำที่มีทั้งอดีตผู้นำสหรัฐฯ อดีตคนรู้ใจที่ช่วยมหาเศรษฐีอเมริกันละเมิดทางเพศเด็ก กีเลน แม็กซ์เวลล์ และสาวลึกลับที่เป็นบุคคคลที่ 3 ที่ถูกเซ็นเซอร์ซึ่งนิวสวีคของสหรัฐฯตามรายงานในเวลานั้นชี้ว่า ที่สระว่ายน้ำนี้มีผู้หญิงอีกคนปรากฏอยู่ด้วย
ซึ่งหลังมติโหวตออกมาจะทำให้มีการส่งผลมติไปยังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯเพื่อโหวตเห็นชอบต่อไป
บีบีซีรายงานชี้ว่า หากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯยกมือไฟเขียวผ่าน จะมีการส่งผลไปยังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
คณะกรรมาธิการกำกับประจำสภาล่างสหรัฐฯก่อนหน้าได้ส่งหมายเรียกคลินตันและฮิลลารีเพื่อให้มาให้การจากการที่อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตันมีภาพปรากฏอยู่ในแฟ้มลับเอปสตีนที่ถูกถ่ายไว้เมื่อยุค 90 และต้นยุค 2000
ขณะที่โฆษกของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บิล คลินตัน แถลงว่า ภาพดังกล่าวที่ถูกเปิดเผยนั้นล้วนเป็นของเก่านานหลายสิบปีและอีกทั้งบิล คลินตันยุติการข้องเกี่ยวกับเอปสตีนก่อนที่ความผิดทั้งหลายจะปรากฎต่อสาธารณะเสียอีก
สื่ออังกฤษชี้ว่า เอกสารส่วนใหญ่จากแฟ้มลับเอปสตีนยังคงต้องได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายที่กำหนดให้ต้องเผยแพร่ภายในวันที่ 19 ธ.ค ปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตามมาจนถึงปัจจุบันอดีตประธานาธิบดีคลินตันยังไม่เคยถูกกล่าวหาโดยผู้รอดชีวิตที่เป็นเหยื่อการล่วงละเมิดของเอปสตีน และเขาปฎิเสธไม่เคยรู้เรื่องพฤติกรรมทางเพศฉาวของเอปสตีน
ทีมกฎหมายของบิล คลินตันและฮิลลารีก่อนหน้าได้เรียกหมายเรียกให้การของคณะกรรมาธิการกำกับสภาล่างสหรัฐฯว่า “ไม่สามารถบังคับใช้ได้” พร้อมเปิดเผยว่า พวกเขาได้ให้ข้อมูลจำกัดที่พวกเขามีเกี่ยวกับเอปสตีน
โดยในวันพุธ(21) สมาชิกเดโมแครต 9 คนโหวตร่วมกับสมาชิกพรรครีพับลิกันสำหรับมาตรการลงโทษละเมิดอำนาจสภาคองเกรสต่ออดีตประธานาธิบดีคลินตัน และสมาชิกพรรคเดโมแครตอีก 3 คนโหวตไฟเขียวสำหรับมาตรการลงโทษต่อฮิลลารี
สื่ออังกฤษรายงานว่า หากการโหวตในสภาล่างสหรัฐฯทั้งหมดผ่านสภาและมติการลงโทษทั้งสองถูกส่งต่อไปยังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯของรัฐมนตรียุติธรรมของทรัมป์ แพม บอนดี ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องดำเนินคดีอาญาความผิดที่มีโทษปรับสูงถุง 100,000 ดอลลาร์และโทษจำคุกสูงสุด 1 ปีในเรือนจำหรือไม่
ทั้งนี้ในแถลงการณ์ของประธานคณะกรรมาธิการกำกับสภาล่างสหรัฐฯ เจมส์ โคเมอร์ (James Comer) ได้เรียกร้องให้สภาล่างสหรัฐฯทั้งหมดลงโทษสามีภรรยาคลินตันจากความผิดละเมิดอำนาจรัฐสภาเพื่อเป็นการส่งสารชัดเจนออกไปว่า “ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย” และความยุติธรรมต้องถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นใครหรือมีชื่อเสียงมากเพียงใด