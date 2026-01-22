'ปูติน' เตรียมหารือทูตพิเศษสหรัฐฯ หลัง 'ทรัมป์' แย้มใกล้บรรลุข้อตกลงจบสงครามยูเครน

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียจะหารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพที่เป็นไปได้สำหรับยูเครนกับทูตพิเศษของสหรัฐฯ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเร็ด คุชเนอร์ ที่กรุงมอสโกในวันพฤหัสบดี (22 ม.ค.) หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาแย้มว่า ข้อตกลงยุติสงครามนั้น "ใกล้จะบรรลุผลแล้ว"
สหรัฐฯ ได้เจรจากับรัสเซีย และเจรจาแยกต่างหากกับเคียฟและผู้นำยุโรป เกี่ยวกับร่างแผนต่างๆ เพื่อยุติสงครามในยูเครน แต่ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ เกิดขึ้น แม้ว่า ทรัมป์ จะให้คำมั่นสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะบรรลุข้อตกลงให้ได้ก็ตาม
ปูติน กล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียเมื่อคืนวันพุธ (21) ว่า เขาจะพบกับวิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของทรัมป์ และคุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ ที่กรุงมอสโก เพื่อ "สานต่อการเจรจาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในยูเครน" รวมถึงแนวคิด "คณะกรรมการสันติภาพ" ของทรัมป์ และความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้
ประเด็นสำคัญที่จะต้องจับตามอง ได้แก่ แนวทางยุติสงครามที่ร้ายแรงที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2, อนาคตของยูเครน, ระดับการกีดกันมหาอำนาจยุโรป และข้อเท็จจริงที่ว่าข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยจะยั่งยืนหรือไม่
"ผมคิดว่าผมพูดได้ว่า เราค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้ว" ทรัมป์ กล่าว “เราต้องหยุดมันให้ได้... ผมเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ในจุดที่สามารถร่วมมือกันและบรรลุข้อตกลงได้”
“และถ้าพวกเขาไม่ทำ พวกเขาก็โง่” ทรัมป์กล่าว โดยหมายถึง ปูติน และประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน
สัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ บอกกับรอยเตอร์ว่า เซเลนสกี คืออุปสรรคสำคัญในการบรรลุข้อตกลง
รัสเซียรุกรานยูเครนในเดือน ก.พ. ปี 2022 หลังจากการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนนาน 8 ปี ทำให้เกิดการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างมอสโกและโลกตะวันตกนับตั้งแต่หลังยุคสงครามเย็น
ผู้นำยูเครนและยุโรปยืนกรานที่จะไม่ยอมให้รัสเซียบรรลุเป้าหมายในการยึดครองดินแดนแบบจักรวรรดินิยม และหากรัสเซียชนะสงครามครั้งนี้ พวกมหาอำนาจยุโรปก็อ้างว่าสักวันหนึ่งรัสเซียจะโจมตีนาโต ขณะที่มอสโกแย้งว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าว "ไร้สาระ" และรัสเซียไม่มีเจตนาที่จะโจมตีสมาชิกนาโต
รัสเซียยังชี้ว่า พวกผู้นำยุโรปจงใจขัดขวางการเจรจาสันติภาพ โดยกำหนดเงื่อนไขที่พวกเขารู้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับรัสเซีย ซึ่งประเมินกันว่าสามารถยึดดินแดนยูเครนได้เพิ่มประมาณ 12 ถึง 17 ตารางกิโลเมตรต่อวันในปี 2025
ปูติน ซึ่งกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า เขาพร้อมที่จะหารือเรื่องสันติภาพ มองว่าสงครามครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความสัมพันธ์กับตะวันตก โดย ปูติน มองว่าตะวันตกทำให้รัสเซียต้องอับอายขายหน้าหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 ด้วยการขยายอาณาเขตดินแดนนาโต และรุกล้ำสิ่งที่เขาถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของมอสโก
ที่มา: รอยเตอร์