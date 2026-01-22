สื่ออังกฤษปูดร่างข้อตกลง 'ทรัมป์-เลขาฯ นาโต' เปิดทางสหรัฐฯ ตั้ง 'ฐานทัพอธิปไตย' คุมพื้นที่บางส่วนใน 'กรีนแลนด์'

หนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟของอังกฤษรายงานเมื่อเย็นวันพุธ (21 ม.ค.) โดยอ้างถึงร่างข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และ มาร์ก รึตเตอเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ซึ่งมีการระบุให้สหรัฐฯ สามารถควบคุมพื้นที่บางส่วนของกรีนแลนด์ โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ฐานทัพทางทหารที่มีอำนาจอธิปไตย (sovereign base areas)
ข้อตกลงในการหารือคู่ขนานที่จัดขึ้นระหว่างการประชุม เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกมองโดยเจ้าหน้าที่ยุโรปว่าเป็นวิธีที่จะหลีกเลี่ยงคำขู่ของ ทรัมป์ ที่จะผนวกเกาะกรีนแลนด์ทั้งหมดจากเดนมาร์ก ทั้ง ทรัมป์ และ รึตเตอ กล่าวว่า รายละเอียดต่างๆ ยังไม่ได้รับการสรุปขั้นสุดท้าย
หนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟรายงานว่า ร่างกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะอนุญาตให้วอชิงตันสร้างฐานทัพบนเกาะกรีนแลนด์ ซึ่งจะถือเป็นดินแดนของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอาร์กติก รายงานระบุว่าข้อตกลงนี้จะคล้ายกับสนธิสัญญาที่อนุญาตให้สหราชอาณาจักรคงไว้ซึ่ง “พื้นที่ฐานทัพอธิปไตย” สองแห่งในไซปรัส ปัจจุบันสหรัฐฯ มีฐานทัพอากาศอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์ภายใต้ข้อตกลงปี 1951
ตามรายงานของสื่อ Axios ข้อเสนอนี้ยังมีการกล่าวถึงการขยายระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธโกลเดนโดม (Golden Dome) ของสหรัฐฯ ไปยังกรีนแลนด์ และจะเปิดทางให้สหรัฐฯ ขุดแร่หายากในบางส่วนของกรีนแลนด์โดยไม่ต้องขออนุญาต
“นี่คือข้อตกลงที่ผู้คนต่างรีบคว้าไว้ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับสหรัฐฯ ได้ทุกอย่างที่เราต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงของชาติ และความมั่นคงระหว่างประเทศ” ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธ (21)
รึตเตอ ให้สัมภาษณ์กับ เบรต ไบเออร์ จากฟ็อกซ์นิวส์ว่า การพบปะกับ ทรัมป์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเสริมว่าเขาให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อปกป้องเกาะจากภัยคุกคามภายนอกให้ดียิ่งขึ้น
หลังจากหารือกับ รึตเตอ ไม่นาน ทรัมป์ ก็ประกาศว่าเขาจะยกเลิกคำขู่เรียกเก็บภาษีใหม่จากประเทศในยุโรปที่คัดค้านการอ้างสิทธิในกรีนแลนด์ของเขา
ที่มา: RT