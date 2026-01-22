คลุมเครือ! เลขาฯ นาโตเผยยังไม่ได้ตกลงกับ 'ทรัมป์' ว่ากรีนแลนด์จะยังเป็นของ 'เดนมาร์ก' หรือไม่

มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ระบุเมื่อวันพุธ (21 ม.ค.) ว่า ประเด็นที่ว่ากรีนแลนด์จะยังคงอยู่กับเดนมาร์กหรือไม่นั้นไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการเจรจากับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ซึ่งได้ล่าถอยจากคำขู่เรียกเก็บภาษียุโรป และตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารเข้าควบคุมกรีนแลนด์
รึตเตอ ให้ความเห็นดังกล่าวระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Special Report with Bret Baier" ทางช่องฟ็อกซ์นิวส์
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ทรัมป์ ได้ถอนคำขู่ใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการยึดกรีนแลนด์อย่างกะทันหัน ตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหาร พร้อมระบุว่าข้อตกลงกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก
ภายหลังหารือกับ รึตเตอ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (21) ว่า พันธมิตรตะวันตกในแถบอาร์กติกสามารถทำข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับเกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้ที่มีประชากร 57,000 คน ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของเขาในเรื่องระบบป้องกันขีปนาวุธ "Golden Dome" และการเข้าถึงแร่ธาตุที่สำคัญ ในขณะเดียวกันก็สกัดกั้นความทะเยอทะยานของรัสเซียและจีนในแถบอาร์กติก
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสหรัฐฯ จะต้องเป็นเจ้าของกรีนแลนด์ ดินแดนของราชอาณาจักรเดนมาร์กที่มีฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ตั้งอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียหรือจีนเข้ายึดครองจุดยุทธศาสตร์ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแห่งนี้
เมื่อถูกถามว่า กรีนแลนด์จะยังคงอยู่ภายใต้ "ราชอาณาจักรเดนมาร์กในกรอบข้อตกลง" ที่ ทรัมป์ กล่าวถึงหรือไม่? รึตเตอ ก็ตอบว่า "ประเด็นนั้นไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกในการสนทนาของผมกับท่านประธานาธิบดีในคืนนี้"
"เขา (ทรัมป์) ให้ความสำคัญอย่างมากกับสิ่งที่เราต้องทำ เพื่อให้แน่ใจว่าภูมิภาคอาร์กติกขนาดใหญ่แห่งนั้น ซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในขณะนี้ และจีนและรัสเซียกำลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ เราจะปกป้องมันได้อย่างไร"
ทั้งกรีนแลนด์และเดนมาร์กยืนยันว่า เกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขาย
เดนมาร์กและสหรัฐฯ ต่างก็เป็นสมาชิกนาโต ด้วยกันทั้งคู่ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่า นโยบายต่างประเทศของ ทรัมป์ มีลักษณะเป็นจักรวรรดินิยม (imperialist)
ที่มา: รอยเตอร์