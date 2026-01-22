ไหวไหมเขมร! กัมพูชาร้อนเงินขายสัญชาติ กำหนดบริจาคขั้นต่ำ 93 ล้านบาท

ชาวต่างชาติที่ใช้เม็ดเงินตนเอง 4,000 ล้านเรียลกัมพูชา(ราว 1 ล้านดอลลาร์หรือ 31 ล้านบาท) ในโครงการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งๆในประเทศแห่งนี้ จะมีสิทธิ์ยื่นขอสิทธิความเป็นพลเมืองกัมพูชาได้ เช่นเดียวกับผู้บริจาคเงินสดเข้าสู่งบประมาณรัฐหรือภาคมนุษยธรรม ไม่ต่ำกว่า 12,000 ล้านเรียล(ราว 3 ล้านดอลลาร์หรือ 93 ล้านบาท) ตามคำยืนยันของพนมเปญโพสต์อ้างอิงอนุกฤษฎีกาฉบับหนึ่งที่ออกในวันที่ 1 ธันวาคมปีก่อน ซึ่งเกี่ยวกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสถานะความเป็นพลเมือง
หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์อ้างมาตรา 29 ระบุว่าชาวต่างชาติรายใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตลงทุนอย่างถูกกฎหมาย ในพื้นที่เป้าหมายหลักที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ สามารถยื่นขอสิทธิความเป็นพลเมืองกัมพูชา ได้โดยการแปลงสัญชาติ ตามมาตรา 21
"นักลงทุนต่างชาติทุกรายที่ยื่นขอสิทธิความเป็นพลเมืองกัมพูชาโดยการแปลงสัญชาติ จะได้รับการประเมินคำร้องโดยกระทรวงมหาดไทย และในบางกรณี ทางกระทรวงมหาดไทยอาจปรึกษาหารือกับกระทรวงและสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทบทวนการตัดสินใจขั้นสุดท้าย" อนุกฤษฎีการะบุ "เงินลงทุนส่วนบุคคลต้องมีแหล่งที่มาที่โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย"
สำหรับการเข้าถึงสิทธิความเป็นพลเมืองผ่านการบริจาค ชาวต่างชาติจำเป็นต้องบริจาคเงินสดอย่างน้อย 12,000 ล้านเรียล(ราว 3 ล้านดอลลาร์หรือ 93 ล้านบาท) เข้าสู่งบประมาณแห่งชาติหรือภาคมนุษยธรรม
"ชาวต่างชาติรายใดที่บริจาคเงินสดส่วนตัวเข้าสู่งบประมาณแห่งชาติ เพื่อประโยชน์แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือภาคมนุษยธรรมในประเทศกัมพูชา สามารถยื่นขอสิทธิความเป็นพลเมืองกัมพูชา โดยการแปลงสัญชาติผ่านมาตรา 22 ของกฎหมายสัญชาติ" พนมเปญโพสต์รายงานอ้างมาตรา 31 ของอนุกฤษฎีกา
"เงินสดที่บริจาคโดยส่วนตัว จำเป็นต้องมีแหล่งที่มาชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย และจำเป็นต้องบริจาคเข้าสู่งบประมาณแห่งชาติผ่านกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง" อนุกฤษฎีการะบุ
ก่อนหน้านี้ การยื่นขอสิทธิความเป็นพลเมืองกัมพูชาผ่านการลงทุน กำหนดไว้เพียง 300,000 ดอลลาร์ และขั้นต่ำแค่ 245,000 ดอลลาร์ สำหรับการบริจาคเงิน
