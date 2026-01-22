จ่ายไหวไหม!เขมรอวดทรัมป์เชิญเป็นรัฐก่อตั้ง'บอร์ดสันติภาพ' ล่าสุดมากกว่าสิบชาติแห่แหนเข้าร่วม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเชิญกัมพูชาให้เข้ามาเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งและรัฐผู้ลงนามในกฎบัตรของ "คณะกรรมการสันติภาพ" องค์กรระหว่างประเทศที่ถูกเสนอขึ้นมาใหม่ ที่ทางสื่อมวลชนเขมรบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและสันติภาพโลก ความเคลื่อนไหวนี้มีออกมา ในขณะที่มีรายงานว่ามีอีกหลายชาติเพิ่มเติมที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการที่ริเริ่มโดยผู้นำอเมริกา
เว็บไซต์ข่าวพนมเปญโพสต์ ระบุว่าในจดหมายลงวันที่ 16 มกราคม 2026 ถึงนายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต ทางประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เชิญกัมพูชาเข้าร่วม ในสิ่งเขาให้คำจำกัดความว่าเป็น "การริเริ่มครั้งประวัติศาสตร์" เพื่อความมั่นคงของสันติภาพในตะวันออกกลาง และ ณ ขณะเดียวกันนั้น ก็เป็นการเริ่มดำเนินการแนวทางใหม่ที่กล้าหาญในการคลี่คลายความขัดแย้งโลก"
"ในฐานะประธานคณะกรรมการ ผมขอเชิญกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ในเข้าร่วมในฐานะรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้งและเข้ามาเป็นรัฐภาคีของกฎบัตรแห่งคณะกรรมการวันติภาพ ที่มีคุณเป็นตัวแทน" ทรัมป์เขียน
จดหมายระบุต่อว่ารัฐสมาชิกแต่ละชาติจะสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆนานา ในนามของแต่ละประเทศ
ฮุน มาเนต เปิดเผยว่ากัมพูชาได้รับหนังสือเชิญ ไม่กี่วันหลังจากมีรายงานข่าวว่าหลายชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้รับเชิญเข้าร่วมในความคิดริเริ่มของทรัมป์ ในนั้นรวมไปถึงสิงคโปร์, ไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมไปถึงอีกราวๆ 60 ประเทศทั่วโลก ที่เผยว่าก็ได้รับหนังสือเชิญเช่นกัน
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ระบุว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า รัฐบาลกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต กำลังพิจารณาตอบรับคำเชิญอยู่หรือไม่
ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและบทบาทของคณะกรรมการสันติภาพ ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่ถูกเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับแนวทางการทำงานขององค์กรแห่งนี้ หรือกรณีที่ว่าคณะกรรมการสันติภาพจะมีอำนาจใดในการจัดการกับความขัดแย้งต่างๆทั่วโลก โดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส รายงานว่าความคิดริเริ่มดังกล่าว โหมกระพือความเคลือบแคลงสงสัยจากพันธมิตรบางส่วนของสหรัฐฯ
ความตั้งใจดั้งเดิมของ "คณะกรรมการสันติภาพ" ของทรัมป์ คือกำกับดูแลฟื้นฟูกาซา แต่อ้างอิงจากกฎบัตร ดูเหมือนว่าขอบเขตของมันจะไม่จำกัดบทบาทเฉพาะกับดินแดนปาเลสไตน์เท่านั้น ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯร้องขอประเทศต่างๆจ่ายเงินสูงสุด 1,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับสถานะสมาชิกถาวรในคณะกรรมการสันติภาพ ซึ่ง ทรัมป์ จะทำหน้าที่ประธาน
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ สื่อมวลชน "ซีบีเอสนิวส์" รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิด ระบุว่ามีมากกว่า 10 ประเทศแล้ว ที่จะลงนามเข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" สำหรับกาซา ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในนั้นรวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เบลารุส, โมร็อกโก, ฮังการี, แคนาดา และเวียดนาม
ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันพุธ(21ม.ค.) ว่า ซาอุดีอาระเบีย, ตุรกี, อียิปต์, จอร์แดน, อินโดนีเซีย, ปากีสถาน ,กาตาร์ และคูเวต ก็ตอบรับคำเชิญของประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" เช่นกัน อ้างอิงถ้อยแถลงร่วมที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประะเทศซาอุดีอาระเบีย
ถ้อยแถลงระบุว่าแต่ละประเทศจะลงนามในเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นภาคี สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมาย
แม้ในจดหมายเชิญของทรัมป์ที่ส่งถึงประเทศต่างๆหลายสิบชาติทั่วโลก ระบุว่าความคิดริเริ่มของเขามีเป้าหมายคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆทั่วโลก แต่บรรดาผู้แทนทูตแสดงความกังวลว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ อาจบ่อนทำลายการทำงานของสหประชาชาติ
นอกเหนือจากที่กล่าวมา ทรัมป์ กล่าวอ้างในวันพุธ(21ม.ค.) ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ก็ตอบรับคำเชิญของเขาในการเข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" แล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามทาง ปูติน รุดออกมาแก้ข่าวอย่างรวดเร็ว ชี้แจงว่ายังอยู่ในขั้นของการศึกษาพิจารณาเท่านั้น
(ที่มา:พนมเปญโพสต์/รอยเตอร์)