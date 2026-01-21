ทั้งโลกรู้เลย! “ทรัมป์” รั่วข้อความส่วนตัวปธน.ฝรั่งเศสส่งหาประเด็น “กรีนแลนด์” ให้โลกรู้ก่อนบินเข้าดาวอส “มาครง” สวมบทดุดันใส่เรย์แบนแบบ Top Gun ยันยุโรปไม่อ่อนข้อให้อันธพาลเด็ดขาด

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ทรัมป์เล่นนอกกรอบแอบรั่วสารข้อความส่วนตัวประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ส่งหารือประเด็นทำเนียบขาวและเสนอจัดประชุมกลุ่ม G-7 ก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวิลด์อิโคโนมิกฟอรัมในเมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ ฮือฮาพบมาครงมามาดเข้มสวมแว่นกันแดนเรย์แบนคล้ายในภาพยนต์ Top Gun ของทอม ครูซ ประกาศพร้อมความมุ่งมั่นส่งสัญญาณจะไม่อ่อนข้อให้อันธพาลเด็ดขาด
รอยเตอร์รายงานวานนี้(20 ม.ค)ว่า ภายในสารที่เป็นข้อความส่วนตัวของประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ที่ส่งไปให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในทางลับ
มาครงกล่าวว่า เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ทรัมป์กำลังทำกับเกาะกรีนแลนด์ พร้อมเสนอการจัดการประกลุ่ม G-7 และเชิญรัสเซียและชาติอื่นๆร่วม อ้างอิงจากภาพแคปหน้าจอที่ผู้นำสหรัฐฯโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่า เขาสามารถเชิญยูเครน เดนมาร์ก ซีเรีย และรัสเซียเข้าร่วมการประชุมการประชุมข้างเคียงกลุ่ม G-7 ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี(22)
และเชื้อเชิญประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเขาที่กรุงปารีส
ทั้งนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดกับผู้นำแดนน้ำหอมยืนยันว่า สารของมาครงที่เปิดเผยจากทรัมป์เมื่อต้นวันอังคาร(20) “เป็นของจริง”
รอยเตอร์เปิดเผยว่า มาครงกล่าวต่อทรัมป์ด้วยน้ำเสียงความเป็นเพื่อนในสาร โดยกล่าวว่า เขานั้นเห็นด้วยกับทรัมป์ในประเด็นซีเรีย และสิ่งที่คนเหล่านั้นสามารถทำสิ่งที่วิเศษร่วมกันได้ต่ออิหร่าน
แต่มาครงไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ในประเด็นกรีนแลนด์
ทรัมป์ซัลโวยุโรปโดยเฉพาะมาครงด้วยการใช้มาตรการทางจิตวิทยาตัดขาคู่แข่งแอบเปิดเผยความลับให้โลกรู้เกิดขึ้นหลังบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปหารือกันเมื่อสุดสัปดาห์จะจัดประชุมฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ค่ำวันพฤหัสบดี(22) ตามหลังคำขู่ของทรัมป์ในการจะเล่นงานชาติยุโรปด้วยอัตราภาษีกับประเทศที่ต่อต้านการผนวกกรีนแลนด์ของเขา
ผู้ช่วยประจำทำเนียบฝรั่งเศส เอลิเซ เปิดเผยกำหนดการในวันจันทร์(19)ว่า ประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะเดินทางมาถึงเมืองดาวอสเพื่อเข้าร่วมการประชุมเวิลด์อิโคโนมิกฟอรัมในค่ำวันอังคาร(20) และเขาไม่มีแผนที่จะขยายการอยู่ที่เมืองดาวอสไปจนถึงวันพุธ(20)ซึ่งเป็นวันที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปถึง
และกลายเป็นการเรียกเสียงฮือฮาเมื่อผู้นำฝรั่งเศสปรากฏตัวที่เมืองดาวอสในสภาพเดอะมาเวอริคในภาพยนตร์ Top Gun ของ ทอม ครูซ ด้วยแว่นกันแดดลุคสุดเข้ม
PA News รายงานว่า ประธานาธิบดีแดนน้ำหอมกำลังประสบปัญหากับอาการตาละคายเคืองที่เป็นเหตุให้ต้องสวมแว่นกันแดด
เขาเปิดเผยว่า อาการที่เป็นนั้นไม่มีอันตรายแม้แต่น้อยแต่ทำให้ดวงตาด้านขวานั้นบวมและแดง
มาครงเริ่มสวมแว่นกันแดดเป็นครั้งแรกสัปดาห์ที่แล้วเมื่อกำลังตรวจกองกำลังทหารฝรั่งเศส และปรากฏว่าเขาใส่อีกครั้งที่บนโพเดียมในการประชุมนานาชาติที่เมืองดาวอสกลายเป็นข่าวดังไปทั่ว
“เพียงแค่การมองนั้นไม่ได้อ้างอิงอย่างตั้งใจไปถึง Eye Of The Tiger..สำหรับคนที่จินตนาการไปถึง (แต่)มันเป็นสัญญาณแห่งความมุ่งมั่น” มาครงกล่าวติดตลกระหว่างตรวจกองกำลังทหาร
รอยเตอร์รายงานว่า Eye of The Tiger นั้นเป็นชื่อเพลงจากวง Survivor ที่ถูกใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ Rocky III ของนักแสดงมากฝีมือ ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน โด่งดังยุค 80
รอยเตอร์รายงานว่า ที่เมืองดาววอส มาครง มาด พีท “มาเวอริค มิตเชลล์ สวมบทบาทโดย ทอม ครูซ ในเรื่อง Top Gun กล่าวต่อหน้าผู้ฟังว่า ยุโรปจะยังคงยืนหยัดต่ออธิปไตยดินแดนและหลักความเป็นนิติรัฐต่อไปถึงแม้ โลกำลังจะมุ่งหน้าสู่โลกที่ไร้กฎเกณฑ์ก็ตามที่ซึ่งสามารถรวมได้ว่า EU จะตอบโต้ด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าที่หนักหน่วง
“พวกเราชอบมากกว่าที่จะให้การนับถือต่อพวกอันธพาล” ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงระหว่างสวมแว่นดำเรย์แบนกล่าว พร้อมเสริมต่อว่า “และพวกเราชอบมากกว่าต่อการใช้ความเป็นนิติรัฐต่อความทารุณโหดร้าย