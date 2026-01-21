ยุโรปใจเสีย! แหล่งข่าวเผยสหรัฐฯ เตรียมลดบุคลากร 200 ตำแหน่งในศูนย์บัญชาการ 'นาโต'

สหรัฐฯ มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรที่ประจำการอยู่ในตามศูนย์บัญชาการสำคัญหลายแห่งขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว ในความเคลื่อนไหวซึ่งน่าจะยิ่งกระพือความกังวลในยุโรปเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของวอชิงตันต่อกลุ่มพันธมิตรทางทหารแห่งนี้
แหล่งข่าวซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่า ในแผนส่วนหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แจ้งไปยังเมืองหลวงบางแห่งในยุโรปแล้ว สหรัฐฯ จะลดจำนวนบุคลากรประมาณ 200 ตำแหน่งในหน่วยงานของนาโตที่ดูแลและวางแผนปฏิบัติการทางทหารและข่าวกรองของพันธมิตร
แหล่งข่าวเผยด้วยว่า หน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ศูนย์รวมข่าวกรองนาโต (NATO Intelligence Fusion Centre) ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร และกองบัญชาการกองกำลังปฏิบัติการพิเศษพันธมิตร (Allied Special Operations Forces Command) ในบรัสเซลส์ นอกจากนี้ STRIKFORNATO ที่ตั้งอยู่ในโปรตุเกส ซึ่งดูแลปฏิบัติการทางทะเลบางส่วน ก็จะถูกลดขนาดลงเช่นกัน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันของนาโตอีกหลายแห่ง
แหล่งข่าวไม่ได้ระบุเจาะจงว่า เหตุใดสหรัฐฯ จึงตัดสินใจลดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของนาโต แต่การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล ทรัมป์ ที่ต้องการโยกย้ายทรัพยากรไปสู่ซีกโลกตะวันตก (Western Hemisphere) มากขึ้น
หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เป็นสื่อเจ้าแรกที่เปิดเผยรายงานนี้
ความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ยังถือว่าเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของกองกำลังสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในยุโรป และไม่ได้บ่งชี้ถึงการถอนตัวของสหรัฐฯ ออกจากทวีปนี้อย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันสหรัฐฯ มีกำลังพลประมาณ 80,000 นายประจำการอยู่ในยุโรป และเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในเยอรมนี
กระนั้นก็ตาม ท่าทีเช่นนี้ก็อาจกระพือความวิตกกังวลของยุโรปเกี่ยวกับอนาคตของกลุ่มพันธมิตรซึ่งอยู่ในระดับรุนแรงอยู่แล้ว เนื่องจากประธานาธิบดี ทรัมป์ ได้ยกระดับข่มขู่ช่วงชิงกรีนแลนด์จากเดนมาร์ก ซึ่งก่อให้เกิดความเป็นไปได้ที่ไม่เคยมีมาก่อนของการรุกรานดินแดนกันเองภายในกลุ่มนาโต
เช้าวันอังคาร (20) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเดินทางไปร่วมการประชุมเศรษฐกิจโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ในเย็นวันนั้น ได้แชร์โพสต์ของผู้ใช้รายอื่นบนโซเชียลมีเดียที่ระบุว่า นาโตเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ โพสต์ดังกล่าวอธิบายว่า จีนและรัสเซียเป็นเพียง "ปิศาจในจินตนาการ" (boogeymen)
เมื่อถูกถามความคิดเห็น เจ้าหน้าที่นาโตกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงบุคลากรของสหรัฐฯ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ และการปรากฏตัวของสหรัฐฯ ในยุโรปนั้นมากกว่าที่เคยเป็นมาในรอบหลายปี
"นาโตและเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับท่าทีโดยรวมของเรา เพื่อให้แน่ใจว่า นาโตยังคงมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการยับยั้งและป้องกัน" เจ้าหน้าที่นาโตกล่าว
ทำเนียบขาวและเพนตากอนยังไม่ออกมาตอบคำถามสื่อในประเด็นนี้
รอยเตอร์ยังไม่สามารถขอรายชื่อหน่วยงานนาโตทั้งหมดที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายใหม่นี้ ขณะที่แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่า มีเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประมาณ 400 นายประจำการอยู่ในหน่วยงานที่จะถูกลดกำลังพล ซึ่งหมายความว่าจำนวนชาวอเมริกันทั้งหมดในหน่วยงานนาโตที่ได้รับผลกระทบจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า แทนที่จะเรียกตัวเจ้าหน้าที่กลับจากตำแหน่งปัจจุบัน สหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะไม่รับคนมาแทนที่เมื่อพวกเขาย้ายออกจากตำแหน่ง
การลดกำลังพลครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่พันธมิตรนาโตกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ตึงเครียดทางการทูตมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ 77 ปี
ทรัมป์ เคยขู่ว่าจะถอนตัวออกจากนาโตในช่วงวาระแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และกล่าวในการหาเสียงว่า เขาจะสนับสนุนให้ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียโจมตีสมาชิกนาโตที่ไม่ออกค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมอย่างเป็นธรรม
ที่มา: รอยเตอร์