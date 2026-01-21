หายนะซ้ำซ้อน! รถไฟโดยสารสเปนตกรางใกล้ 'บาร์เซโลนา' คนขับเสียชีวิต-ผู้โดยสารเจ็บระนาว 37 คน

เกิดอุบัติเหตุรถไฟโดยสารตกรางเนื่องจากกำแพงกั้นพังลงมาทับรางเพราะฝนที่ตกหนัก ใกล้กับเมืองบาร์เซโลนาของสเปนวานนี้ (20 ม.ค.) ส่งผลให้คนขับรถไฟเสียชีวิต และผู้โดยสารบาดเจ็บอย่างน้อย 37 ราย
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงสองวันตามหลังเหตุการณ์รถไฟความเร็วสูงชนกันและตกรางใกล้เมืองอาดามุซในจังหวัดกอร์โดบาทางตอนใต้ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป 42 คน
คลอดี กัลลาร์โด ผู้ตรวจการจากหน่วยดับเพลิงประจำภูมิภาคกาตาลุญญา ให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์จากที่เกิดเหตุว่า มีผู้บาดเจ็บ 37 คน ในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส 4 คน และคนขับรถไฟเสียชีวิต พร้อมยืนยันว่าผู้โดยสารทั้งหมดถูกนำตัวออกจากรถไฟแล้ว
เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินระบุว่า ได้มีการระดมรถพยาบาล 20 คัน และหน่วยดับเพลิง 38 หน่วยไปยังที่เกิดเหตุในเมืองเกลิดา (Gelida) ซึ่งอยู่ติดกับบาร์เซโลนา
เหตุการณ์รถไฟชานเมืองตกรางครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณด้านบริการรถไฟ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมานานแล้ว
ในอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อคืนวันอังคาร (20) การสัญจรระหว่างเมือง Blanes และ Maçanet-Massanes ทางใต้ของเมือง Girona ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรถไฟชานเมืองบาร์เซโลนา ก็เกิดปัญหาขัดข้อง "เนื่องจากเพลาล้อรถไฟหลุดออกจากราง" ตามถ้อยแถลงของ Adif ผู้ให้บริการรถไฟของสเปน
ที่มา: รอยเตอร์