สุดทน! นักการเมืองเดนมาร์กสบถด่า 'ทรัมป์' กลางสภายุโรป ไล่ผู้นำสหรัฐฯ 'ไสหัวไป' เรื่องกรีนแลนด์

อันเดอร์ส วิสติเซน (Anders Vistisen) นักการเมืองชาวเดนมาร์ก ถูกตำหนิหลังจากเอ่ยถึงประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ว่า "ไปให้พ้น" (fu-k off) ในระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่รัฐสภายุโรป ท่ามกลางการข่มขู่ของผู้นำสหรัฐฯทที่พยายามจะเข้ายึดครองกรีนแลนด์อย่างต่อเนื่อง
วิสติเซน วัย 38 ปี พูดถึง ทรัมป์ วัย 79 ปี ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภานิติบัญญัติของสหภาพยุโรป โดยระบุว่า “เรียนท่านประธานาธิบดีทรัมป์ โปรดฟังให้ดี กรีนแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเดนมาร์กมา 800 ปีแล้ว มันเป็นประเทศที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ไม่ได้มีไว้ขาย”
“ขอให้ผมพูดในสิ่งที่คุณน่าจะเข้าใจได้: ท่านประธานาธิบดี ไสหัวไปให้พ้น (fu-k off!!)”
วิสติเซน กล่าวสุนทรพจน์ต่อเป็นภาษาเดนมาร์ก แต่ถูกขัดจังหวะโดยประธานสภา ซึ่งเตือนเขาเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำหยาบคาย
“ผมขอโทษครับ นี่เป็นการฝ่าฝืนกฎของเรา” เขากล่าวกับสมาชิกสภาชาวเดนมาร์ก “ไม่ว่าคุณหรือคนในสภานี้อาจจะรู้สึกอย่างไรก็ตาม เรามีกฎที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้คำหยาบคายและภาษาที่ไม่เหมาะสมในสภานี้”
“ขออภัยที่ขัดจังหวะ แต่เรื่องนี้รับไม่ได้ แม้ว่าท่านอาจจะมีมุมมองทางการเมืองที่รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตาม”
วิสติเซน ซึ่งสังกัดพรรคประชาชนเดนมาร์กฝ่ายขวา ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศของรัฐสภา รวมถึงคณะผู้แทนเพื่อความสัมพันธ์กับอิหร่านด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ ได้กลับมาสร้างแรงกดดันต่อสาธารณะในประเด็นเรื่องกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนในแถบอาร์กติกที่มีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญ และเป็นดินแดนของเดนมาร์กซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ ในนาโต
ทรัมป์ ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า ตน "ไม่มีทางถอย" จากแผนการยึดกรีนแลนด์เป็นของสหรัฐฯ
ที่มา: New York Post