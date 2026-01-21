เหน็บแนมตลอด!สื่อเขมรเย้ยไทยไม่มีทางเป็น'ฮับ'ของภูมิภาค มีปัญหายกเลิกเที่ยวบินกะทันหันบ่อยครั้ง

สื่อกัมพูชาระบุความทะเยอทะยานของไทย ในการวางสถานะตนเองในฐานะศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวในภูมิภาค ถูกตั้งคำถามตัวโต หลังประสบปัญหายกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศกะทันหันบ่อยครั้ง ก่อความปั่นป่วนแก่แผนการเดินทางของผู้โดยสารหลายร้อยคน ตอกย้ำให้เห็นถึงความอ่อนแอรื้อรังในด้านปฏิบัติการในภาคการบินของประเทศแห่งนี้
ขแมร์ทูเดย์ อ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ Travel And Tour World ระบุว่ามีเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เปิดบริการใหม่อย่างน้อย 5 เที่ยวบิน ที่ปฏิบัติการโดยภูเก็ต แอร์ไลน์ส และการบินไทย ถูกยกเลิกในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลกระทบกับเส้นทางการบินที่เชื่อมระหว่างไทยกับอินเดีย, ปากีสถานและจีน การยกเลิกเกิดขึ้น ณ สนามบินนานาชาติภูมิภาคและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 เกตเวย์สที่พลุกพล่านที่สุดของประเทศ
รายงานข่าวของขแมร์ทูเดย์ระบุต่อว่า การระงับเที่ยวบินอย่างกะทันหันทำผู้โดยสารจำนวนมากตกค้าง มีการแจ้งล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยและมีทางเลือกอื่นอย่างจำกัด ตอกย้ำว่าสายการบินไทยทั้งหลายมีแผนงานที่ย่ำแย่และขาดแคลนซึ่งมาตรการฉุกเฉิน นักเดินทางเสี่ยงสูญเงินฟรีๆ พลาดโอกาสติดต่อธุรกิจ และก่อความวุ่นวายแก่ตารางการท่องเที่ยว ประเด็นปัญหาที่กัดเซาะความน่าเชื่อถือของการบินพลเรือนของไทย
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ทูเดย์ เย้ยหยันต่อไปว่า แม้ไทยพยายามโปรโมทอย่างหนัก เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวด้านการท่องเที่ยวและกอบกู้การเชื่อมต่อด้านการสัญจรทางอาากศ แต่สายการบินต่างๆของไทยยังไม่สามารถใช้คำอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน พร้อมระบุพวกนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม อ้างปัญหาเรื้อรังต่างๆนานา อย่างเช่นประเด็นความพร้อมใช้งานของเครื่องบิน บริหารจัดการตารางเวลาผิดพลาด ขาดแคลนกำลังพล และความไม่มีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ทั้งหมดทั้งมวลนี้บ่งชี้ว่ามีปัญหาทางโครงการอย่างรุนแรงในด้านการจัดการด้านการบินของไทย
สื่อมวลชนกัมพูชา กล่าวอ้างต่อว่าความปั่นป่วนในเส้นทางการบินระหว่างประเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยเฉพาะจากภูเก็ต จุดหมายด้านการท่องเที่ยว ก่อความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของไทยในการค้ำยันเสถียรภาพการบริการด้านขนส่งทางอากาศ ท่ามกลางการแข่งขันที่หนักหน่วงขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลาย ในนั้นรวมถึงกัมพูชา ที่มุ่งเน้นมากขึ้นในด้านความน่าเชื่อถือและความมีวินัยของปฏิบัติการ ในฐานะเป็นกุญแจสำหรับดึงดูดสายการบินต่างๆและพวกผู้โดยสาร
ในขณะที่ไทยยังคงเดินหน้าทำการตลาด วางตนเองในฐานะศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาค แต่ปัญหายกเลิกเที่ยวบินที่ยังคงมีอยู่ เสี่ยงทำลายความเชื่อมั่นของนักเดินทางและสายการบินคู่หู พวกนักสังเกตการณ์เตือนว่าหากปราศจากการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในปฏิบัติการสายการบินและบริหารจัดการสนามบิน ความปั่นป่วนดังกล่าวอาจกลายเป็นอุปสรรคซ้ำซาก ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว รายงานของขแมร์ทูเดย์ระบุ
(ที่มา:ขแมร์ทูเดย์)