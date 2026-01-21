“อังกฤษ” นาทีสุดท้ายยอมไฟเขียว ให้ปักกิ่งสร้าง “สถานทูตจีนใหญ่สุดในยุโรป” แต่ยังวิตกหวั่นโดนจารกรรมความลับสุดยอด

เอเจนซีส์ - นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ วันอังคาร(20 ม.ค) ไฟเขียวอนุญาตปักกิ่งให้สามารถเดินหน้าโปรเจกต์สร้างเมกกะสถานทูตจีนใหญ่ที่สุดในยุโรปมีห้องใต้ดิน 208 ห้องไม่สนเสียงเตือนภัยความมั่นคงจาก หน่วย MI5 และเสียงเรียกร้องจากชาวจีนและชาวฮ่องกงที่หนีการกวาดล้างจากจีนแผ่นดินใหญ่
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(20 ม.ค)ว่า รัฐบาลอังกฤษของนายกรัฐมนตรีเซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ หลังยื้อมานานในที่สุดในวันอังคาร(20)อนุมัติให้รัฐบาลปักกิ่งสามารถเดินหน้าสร้างสถานทูตจีนในพื้นที่โรงกษาปณ์หลวงเก่าที่ซื้อมาเมื่อปี 2018 ด้วยสนนราคา 312 ล้านดอลลาร์
ที่ตั้งสถานทูตจีนแห่งใหม่บนเนื้อที่ 20,000 ตารางเมตรที่หากสร้างสำเร็จจะทำให้กลายเป็นสถานทูตปักกิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปท่ามกลางความวิตกว่าอาจถูกใช้เป็นฮับเพื่อจารกรรมลับและคุกคมชาวจีนและชาวฮ่องกงที่ลี้ภัยในต่างแดน
และไม่กี่วันก่อนสตาร์เมอร์ตัดสินใจอนุมัติ หนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟได้ตีพิมพ์เปิดเผยพิมพ์เขียวที่ยังไม่ได้มีการเซ็นเซอร์เปิดเผยว่าปักกิ่งตั้งใจสร้างห้องลับใต้ดินมากถึง 208 ห้องใต้สถานทูตของตัวเองกลางกรุงลอนดอน
หนังสือพิมพ์อังกฤษชี้ว่า หนึ่งในห้องใต้ดินเหล่านี้ตั้งห่างออกไปไม่กี่ฟุตจากฮับเคเบิลสื่อสารไฟเบอร์ออปติกที่ส่งข้อมูลอีเมลพลเมืองอังกฤษหลายล้านและข้อมูลการเงินสำคัญ
การเลื่อนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นถึง 3 ครั้งของฝ่ายลอนดอนนั้นเป็นมาตรการของฝ่ายแดนผู้ดีแสดงถึงความไม่แน่นอนของการเข้าถึงจีนของอังกฤษเอง
อย่างไรก็ตาม CNN ชี้ว่าอังกฤษต้องการเม็ดเงินจากจีนและเป็นการแสดงความเป็นมิตรทางการทูตของลอนดอน แต่กระนั้นความวิตกจากบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิงยังคงวิตกจากปัญหาที่สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกการสื่อสารที่ส่งข้อมูลอ่อนไหวบริษัทการเงินและรวมถึงความวิตกที่ปักกิ่งจะใช้สถานทูตใหม่เป็นฐานสอดแนมพลเมืองจีนอาศัยในอังกฤษ
เอกสาร 240 หน้าที่แสดงการไฟเขียวของสตาร์เมอร์สรุปได้ว่า “คำร้องขอเป็นไปตามกับแผนการพัฒนาเมื่อพิจารณารวมกันทั้งหมด และดังนั้นแล้วการอนุญาตแผนและการอนุญาตอาคารตามลิสต์สมควรที่จะได้รับไฟเขียว
CNN ชี้ว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าหน่วนงานความมั่นคงอังกฤษ MI5 ไม่ได้ออกมาคัดค้านอย่างเป็นทางการต่อแผนก่อสร้างสถานทูตจีนใหม่ประจำกรุงลอนดอนถึงแม้จะมีการเตือนภัยคุกคามเป็นวงกว้างจากจีนก็ตาม
ก่อนหน้าเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว MI5ออกคำเตือนที่น้อยครั้งจะเกิดไปยังสมาชิกรัฐสภาอังกฤษว่า หน่วยข่าวกรองลับจีนกำลังใช้ LinkedIn เพื่อเป้าหมายไปที่คนที่ทำงานในเวสต์มินสเตอร์ รัฐสภาอังกฤษ แต่สถานทูตจีนประจำกรุงลอนดอนออกมาโต้ข้อกล่าวหาว่า “เจตนาร้าย”
ประเมินว่าการที่อังกฤษยอมไฟเขียวเมกกะโปรเจกต์สถานทูตจีนบนที่ตั้งโรงกษาปณ์หลวงเก่านี้เพื่อต้องกาเร่งแผนการปรับปรุงสถานทูตอังกฤษในกรุงปักกิ่งที่โดนรัฐบาลจีนเตะถ่วง
CNN วิเคราะห์ว่า อังกฤษอาจวิตกว่า การปฎิเสธแผนการก่อสร้างสถานทูตจีนอาจกระทบไปถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง 2 ชาติ โดยสตาร์เมอร์กลายเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนแรกในรอบ 6 ปีพบประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง
ตามรายงานพบว่า สีนั้นสนใจต่อแผนการย้ายสถานทูตจีนในอังกฤษอย่างจริงจัง และได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับสตาร์เมอร์ด้วยตัวเองระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างกันครั้งแรกเมื่อปี 2024
ทั้งนี้ก่อนหน้าสภาท้องถิ่นอังกฤษได้ปฎิเสธแผนการก่อสร้างสถานทูตจีนในปี 2022 ส่งผลทำให้โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนในเวลานั้นออกมาเตือนเสียงดังว่า หากการขออนุญาตได้รับการปฎิเสธ อังกฤษสมควรต้องรับต่อผลทั้งหมดที่จะตามมา