เป็นเรื่อง! เน็ตติเซนแดนลอดช่องโวย “สถานทูตสหรัฐฯ” ร่อนหนังสือถึง “บริษัทสิงคโปร์” ขอระดมทุนบริจาคครั้งใหญ่จัดฉลองครบรอบ 250 ปีวันชาติอเมริกาปีนี้

เอเจนซีส์ – สถานทูตสหรัฐฯประจำสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้ส่งหนังสือไปยังบริษัทต่างๆในสิงคโปร์เพื่อขอการสนับสนุนบริจาคเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยอ้างเหตุผลเพื่อจัดฉลองวันชาติสหรัฐฯครบรอบ 250 ปีในปีนี้ที่จะมีการจัดอีเวนต์เฉลิมฉลองตลอดทั้งปี แต่โดนเน็ตติเซ่นสับเละรวมอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดังแดนลอดช่องออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย
CNA ของสิงคโปร์รายงานวันนี้(20 ม.ค)ว่า สถานทูตสหรัฐฯประจำสิงคโปร์กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติสำหรับสถานทูตอเมริกันทั่วโลกที่จะหาแสวงหาการสนับสนุนจากภาคธุรกิจในประเทศเหล่านั้นสำหรับการจัดงานฉลองวันชาติสหรัฐฯหลังจดหมายขอระดมทุนติดตราสถานทูตพร้อมลายเซ็นเอกอัครราชทูตอเมริกัน อันจานี ซินฮา ว่อนไปทั่วโซเชียลมีเดีย
ตามหนังสือดังกล่าวที่ลงวันที่ 8 ม.ค ปี 2026 ระบุว่า สถานทูตสหรัฐฯประจำสิงคโปร์ขอเชิญบริษัทธุรกิจต่างๆให้ “พิจารณาการบริจาคของขวัญตัวเลขที่สูงมากกว่าในหลายปีที่ผ่านมา” สำหรับการเตรีมการเฉลิมฉลองครบรอบ 250 ปีวันประกาศอิสรภาพของอเมริกา
สถานทูตสหรัฐฯได้ออกแถลงการณ์ตอบ CNA ในวันอังคาร(20) มีใจความว่า “พวกเราวางแผนที่จัดงานฉลองวันชาติสหรัฐฯ 4 ก.คให้ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการฉลองครบรอบ 250 ปีในประวัติศาสตร์การเป็นเอกราชของอเมริกา”
ยาฮูนิวส์เวอร์ชันสิงคโปร์ที่รายงานพิเศษในเรื่องนี้กล่าวว่า แต่ทว่าเมื่อข่าวรั่วออกไปและกระแสโซเชียลมีเดียแดนลอดช่องในประเทศที่ถือพาสปอร์ตเข้าสหรัฐฯโดยไม่ต้องขอวีซ่าและถือเป็นชาติที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯได้ออกมาวิจารณ์และรวมไปถึงตำหนิความไม่เหมาะสม
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาอธิบายว่า การออกหนังสือเชิญชวนบริจาคนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฎิบัติทั่วไปของสถานทูตสำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองขนาดใหญ่ที่บังเอิญในปีนี้ตรงกับครบรอบ 250 ปีการก่อตั้งประเทศ
ซึ่งสื่อสิงคโปร์ Heidoh ที่เปิดเผยหนังสือจากสถานทูตสหรัฐฯเกี่ยวกับการรับบริจาค ชี้ว่า ในเนื้อหายังกล่าวไปถึงการครบรอบ 250 ปีวันชาติสหรัฐฯนี้ถือเป็นไพรออริตีหลักของ “ทำเนียบขาว”ทีเดียว
และหนังสือยังชี้ไปถึงว่าการเฉลิมฉลองยังบังเอิญตรงกับการครบรอบ 60 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและสิงคโปร์ที่จะตรงกับวันที่ 4 เม.ย ที่กำลังจะถึง
ตามหนังสือที่ระบุว่า เพื่อสำหรับใช้การจัดเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีและสถานทูตสหรัฐฯประจำสิงคโปร์ขอความอนุเคราะห์มายังทั้งธุรกิจอเมริกันและธุรกิจสิงคโปร์เพื่อให้การสนับสนุน
ยาฮูนิวส์รายงานว่า เน็ตติเซนของสิงคโปร์ต่างฉงนต่อคำพูดจากหนังสือเชิญชวนที่รายงานผ่านสื่อแดนลอดช่องที่แตกต่างจากแนวปฎิบัติของสถานทูตชาติอื่นๆ พร้อมชี้ต่อว่าข้อความทางการทูตนี้สามารถถูกตีความทำให้เกิดการสำคัญผิดได้
ซึ่งบังเอิญเมื่อไม่นานมานี้เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสิงคโปร์ -ของทรัมป์ อันจานี ซินฮา (Anjani Sinha) ได้แสดงวาทะฮือฮาในประเทศอ้างไปถึงการช่วยเหลือจากสหรัฐฯในการฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด-19ของสิงคโปร์ด้วยคำว่า “ปาฎิหารย์ของสิงคโปร์” (Singapore miracle) และในเวลานี้กลับเรียกว่า “ขอความสนับสนุน” แทน
ยาฮูนิวส์เวอร์ชันสิงคโปร์ชี้ว่า บรรดานักวิเคราะห์ได้แนะนำภาคธุรกิจแดนลอดช่องให้มองคำเชื้อเชิญนี้เป็นเสมือนโอกาสทางธุรกิจสำหรับการเข้าร่วมทางวัฒนธรรมมากกว่าเป็นการบังคับเพื่อบริจาคเท่านั้น
Heidoh ของสิงคโปร์ชี้ว่า แต่ทว่าหนังสือจากสถานทูตนี้เรียกเสียงวิจารณ์จาก เลสลี ฟง(Leslie Fong) อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์
บนเฟซบุกของฟงได้แสดงหนังสือดังกล่าว พร้อมชี้ว่า จากประสบการณ์เชื่อได้ว่าหนังสือประทับตราสถานทูตสหรัฐฯและมีเนื้อหาขอรับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจสิงคโปร์นี้ "น่าจะเป็นของจริง"
แต่เขากล่าวแสดงความเห็นตำหนิชี้ว่า เหตุใดสถานทูตต่างชาติถึงเรียกร้องเงินบริจาคที่ระบุในตัวหนังสือว่าต้องเป็นจำนวนสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจากบริษัทห้างร้านในประเทศเจ้าบ้านเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติของตัวเอง
และเสริมว่า มองว่าเป็นเรื่องไม่ปกติสำหรับสถานทูตต่างชาติในการร้องขอจากภาคส่วนต่างๆของประเทศเจ้าบ้านให้ช่วยจ่ายสำหรับการจัดงานปาร์ตีที่ตัวเองที่ถือเป็นชาติมหาอำนาจกำลังวางแผนจะให้เกิดขึ้น