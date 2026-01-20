'ทรัมป์' ขู่รีดภาษีไวน์ฝรั่งเศส 200% หลัง 'มาครง' แบะท่าไม่ร่วม 'บอร์ดสันติภาพ' เย้ยอีกเดี๋ยวก็พ้นตำแหน่ง!!

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศจะเรียกเก็บภาษี 200% สำหรับไวน์และแชมเปญจากฝรั่งเศส โดยเป็นมาตรการที่จะผลักดันให้ประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง ยอมเข้าร่วมคณะทำงานเพื่อสันติภาพ (Board of Peace) ของทรัมป์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทั่วโลก
เมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับคำพูดของ มาครง ที่ว่า เขาจะไม่เข้าร่วมคณะทำงานดังกล่าว ทรัมป์ ถามกลับว่า "เขาพูดอย่างนั้นเหรอ? ก็ไม่มีใครต้องการเขาหรอก เพราะเขาจะพ้นจากตำแหน่งในไม่ช้า"
"ผมจะเรียกเก็บภาษี 200% สำหรับไวน์และแชมเปญของเขา แล้วเขาก็จะเข้าร่วมเอง แต่เขาไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมก็ได้" ทรัมป์ กล่าว
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับ มาครง เผยเมื่อวันจันทร์ (19 ม.ค.) ว่า ฝรั่งเศสตั้งใจจะปฏิเสธคำเชิญเข้าร่วมโครงการริเริ่มของ ทรัมป์ ในขั้นตอนนี้
ทรัมป์ เสนอให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสันติภาพเมื่อเขาประกาศแผนการยุติสงครามในกาซาเมื่อเดือน ก.ย. ทว่าคำเชิญที่ถูกส่งไปยังผู้นำโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ระบุถึงบทบาทที่กว้างขวางในการยุติความขัดแย้งทั่วโลก
กฎบัตรฉบับร่างที่รัฐบาลสหรัฐฯ ส่งไปยังประมาณ 60 ประเทศ ระบุว่า รัฐสมาชิกจะต้องบริจาคเงินสด 1,000 ล้านดอลลาร์ หากต้องการให้สมาชิกภาพคงอยู่เกิน 3 ปี
รัฐบาลทั่วโลกยังคงตอบสนองอย่างระมัดระวังต่อคำเชิญของ ทรัมป์ ในวันอาทิตย์ (18) ซึ่งนักการทูตหลายคนชี้ว่า แผนดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อการทำงานของสหประชาชาติ
ทรัมป์ ยังกล่าวเพิ่มเติมในวันจันทร์ (19) ว่า เขาได้เชิญประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสันติภาพด้วย
“เขาได้รับเชิญแล้ว” ทรัมป์ กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์