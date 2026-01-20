ไม่สะเทือน! ยอดนักท่องเที่ยวเยือน 'ญี่ปุ่น' ยังสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือน ธ.ค. แม้ 'คนจีน' แห่บอยคอต

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นในเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะลดลงถึง 45% สืบเนื่องจากความตึงเครียดทางการทูตระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย
ในเดือน พ.ย. รัฐบาลปักกิ่งได้เรียกร้องให้พลเมืองงดเดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อลงโทษนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ หลังจากที่เธอกล่าวต่อรัฐสภาว่าการโจมตีไต้หวันของจีนอาจเป็น "สถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอด" ของญี่ปุ่น และโตเกียวอาจตัดสินใจตอบโต้ทางทหาร
จีนอ้างสิทธิ์อธิปไตยเหนือไต้หวัน ซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
ยอดนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงเหลือประมาณ 330,000 คนในเดือน ธ.ค. คิดเป็นไม่ถึง 10% ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 3.6 ล้านคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในเดือนนั้น ตล อดปีจนกระทั่งสิ้นสุดเดือน พ.ย. ผู้เดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่เคยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดที่เดินทางมาญี่ปุ่น คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
ยาสุชิ คาเนโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ระบุในงานแถลงข่าวว่า ตลอดปี 2025 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาญี่ปุ่นทำสถิติสูงสุดถึง 42.7 ล้านคน เกิน 40 ล้านคนเป็นครั้งแรก
ยอดใช้จ่ายรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 9.5 ล้านล้านเยน (60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทท่องเที่ยว JTB คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นจะลดลง 2.8% ในปีนี้ เนื่องจากคาดว่ากระแสการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟูหลังจากการยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางจากไวรัสโคโรนาจะเริ่มชะลอตัวลง และจำนวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่มีแนวโน้มลดลง
ที่มา: รอยเตอร์