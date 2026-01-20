ระทึก! ออสเตรเลียสั่งปิดชายหาดฝั่งตะวันออก หลังมีคนถูก 'ฉลาม' กัด 4 ครั้งในเวลาแค่สองวัน

ทางการออสเตรเลียสั่งปิดชายหาดหลายสิบแห่งตามแนวชายฝั่งตะวันออก รวมถึงที่นครซิดนีย์ ในวันอังคาร (20 ม.ค.) หลังเกิดเหตุฉลามโจมตีคนเล่นน้ำ 4 ครั้งในเวลาเพียง 2 วัน เนื่องจากฝนตกหนักทำให้คุณภาพน้ำขุ่น และดึงดูดสัตว์นักล่าเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น
ชายหาดรอบๆ พอร์ตแมคควารี ซึ่งอยู่ห่างจากซิดนีย์ไปทางเหนือประมาณ 400 กิโลเมตรถูกปิด หลังจากชายคนหนึ่งถูกฉลามกัดขณะเล่นกระดานโต้คลื่นในช่วงเช้าของวันนั้น โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุว่า ชายคนดังกล่าวยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอาการทรงตัว
“หากคุณอยากไปว่ายน้ำ โปรดนึกถึงสระว่ายน้ำในท้องถิ่น เพราะในขณะนี้เราขอแนะนำว่าชายหาดไม่ปลอดภัย” สตีเวน เพียร์ซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Surf Life Saving New South Wales (NSW) บอกกับผู้สื่อข่าวในวันอังคาร (20)
“คุณภาพน้ำของเราแย่มาก ซึ่งเอื้อต่อการเข้ามาของฉลามหัวบาตร (bull sharks)”
การปิดชายหาดเกิดขึ้นในช่วงกลางฤดูร้อนของซีกโลกใต้ ซึ่งโดยปกติแล้วชายหาดทั่วออสเตรเลียจะเต็มไปด้วยคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
เมื่อเย็นวันจันทร์ (19) หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับแจ้งเหตุที่ชายหาดแมนลีในนครซิดนีย์ว่ามีนักโต้คลื่นวัย 20 ปีเศษถูกฉลามกัด
แม็กซ์ ไวท์ หนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า นักโต้คลื่นอีกคนหนึ่งได้ช่วยชีวิตชายคนนั้นไว้ โดยใช้เชือกผูกขาของกระดานโต้คลื่นเป็นสายรัดห้ามเลือดชั่วคราว
“เขายังหายใจอยู่ แต่หมดสติ และพวกเราก็พยายามทำให้เขามีสติอยู่” เขาบอกกับสถานีโทรทัศน์ ABC
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำการปฐมพยาบาลชายคนนั้นจากอาการบาดเจ็บที่ขาอย่างรุนแรง ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพอาการวิกฤต
ในวันจันทร์เช่นกัน (19) เด็กชายวัย 10 ขวบคนหนึ่งรอดชีวิตอย่างปลอดภัย หลังจากถูกฉลามชนตกจากกระดานโต้คลื่นและกัดกระดานไปเป็นชิ้นๆ ขณะที่วันก่อนหน้านั้น เด็กชายอีกคนหนึ่งอยู่ในอาการวิกฤต หลังจากถูกฉลามกัดที่ชายหาดแห่งหนึ่งในเมือง
ตำรวจระบุว่า ชายหาดทั้งหมดในเขต Northern Beaches ซึ่งเป็นพื้นที่ของสภาเทศบาลที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทางเหนือของซิดนีย์ จะยังคงปิดให้บริการจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม
เหตุการณ์ฉลามโจมตีเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักหลายวัน ส่งผลให้น้ำไหลบ่าลงสู่ท่าเรือและชายหาดใกล้เคียง สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับฉลามหัวบาตรซึ่งคาดว่าเป็นต้นเหตุของการโจมตีบางส่วน ฉลามชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำกร่อย
คริส เปปิน-เนฟฟ์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมฉลาม เขียนไว้ในคอลัมน์ของหนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮรัลด์ว่า โดยปกติแล้วฉลามจะไม่โจมตีมนุษย์ แต่เนื่องจากน้ำขุ่นทำให้ทัศนวิสัยของฉลามลดลง และเพิ่มความเสี่ยงที่พวกมันจะชนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้น "พวกมันจะกัดเพื่อป้องกันตัว หรือด้วยความอยากรู้อยากเห็น แล้วก็กัดซ้ำอีก"
เขายังเสริมด้วยว่า ฝนที่ตกหนักยังเพิ่มปริมาณน้ำเสียที่ไหลบ่าลงมา ดึงดูดปลาเหยื่อที่เป็นอาหารของฉลามเข้ามาด้วย
ข้อมูลจากกลุ่มอนุรักษ์ระบุว่า ออสเตรเลียเกิดเหตุการณ์ฉลามโจมตีมนุษย์ประมาณ 20 ครั้งต่อปี โดยมีผู้เสียชีวิตต่ำกว่า 3 ราย ซึ่งยังน้อยกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำบนชายหาดของประเทศมาก
ที่มา: รอยเตอร์