อเมริกาเจอหิมะฤดูหนาวเล่นงาน รถชนกันวินาศสันตะโร 100 คันรวมรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ยักษ์ในรัฐมิชิแกน

เอเจนซีส์ - รถชนกันร่วม 100 คันเช้าวันจันทร์(19 ม.ค)ในรัฐมิชิแกนบนถนนไฮเวย์ I-96 ปิดชั่วคราวสาเหตุจากสภาพอากาศเลวร้ายหิมะตกท่วม ไม่มีคนเสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บ 9 คน
CBS News ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(19 ม.ค)ว่า เหตุการณ์ชนเป็นลูกโซ่ที่มีรถไม่ต่ำกว่า 100 คันร่วมนี้เกิดขึ้นระหว่างเมืองซีแลนด์(Zeeland) และเมืองฮัดสันวิลล์ (Hudsonville) ท่ามกลางสภาพอากาศฤดูหนาวจัดหิมะตกหนัก
อุบัติเหตุรถชนเป็นลูกโซ่เกิดขึ้นหลังรัฐมิชิแกนยังคงตกอยู่ภายใต้คำเตือนภัยอากาศฤดูหนาวจากสำนักงานบริการสภาพอากาศสหรัฐฯ NWS
ผลกระทบอากาศฤดูหนาวนั้นแพร่กระจายเป็นวงกว้างส่งผลทำให้มีคำเตือนพายุฤดูหนาวตามมา คำแนะนำฤดูหนาว และคำแนะนำอากาศหนาวรวมไปถึงคำแนะนำอื่นๆ
สำนักงานบริการสภาพอากาศสหรัฐฯ NWS ประจำแกรนด์ แรปปิดส์ ( Grand Rapids) ออกคำพยากรณ์อากาศวันจันทร์(19)ครอบคลุมพื้นที่ฮันสัน วิลล์ ว่าจะมีหิมะตกหนักที่จะส่งผลต่อสภาพหิมะที่ตกจนขาวโพลนไปหมดมีทัศนะทัศนวิสัยเป็นศูนย์
ที่ส่วนใหญ่แล้วหากนักขับเจอสภาพหิมะตกขาวโพลนละลานตานี้จะอยู่ในสภาพที่ข้างหน้ามองอะไรไม่เห็นขาวไปหมดและหากจะหยุดรถก็อาจจะโดนคันที่ขับตามมาจากด้านหลังชนเข้าได้
อ้างอิงจากนิวส์วีคของสหรัฐฯพบว่า ภาพถ่ายระดับโดรนจากมุมสูงและภาพการชนครั้งมโหฬารนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดียวันจันทร์(19)หลังเกิดเหตุในช่วงเช้าของวันเดียวกัน
เหตุเกิดรถชนหมู่ที่มีรถเกี่ยวข้องทั้งหมด 100 คันโดยตำรวจรัฐมิชิแกนเปิดเผยว่า มีรถบรรทุกขนาดยักษ์ขนต คอนเทนเนอร์ราว 30 คัน – 40 คันรวมอยู่ในจำนวนทั้งหมด
การชนเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10.19 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์(19) บนถนนไฮเวย์ I-96 เมื่อผู้ช่วยนายอำเภอรับรายงานการชนและรถไถลออกนอกบริเวณ
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า บรรดานักขับที่ติดอยู่บนถนนไฮเวย์ได้รับคำสั่งให้ยู่แต่ภายในรถของตัวเองรอเวลาเพื่อที่จะขึ้นรถบัสออกไปจากพื้นที่เพื่อนำไปยังโรงเรียนไฮสกูลฮัดสันวิลล์ (Hudsonville High School)
การชนครั้งมโหฬารทำให้ถนนไฮเวย์ I-96 ต้องปิดลงทั้ง 2 ด้านนานหลายชั่วโมง