รถไฟความเร็วสูง 2 ขบวนพุ่งชนตกรางใน 'สเปน' ดับแล้วไม่ต่ำกว่า 21 ราย

เกิดอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงตกรางและชนกับรถไฟอีกขบวนที่วิ่งสวนทางกันในภาคใต้ของสเปนเมื่อวันอาทิตย์ (18 ม.ค.) ส่งผลให้รถไฟขบวนที่ถูกชนตกรางและลงไปในคันดิน โดยเบื้องต้นมรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 21 คน
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับเมืองอาดามุซ ในจังหวัดคอร์โดบา ห่างจากกรุงมาดริดไปทางใต้ประมาณ 360 กิโลเมตร
ฮวนมา โมเรโน หัวหน้าผู้บริหารรัฐบาลภูมิภาคอันดาลูเซีย กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันจันทร์ (19) ว่า ในจำนวนผู้บาดเจ็บ 75 คนที่ถูกนำส่งโรงพยาบาล มี 15 คนอาการสาหัส
เขระบุด้วยว่า จำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะมากกว่า 20 คน และเตือนว่าจำนวนอาจเพิ่มขึ้นอีกในช่วงรุ่งสาง
"ความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นรุนแรงมาก...เราอาจพบศพ (เพิ่มเติม)" โมเรโน กล่าว พร้อมเสริมว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักเพื่อเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนโลหะที่พังเสียหายของรถไฟ และพยายามค้นหาผู้เสียชีวิตที่อาจติดค้าง
หนังสือพิมพ์ El Pais รายงานว่า คนขับรถไฟวัย 27 ปี ของขบวนรถที่วิ่งจากมาดริดไปฮูเอลวาซึ่งเป็นขบวนที่ถูกชน อยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตด้วย
รถไฟทั้ง 2 ขบวนมีผู้โดยสารรวมกันประมาณ 400 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวสเปนที่เดินทางกลับและไปจากมาดริดหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่บนรถไฟมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากเดือน ม.ค. ไม่ใช่ช่วงวันเทศกาลวันหยุดในสเปน
“มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ฉันยังตัวสั่นอยู่เลย” มาเรีย ซาน โฮเซ วัย 33 ปี ผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูงจากมาลากาไปมาดริดที่ตกรางขบวนแรก กล่าวกับ El Pais
รถไฟขบวนที่สองซึ่งมุ่งหน้าไปยังฮูเอลวาและดำเนินการโดย Renfe ซึ่งได้รับเงินทุนจากรัฐ กำลังวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่เกิดการชน ตามรายงานของ El Pais
ยังไม่ชัดเจนว่ารถไฟขบวนแรกวิ่งด้วยความเร็วเท่าใดเมื่อตกราง
ออสการ์ ปูเอนเต รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสเปน กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สถานีรถไฟอาโตชาในกรุงมาดริดว่า สาเหตุของการตกรางยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เป็นเรื่อง "แปลกมาก" ที่รถไฟตกรางเกิดขึ้นบนรางตรง ซึ่งรางในส่วนนี้เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเวลา 19.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ประมาณ 10 นาทีหลังจากรถไฟ Iryo ออกจากเมืองคอร์โดบา มุ่งหน้าไปยังมาดริด เจ้าหน้าที่กล่าว
"รถไฟ Iryo ขบวน 6189 จากมาลากา (ไปมาดริด) ตกรางที่อาดามุซพุ่งชนรางข้างเคียง รถไฟ (มาดริด) ไปฮูเอลวา ซึ่งวิ่งอยู่บนรางข้างเคียงก็ตกรางเช่นกัน" Adif ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเครือข่ายรถไฟ กล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ปูเอนเต กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ใน 2 ตู้แรกของรถไฟขบวนที่สอง คือรถไฟ Renfe Alvia ที่ตกรางเมื่อชนและพุ่งลงไปด้านข้างของทางรถไฟ โดยตู้แรกมีผู้โดยสาร 37 คน และตู้ที่สอง 16 คน
รถไฟ Iryo มีผู้โดยสารมากกว่า 300 คน ขณะที่รถไฟ Renfe มีประมาณ 100 คน
ปาโก คาร์โมนา หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองคอร์โดบา กล่าวกับสถานีโทรทัศน์ TVE ว่า แม้ว่ารถไฟ Iryo จะถูกอพยพออกไปภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ แต่ตู้โดยสารของรถไฟ Renfe ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีโลหะและที่นั่งบิดเบี้ยว
“ยังมีคนติดอยู่ข้างใน การช่วยเหลือมุ่งเน้นไปที่การนำผู้คนออกจากพื้นที่แคบๆ” เขากล่าว “เราต้องนำศพออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ มันเป็นงานที่ซับซ้อนมาก”
นายกรัฐมนตรี เปโดร ซานเชซ แห่งสเปน ได้ยกเลิกกำหนดการในวันจันทร์ (19) เพื่อกล่าวถึงโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีกษัตริย์และพระราชินีสเปนทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความกังวล ตามรายงานของโฆษก
ที่มา: รอยเตอร์