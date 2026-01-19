ขยาดอเมริกา!แคนาดาฟื้นสัมพันธ์ส่อหันไปคบหาจีน บอกคาดเดาได้ง่ายกว่าสหรัฐฯ

สำหรับแคนาดาแล้ว ทุกวันนี้การต่อรองกับจีนเป็นเรื่องง่ายกว่าสหรัฐฯ ชาติเพื่อนบ้านและคู่หูการค้าหลัก จากคำกล่าวของมาร์ค คาร์นีย์ นายกรัฐมนตรีของประเทศ ส่งสัญญาณปลีกตัวออกห่างจากวอชิงตัน ท่ามกลางเหตุกระทบกระทั่งต่างๆนานากับสหรัฐฯภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ครั้งที่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 2025 คาร์นีย์เคยตราหน้าจีนว่าเป็นภัยคุกคามหลักด้านความมั่นคงต่อแคนาดา อย่างไรก็ตามเวลานี้ดูเหมือนว่าเขาได้กลับลำท่าทีดังกล่าว หลังจากถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ข่มขู่ต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงแนะนำให้ประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือของอเมริกาแห่งนี้เข้ามาเป็นรัฐที่ 51 และกำหนดมาตรการรีดภาษีสูงลิ่วเล่นงานแคนาดาเมื่อปีที่แล้ว
ในวันศุกร์(16ม.ค.) คาร์นีย์ ได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในกรุงปักกิ่ง กลายเป็นผู้นำแคนาดาคนแรกที่เดินทางเยือนชาติยักษ์ใหญ่ในเอเชียแห่งนี้ในรอบ 8 ปี หลังจากก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ชาติตึงเครียดมาช้านาน
เมื่อถูกพวกผู้สื่อข่าวสอบถามหลังจากนั้น เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างออตตาวากับทั้งวอชิงตันและปักกิ่ง ทางนายกรัฐมนตรีแคนาดา เน้นว่า "กับสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ของเรา แบบไม่ลงลึก มันมีหลายแง่มุมกว่า แน่นแฟ้นกว่า และครอบคลุมกว่า ที่เรามีกับจีน"
"อย่างไรก็ตาม ใช่แล้ว ในแง่ของทิศทาง ความคืบหน้าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มัมคาดเดาได้ง่ายกว่า และคุณกำลังเห็นผลลัพธ์ออกมาจากสิ่งนี้" เขากล่าว
ปักกิ่งและออตตาวา ในวันศุกร์(16ม.ค.) ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นฉบับหนึ่ง ซึ่งจะปรับลดเพดานภาษีรถยนต์ไฟฟ้าและเมล็ดคาโนลา ขณะที่ คาร์นีย์ แสดงความหวังว่าประเทศของเขา "อาจจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใหม่" กับจีน โดยที่ สี แสดงความยินดีเช่นกัน ต่อความสัมพันธ์ที่พลิกฟื้นขึ้นมากับแคนาดา
ในเวลาต่อมา ทรัมป์ บอกว่าเขาไม่ใส่ใจต่อกรณีที่ผู้นำแคนาดากำลังหาทางสร้างสัมพันธไมตรีกับปักกิ่ง ซึ่งทางวอชิงตัน มองว่าเป็นคู่ปรับสำคัญในด้านภูมิรัฐศาสตร์ "มันโอเค ในสิ่งที่ คาร์นีย์ กำลังทำ ผมหมายความว่า มันเป็นเรื่องดีสำหรับเขาในการลงนามการค้า ถ้าคุณได้ข้อตกลงกับจีน คุณก็ควรทำเช่นนั้น"
ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับจีน ตึงเครียดขึ้นในปี 2018 ตามหลัง ออตตาวา จับกุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของหัวเว่ย บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีน ตามหมายจับของสหรัฐฯ ปักกิ่งตอบโต้ด้วยการควบคุมตัวพลเมืองแคนาดา 2 ราย ในข้อหาจารกรรม และเหตุกระทบกระทั่งดังกล่าว ตามมาด้วยการรีดภาษีตอบโต้กันไปมา
สี และ คาร์นีย์ พบปะกันครั้งแรกรอบนอกการประชุมซัมมิตเอเปกในเกาหลีใต้ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเห็นด้วยกับการขจัดสิ่งต่างๆที่สร้างความบาดหมางใจกันในความสัมพันธ์ทวิภาคี
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)