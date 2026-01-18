งานเข้าแล้วเขมร!ทูตปักกิ่งกดดันกัมพูชาปกป้องคนจีน หลังเกิดเหตุพลเมืองสูญหายหลายราย

สถานทูตจีนในกัมพูชา เรียกร้องพวกเจ้าหน้าที่กัมพูชา ดำเนินการปกป้องพลเมืองจีน หลังมีรายงานพลเมืองแดนพญามังกรสูญหายหรือขาดการติดต่อในประเทศแห่งนี้หลายราย
ถ้อยแถลงที่โพสต์บนช่อง WeChat ของสถานทูตจีนประจำกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 17 มกราคม มีขึ้นหลังจากนายหวัง เหวินปิน เอกอัครราชทูตจีน พบปะหารือเมื่อเร็วๆนี้กับ ซาร์ โสคา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชา รวมไปถึงนายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา
ในถ้อยแถลง นายหวัง กล่าวว่ามีเคสที่เกี่ยวข้องกับกรณีพลเมืองจีนสูญหายหรือขาดการติดต่อในกัมพูชาหลายคดี ซึ่งโหมก่อความกังวลใหญ่หลวงแก่ปักกิ่ง ในขณะที่เคสต่างๆที่ร้ายแรงที่สุด ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับการสแกมออนไลน์
นายหวัง ระบุในถ้อยแถลงว่ากรณีเหล่านี้ สวนทางกับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีน พร้อมเรียกร้องให้พวกเจ้าหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมต่างๆหนักหน่วงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกักขังผิดกฎหมาย ใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกาย และการฉ้อโกงออนไลน์ที่เล็งเป้าเล่นงานพลเมืองจีน
ทางรัฐบาลกัมพุชาให้คำมั่นจะดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และการกระทำผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(ที่มา:คิริโพสต์)