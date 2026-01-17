ยอดดับประท้วง 'อิหร่าน' ทะลุ 3,000 คน รัฐเริ่มคุมสถานการณ์อยู่-อินเทอร์เน็ตกลับมาใช้ได้บางส่วน

กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยในวันเสาร์ (17 ม.ค.) ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากการประท้วงทั่วประเทศในอิหร่านพุ่งสูงมากกว่า 3,000 คน ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากถูกปิดกั้นระบบเป็นเวลา 8 วัน
กลุ่ม HRANA ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ระบุว่า สามารถตรวจสอบยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 3,090 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ประท้วง 2,885 ราย หลังจากที่ประชาชนในอิหร่านชี้ว่าการปราบปรามดูเหมือนจะควบคุมการประท้วงได้ในระดับหนึ่งแล้ว ขณะที่สื่อของรัฐรายงานว่ามีการจับกุมเพิ่มขึ้น
ชาวบ้านหลายคนที่รอยเตอร์ติดต่อได้ระบุว่า กรุงเตหะรานเงียบสงบมา 4 วันแล้ว มีโดรนบินอยู่เหนือเมือง แต่ไม่มีสัญญาณของการประท้วงใหญ่ทั้งในวันพฤหัสบดี (15) และวันศุกร์ (16)
ประชาชนในเมืองทางเหนือริมทะเลแคสเปียนเผยว่า ท้องถนนในเมืองก็ดูสงบเช่นกัน
การชุมนุมประท้วงปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. โดยมีชนวนเหตุมาความยากลำบากทางเศรษฐกิจและการตกต่ำของค่าเงินเรียลอิหร่าน ก่อนจะขยายตัวเป็นการประท้วงในวงกว้างเรียกร้องให้ยุติการปกครองโดยกลุ่มผู้นำศาสนา นับเป็นเหตุความไม่สงบภายในประเทศที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี 1979
กลุ่มตรวจสอบอินเทอร์เน็ต NetBlocks โพสต์บน X ว่า "ตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอิหร่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเช้าวันนี้" หลังจากถูกปิดระบบไป 200 ชั่วโมง การเชื่อมต่อยังคงอยู่ที่ประมาณ 2% ของระดับปกติ
ชาวอิหร่านในต่างประเทศบางคนโพสต์โซเชียลมีเดียว่า พวกเขาสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในอิหร่านได้ในช่วงเช้าวันเสาร์ (17)
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ซึ่งเคยขู่ว่าจะ "ตอยโต้อย่างรุนแรง" หากอิหร่านประหารชีวิตผู้ประท้วง กล่าวว่า ผู้นำของเตหะรานได้ยกเลิกการประหารชีวิตหมู่แล้ว
“ผมเคารพอย่างยิ่งที่การประหารชีวิตที่กำหนดไว้ทั้งหมด ซึ่งมีกำหนดจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (มากกว่า 800 ราย) ถูกยกเลิกโดยผู้นำของอิหร่าน ขอบคุณครับ!” เขาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ รัฐบาลอิหร่านไม่เคยประกาศแผนการประหารชีวิตดังกล่าว หรือระบุว่าได้ยกเลิกไปแล้ว
นักศึกษาและผู้แสวงบุญชาวอินเดียที่เดินทางกลับจากอิหร่านกล่าวว่า พวกเขาถูกจำกัดให้อยู่แต่ในที่พักเป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวที่บ้านได้
“เราได้ยินแต่เรื่องราวเกี่ยวกับการประท้วงที่รุนแรง และมีชายคนหนึ่งกระโดดขวางหน้ารถของเรา ถือกระบองที่กำลังลุกไหม้ ตะโกนอะไรบางอย่างเป็นภาษาท้องถิ่น ด้วยความโกรธที่เห็นได้ชัดในดวงตาของเขา” ซี. ไซดา นักศึกษาแพทย์ปี 3 จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเตหะรานกล่าว
กระทรวงการต่างประเทศอินเดียแถลงเมื่อวันศุกร์ (16) ว่า เที่ยวบินพาณิชย์ยังคงให้บริการตามปกติ และนิวเดลีจะดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพของชาวอินเดีย
ที่มา: รอยเตอร์