โพลชี้! ชาวยูเครนเกินครึ่ง 'คัดค้าน' ถอนทหารออกจากดอนบาส แลกหลักประกันความมั่นคง

ผลสำรวจความคิดเห็นที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (16) ระบุว่า ชาวยูเครนส่วนใหญ่คัดค้านอย่างรุนแรงต่อการถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนตสก์ที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเคียฟ เพื่อแลกกับหลักประกันด้านความมั่นคงจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ยูเครนซึ่งระแวงต่อพันธสัญญาที่ไม่ปฏิบัติตามในอดีต กำลังผลักดันให้มีการรับประกันด้านความมั่นคงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในอนาคต
ยูเครนอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐฯ ให้ทำข้อตกลงสันติภาพอย่างรวดเร็ว แต่พวกเขายังปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ให้สละดินแดนที่ยังควบคุมอยู่ในดอนบาส ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ อันประกอบด้วยภูมิภาคโดเนตสก์และลูฮันสก์รวมกัน
รัสเซียควบคุมลูฮันสก์ได้เกือบทั้งหมดแล้ว แต่เคียฟยังคงควบคุมโดเนตสก์อยู่ประมาณ 20% รวมถึงเมืองที่ตั้งกองกำลังและแนวป้องกันที่สำคัญทางยุทธศาสตร์หลายแห่ง
จากผลสำรวจของสถาบันสังคมวิทยานานาชาติเคียฟ (KIIS) พบว่า 54% ของชาวยูเครนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อแนวคิดที่จะถอนทหารออกจากบางส่วนของดอนบาส เพื่อแลกกับหลักประกันด้านความมั่นคงจากพันธมิตร
ประมาณ 39% กล่าวว่า พวกเขาจะยอมรับอย่างไม่เต็มใจ
“ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่พร้อมจะเห็นด้วยคาดหวังการรับประกันความปลอดภัยที่สำคัญมาก ดังนั้น หากระดับการรับประกันความปลอดภัยต่ำกว่าที่คาดไว้ การอนุมัติข้อเสนอดังกล่าวก็จะยิ่งน้อยลง” อันตอน ฮรูเชตสกี ผู้อำนวยการบริหารของ KIIS กล่าว
ผลสำรวจนี้จัดทำขึ้นในช่วงต้นเดือน ม.ค. โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 601 คนในดินแดนที่ยูเครนควบคุม
ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ 70% ไม่เชื่อว่า การเจรจาในปัจจุบันจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน และประมาณ 57% เชื่อว่า รัสเซียจะโจมตีอีกครั้งหากมีการหยุดยิงที่แนวรบปัจจุบันและยูเครนได้รับการรับประกันความปลอดภัยจากพันธมิตร
แม้จะมีการรับประกันความปลอดภัยแล้วก็ตาม แต่ 40% ยังเชื่อว่า สหรัฐฯ จะไม่ให้การสนับสนุนหากรัสเซียรุกรานอีกครั้ง ในขณะที่ 39% คิดว่า สหรัฐฯ จะให้การสนับสนุน
รัสเซียแสดงท่าทีไม่สนใจที่จะลดข้อเรียกร้องลง และแสดงความคิดเห็นเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับกรอบสันติภาพ 20 ข้อที่ยูเครนและสหรัฐฯ พยายามจะบรรลุข้อตกลง
ตรงกันข้าม รัสเซียกลับเพิ่มการโจมตีทางอากาศ ทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เสียหายอยู่แล้วยิ่งเสียหายหนักขึ้น และทำให้ประชาชนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีเครื่องทำความร้อนท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวจัด
ที่มา: รอยเตอร์