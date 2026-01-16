xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก 5 ปีอดีตปธน. 'ยุนซอกยอล' ฐานขัดขวางการจับกุม-ปลอมแปลงหลักฐานโยง 'กฎอัยการศึก'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาลเกาหลีใต้พิพากษาจำคุกอดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล เป็นเวลา 5 ปี ในวันศุกร์ (16 ม.ค.) ในข้อหาขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ หลังจากที่พยายามประกาศใช้กฎอัยการศึกในเดือน ธ.ค. ปี 2024

ศาลแขวงกลางกรุงโซลระบุว่า ยุน มีความผิดฐานระดมกำลังหน่วยรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเพื่อขัดขวางการดำเนินการตามหมายจับที่ศาลออกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสอบสวนเขาเกี่ยวกับการประกาศกฎอัยการศึก

ในการพิจารณาคดีที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ยุน ยังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการ และไม่ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการประกาศกฎอัยการศึก

คำพิพากษานี้เป็นคำพิพากษาแรกที่เกี่ยวข้องกับข้อหาทางอาญาที่ ยุน เผชิญจากการประกาศกฎอัยการศึกที่ล้มเหลว

“จำเลยใช้อิทธิพลมหาศาลในฐานะประธานาธิบดีเพื่อขัดขวางการดำเนินการตามหมายจับที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นการใช้งานเจ้าหน้าที่...ที่ภักดีต่อสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อความปลอดภัยส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัว” หัวหน้าคณะผู้พิพากษาซึ่งมีทั้งหมด 3 คน กล่าว

ทันทีที่ศาลมีคำตัดสินออกมา ยู จองฮวา หนึ่งในทนายความของยุน กล่าวว่า อดีตประธานาธิบดีจะยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน

“เรารู้สึกเสียใจที่คำตัดสินนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการทางการเมือง” เธอกล่าว

ทั้งนี้ ยุน ซอกยอล อาจเผชิญโทษถึงขั้นประหารชีวิตในอีกคดีหนึ่งที่เขาถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้บงการก่อจลาจลโดยการประกาศกฎอัยการศึกอย่างไม่มีเหตุอันสมควร

ยุน แย้งว่า การประกาศกฎอัยการศึกเป็นอำนาจของเขาในฐานะประธานาธิบดี และการกระทำดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลโดยพรรคฝ่ายค้าน

ยุน ซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาในวันศุกร์ (16) เช่นกัน อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปีในข้อหาขัดขวางการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาปิดล้อมตัวเองอยู่ภายในบริเวณที่พักอาศัยเมื่อเดือน ม.ค. ปีที่แล้ว และสั่งให้หน่วยงานความมั่นคงปิดกั้นเจ้าหน้าที่สอบสวน

ในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมในความพยายามครั้งที่ 2 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 3,000 นาย การจับกุม ยุน เป็นการจับประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

รัฐสภาเกาหลีใต้ได้ลงมติภายในไม่กี่ชั่วโมงเพื่อล้มล้างคำสั่งประกาศกฎอัยการศึกอย่างกะทันหันของเขา และต่อมาได้มีมติถอดถอนเขาออกจากตำแหน่ง พร้อมทั้งระงับอำนาจของเขาด้วย

ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาถอดถอน ยุน ออกจากตำแหน่งในเดือน เม.ย. ปีที่แล้ว โดยวินิจฉัยว่า เขาละเมิดต่อหน้าที่ในตำแหน่ง

แม้ความพยายามของ ยุน ในการประกาศกฎอัยการศึกจะกินเวลาเพียงประมาณ 6 ชั่วโมง แต่ก็สร้างความตกตะลึงไปทั่วเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สำคัญของสหรัฐฯ และได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่สุดในโลกมาอย่างยาวนาน

ที่มา: รอยเตอร์


ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก 5 ปีอดีตปธน. 'ยุนซอกยอล' ฐานขัดขวางการจับกุม-ปลอมแปลงหลักฐานโยง 'กฎอัยการศึก'
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุก 5 ปีอดีตปธน. 'ยุนซอกยอล' ฐานขัดขวางการจับกุม-ปลอมแปลงหลักฐานโยง 'กฎอัยการศึก'
กำลังโหลดความคิดเห็น