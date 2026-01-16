โตเกียวชะงัก! หยุดเดินรถสาย 'ยามาโนเตะ-เคฮินโทโฮคุ' เหตุไฟฟ้าดับ ต้องอพยพผู้โดยสารวุ่น

เหตุไฟฟ้าดับบนรางรถไฟในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนหลายพันคนในช่วงเช้าวันนี้ (16 ม.ค.) เนื่องจากเส้นทางรถไฟ 2 สายหลักของเมืองที่มีสถานีพลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถูกระงับการให้บริการ หลังมีรายงานเกิดเพลิงไฟไหม้
เส้นทางรถไฟของบริษัท East Japan Railway สาย Yamanote และ Keihin-Tohoku ถูกระงับการให้บริการในทุกทิศทางโดยยังไม่ระบุช่วงเวลาที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้ง
สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่า มีรายงานไฟไหม้บนรางรถไฟใกล้สถานี Tamachi ซึ่งเป็นสถานีจอดของทั้ง 2 สาย ก่อนเวลา 8.00 น. เปลวไฟลุกไหม้จากหม้อแปลงไฟฟ้าในบริเวณรางรถไฟ และเกือบจะดับลงได้แล้วในอีกประมาณ 30 นาทีต่อมา
ภาพจากสถานีโทรทัศน์ NTV แสดงให้เห็นผู้โดยสารถูกอพยพลงจากรถไฟ Keihin-Tohoku ที่ติดอยู่ระหว่างสถานีและเดินไปตามรางรถไฟ โดยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่การรถไฟ
สำหรับรถไฟสาย Yamanote นั้นแล่นผ่านสถานีสำคัญต่างๆ ในกรุงโตเกียว รวมถึงสถานี Shinjuku ซึ่งมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 3.5 ล้านคนต่อวัน ส่วนรถไฟสาย Keihin-Tohoku ให้บริการเมืองสำคัญต่างๆ เช่น โตเกียวและโยโกฮามา
ที่มา: รอยเตอร์