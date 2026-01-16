อวยเต็มที่! 'มาเรีย โครินา มาชาโด' ผู้นำฝ่ายค้านเวเนฯ เยือนทำเนียบขาว มอบเหรียญรางวัลโนเบลให้ 'ทรัมป์'

มาเรีย โครินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลา มอบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระหว่างการพบปะที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) เพื่อหวังจะมีอิทธิพลต่อการกำหนดอนาคตทางการเมืองของประเทศในอเมริกาใต้แห่งนี้
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยืนยันว่า ทรัมป์ ตั้งใจจะเก็บเหรียญรางวัลไว้เอง
ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อเย็นวันพฤหัสบดี (15) ทรัมป์ เขียนว่า “มาเรียมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้ผมสำหรับการทำงานที่ผมทำ เป็นท่าทีที่ยอดเยี่ยมแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน ขอบคุณมาเรีย!”
มาชาโด ซึ่งบรรยายการพบปะครั้งนี้ว่า “ยอดเยี่ยม” กล่าวว่า ของขวัญชิ้นนี้เป็นการแสดงความชื่นชมในสิ่งที่เธอเรียกว่าความมุ่งมั่นของ ทรัมป์ ต่อเสรีภาพของประชาชนชาวเวเนซุเอลา
ความพยายามของ มาชาโด ที่จะโน้มน้าว ทรัมป์ เกิดขึ้นหลังจากที่เขาปฏิเสธความคิดที่จะแต่งตั้งเธอเป็นผู้นำเวเนซุเอลาแทนที่ นิโคลัส มาดูโร ที่ถูกโค่นล้ม
ทรัมป์ เคยพยายามสร้างผลงานต่างๆ เพื่อชิงรางวัลนี้ ก่อนที่ มาชาโด จะคว้ารางวัลไปเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้ผู้นำสหรัฐฯถึงกับบ่นอย่างขมขื่นที่ถูกมองข้าม
แม้ว่า มาชาโด จะเป็นผู้มอบเหรียญทองให้แก่ทรัมป์ ซึ่งเป็นเหรียญที่ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับพร้อมกับรางวัลโนเบล แต่เกียรติยศนั้นยังคงเป็นของเธออยู่ โดยสถาบันโนเบลแห่งนอร์เวย์ยืนยันว่า รางวัลนี้ไม่สามารถโอน แบ่งปัน หรือเพิกถอนได้
เมื่อถูกถามในวันพุธ (14) ว่า เขาต้องการให้ มาชาโด มอบรางวัลให้เขาหรือไม่ ทรัมป์ ตอบรอยเตอร์ว่า "ไม่ ผมไม่ได้พูดอย่างนั้น เธอเป็นคนที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ"
ประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันแสดงความสนใจที่จะได้รับรางวัลนี้มานานแล้ว และบางครั้งก็เชื่อมโยงรางวัลนี้กับความสำเร็จทางการทูต
การพบปะรับประทานอาหารกลางวันซึ่งดูเหมือนจะกินเวลานานกว่า 1 ชั่วโมงเล็กน้อย ถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสอง มาชาโด ยังได้พบกับ ส.ว. สหรัฐฯ มากกว่าสิบคน ทั้งจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต ที่รัฐสภา ซึ่งเธอพบว่าหลายคนเป็นพันธมิตรที่กระตือรือร้น
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อของทำเนียบขาว ระบุว่า ทรัมป์ ตั้งตารอที่จะพบกับมาชาโด แต่เขายังคงยืนยันการประเมินที่ "สมจริง" ของเขาว่า ขณะนี้เธอยังไม่มีแรงสนับสนุนที่จำเป็นในการนำพาเวเนซุเอลาในระยะสั้น
มาชาโด ซึ่งหลบหนีออกจากเวเนซุเอลาทางทะเลอย่างกล้าหาญในเดือน ธ.ค. กำลังแข่งขันกับสมาชิกในรัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อขอความเห็นใจจากทรัมป์ และพยายามที่จะมีบทบาทในการปกครองประเทศต่อไป
หลังจากที่สหรัฐฯ จับกุม มาดูโร ได้ในปฏิบัติการบุกรวบตัวเมื่อต้นเดือนนี้ บุคคลสำคัญของฝ่ายค้าน สมาชิกชาวเวเนซุเอลาพลัดถิ่น และนักการเมืองทั่วสหรัฐฯ และละตินอเมริกาต่างแสดงความหวังว่าเวเนซุเอลาจะเริ่มต้นกระบวนการประชาธิปไตย
ที่มา: รอยเตอร์