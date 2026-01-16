ไฟไหม้ชุมชนแออัดย่าน 'กังนัม' ในกรุงโซล ระดมดับเพลิง 300 นาย-ยังไม่มีรายงานคนเจ็บ

เกาหลีใต้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกือบ 300 นายเพื่อควบคุมเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในพื้นที่ชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในเขตกังนัม (Gangnam) ซึ่งเป็นย่านของผู้มีอันจะกินทางตอนใต้ของกรุงโซลวันนี้ (16 ม.ค.)
ล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต แต่มีผู้อยู่อาศัย 47 คนถูกอพยพ ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการดับเพลิงและภัยพิบัติแห่งกรุงโซลซึ่งให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเตือนภัยไฟไหม้เป็นระดับที่ 2 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกังวลว่าไฟจะลุกลามไปยังเขตภูเขาใกล้เคียง
รถดับเพลิงทั้งหมด 85 คันถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุ แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งเฮลิคอปเตอร์ได้เนื่องจากหมอกควันและฝุ่นละอองปกคลุมเมือง
ยุน โฮจอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความปลอดภัยของเกาหลีใต้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ "ระดมกำลังคนและอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อมุ่งเน้นไปที่การช่วยชีวิตและดับไฟอย่างเต็มที่" ตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮัป
พื้นที่ดังกล่าวรู้จักกันในชื่อหมู่บ้านกูรยอง (Guryong) เป็นชุมชนบ้านเรือนทรุดโทรมในกังนัม หนึ่งในเขตที่ร่ำรวยที่สุดของกรุงโซล พื้นที่ดังกล่าวมีแผนจะถูกพัฒนาใหม่เป็นอาคารที่พักอาศัยสูงหลายชั้น
ที่มา: รอยเตอร์