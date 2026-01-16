ไหวไหมเสี่ยทรัมป์!ประเมินสหรัฐฯต้องจ่าย2.2ล้านล้าน ถ้าต้องการซื้อเกาะกรีนแลนด์

สหรัฐฯอาจจำเป็นต้องจ่ายเงินสูงสุด 700,000 ล้านดอลลาร์(ราว 2.2 ล้านล้านบาท) สำหรับซื้อเกาะกรีนแลนด์ ตามรายงานของสำนักข่าวเอ็นบีซีเมื่อวันพุธ(14ม.ค.) อ้างอิงพวกนักวิชาการและอดีตเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับแผนความเป็นไปได้ในการซื้อดินแดนแห่งนี้
เมื่อไม่นานที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยกระดับความเข้มข้นในการผลักดันดึง กรีนแลนด์ ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์ก เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของอเมริกา พร้อมประกาศกร้าวจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว "ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง" ในนั้นรวมถึงผ่านการใช้กำลัง
ในวันพุธ(14ม.ค.) เขานำเสนอตรรกะใหม่ อ้างว่ากรีนแลนด์มีความสำคัญต่อข้อเสนอสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธ "โกลเด้นโดม" ของเขา พร้อมโพสต์บนทรุตช์โซเชียล อ้างว่ารัสเซียและจีนอาจคุกคามเกาะแห่งนี้ และเย้ยหยันระบบป้องกันภัยของเดนมาร์กซ้ำๆ ว่า "แค่รถเลื่อนสุนัข 2คัน คงไม่พอป้องกันเกาะ"
รายงานข่าวของเอ็นบีซี ระบุว่า ทรัมป์ ได้สั่งการให้ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ ร่างข้อเสนอสำหรับซื้อกรีนแลนด์ ขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าพวกนักวิจัยที่กำลังเตรียมการสำหรับแผนขอซื้อ ประเมินราคาเกาะแห่งนี้ไว้ที่ 500,000 ล้านดอลลาร์ ถึง 700,000 ล้านดอลลาร์ มากกว่าครึ่งของงบประมาณประจำปีของกระทรวงสงคราม
แหล่งข่าวภายในรัฐบาลระบุว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด ที่สหรัฐฯจะหาทางซื้อเกาะกรีนแลนด์หรือไม่ก็หาทางบรรลุุข้อตกลงหนึ่งๆ อย่างเช่นข้อตกลงความร่วมมือเสรี (Compact of Free Association) ซึ่งคล้ายกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับประเทศขนาดเล็กหลายแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่อเมริกามอบความช่วยเหลือด้านการเงินแลกกับการประจำการทางทหารขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามบางส่วนเตือนว่าวอชิงตันอาจยังคงพิจารณาใช้กำลังทหารเข้าควบคุมกรีนแลนด์
เจ้าหน้าที่ในเดนมาร์กและกรีนแลนด์ เน้นย้ำว่าเกาะแห่งนี้ไม่ได้มีไว้ขาย และประณามวาทกรรมของทรัมป์ ว่าเป็นการคุกคามอธิปไตยของเดนมาร์กโดยตรง
รัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์และกรีนแลนด์ เดินทางไปยังกรุงวอชิงตันในวันพุธ(14ม.ค.) เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับเจตนาของทรัมป์ หลังจากการประชุมร่วมกับ รูบิโอ และรองประธานาธิบดีเจ.ดี. แวนซ์ ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์ก ให้คำจำกัดความการพูดคุยดังกล่าวว่า "เป็นไปอย่างสร้างสรรค์" แต่ยอมรับว่าแก่นกลางของข้อพิพาทยังไม่ได้รับการคลี่คลาย พร้อมระบุ "ชัดเจนว่า ทรัมป์ ปรารถนาครอบครองกรีนแลนด์"
ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กและกรีนแลนด์ ยืนยันชัดเจนว่าเดนมาร์กและกรีนแลนด์ ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีต่ออธิปไตยของเกาะ แต่เห็นห้องในการจัดตั้งคณะทำงานระดับสูงร่วมกับสหรัฐฯ สำหรับสำรวจความเป็นไปได้ของการหาทางเดินหน้าร่วมกัน โดยคาดหมายว่าคณะทำงานชุดนี้จะพบปะหารือกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ผลสำรวจของ Berlingske poll เมื่อปีที่แล้ว พบว่ามีชาวกรีนแลนด์ปฏิเสธเข้าร่วมสหรัฐฯอย่างท่วมท้น โดยมีถึง 85% ที่คัดค้านเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอเมริกา ขณะเดียวกันแนวคิดดังกล่าวเองก็ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนในสหรัฐฯ ผลสำรวจของอีโคโนมิสต์-ยูโกฟ ที่เผยแพร่ในช่วงต้นสัปดาห์ พบว่ามีชาวอเมริกามากกว่า 2 ใน 3 ที่คัดค้านซื้อเกาะกรีนแลนด์
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)