ระวังโดนเหมือนเวเนฯ!สหรัฐฯยกระดับกดดันเม็กซิโก บีบไฟเขียวกองทัพอเมริกาบุกจัดการแก๊งค้ายา

สหรัฐฯยกระดับกดดันเม็กซิโก บีบอนุญาตให้กองกำลังสหรัฐฯเข้าดำเนินการปฏิบัติการร่วม สำหรับขุดรากถอนโคนห้องแล็บยาเฟนทานิลภายในประเทศ ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์สเมื่อวันพฤหัสบดี(15ม.ค.) อ้างอิงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐฯต้องให้เห็นกองกำลังอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นทหารปฏิบัติการพิเศษหรือพวกเจ้าหน้าที่ซีไอเอ ร่วมมือกับทหารเม็กซิโก ในการจู่โจมห้องปฏิบัติการต้องสงสัยยาเฟนทานิล รายงานของนิวยอร์กไทม์สระบุ อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อหลายคน
"ระหว่างหารณรงค์หาเสียง ท่านประธานาธิบดีประกาศจัดการกับแก๊งค้ายา" เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ พร้อมระบุว่าสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์แล้ว "ทุกทางเลือกยังวางอยู่บนโต๊ะ" ในการหยุดยั้งยาเสพติดจากการไหลบ่าเข้าประเทศ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าแก๊งค้ายากำลังควบคุมบงการเม็กซิโก และบ่งชี้ว่าอเมริกาอาจโจมตีทางภาคพื้นเล่นงานเป้าหมายต่างๆ ในการต่อสู้กับแก๊งค้ายาเหล่านั้น หนึ่งในคำขู่เป็นชุดๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะส่งกำลังทหารของอเมริกาเข้าจัดการกับแก๊งค้ายาเสพติด
คลอเดีย เชนบาม ปาร์โด ประธานาธิบดีเม็กซิโก กล่าวเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ ว่าเธอปฏิเสธความเป็นไปได้ในกรณีที่กองทัพสหรัฐฯจะเข้าแทรกแซงต่อสู้กับแก๊งค้ายา ตามหลังมีการสนทนาที่ดีกับทรัมป์ ในด้านความมั่นคงและจัดการกับการลักลอบขนยาเสพติด
สหรัฐฯ ส่งเสียงกดดันรอบใหม่ไปยังเม็กซิโก สำหรับขอใช้กองกำลังหารจัดการกับแก๊งค้ายาเสพติด มีขึ้นหลังจากกองกำลังวอชิงตันเพิ่งบุกจับกุม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ในปฏิบัติการจู่โจมเมื่อวันที่ 3 มกราคม และมีขึ้นหลังจาก เชนบาม เคยยืนกรานปฏิเสธข้อเสนอจากทรัมป์ เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของอเมริกา
(ที่มา:รอยเตอร์)