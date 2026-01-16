“สหรัฐฯ” สั่งปลดอาวุธ “ฮามาส” ทั้งหมดส่งสัญญาณเริ่มต้นเฟส 2 ข้อตกลงหยุดยิงกาซา เปิดโฉมหน้ารัฐบาลเทคโนแครต

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สหรัฐฯวันพุธ(14 ม.ค)สั่งกลุ่มติดอาวุธฮามาสปลดอาวุธทั้งหมดหรือไม่ก็เผชิญหน้ากับผลที่กำลังจะตามมา หลังประกาศใช้เริ่มต้นข้อตกลงหยุดยิงกาซาเฟส 2 พร้อมกับรัฐบาลเปลี่ยนผ่านกาซาชุดเทคโนแครต NCAG ที่มี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีองค์การบริหารปาเลสไตน์ PA อาลี ชาธ (Ali Shaath) นั่งในตำแหน่งผู้นำ
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(15 ม.ค)ว่า สตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) ทูตพิเศษประจำตะวันออกกลางของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แจ้งต่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสในวันพุธ(14) ว่า ต้องปฎิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไขในการยอมปลดอาวุธทั้งหมดในกาซาหรือเลือกจะเผชิญหน้าต่อผลร้ายแรงที่กำลังจะตามมา
ทูตพิเศษสหรัฐฯยังเรียกร้องร่างตัวประกันคนสุดท้ายที่ยังอยู่ในมือฮามาสให้ส่งคืนกลับมา
ฮามาสปัจจุบันคุมอยู่ 45% ของดินแดนเขตฉนวนกาซาที่ไม่โดนกองกำลังอิสราเอลครอบครองที่มีประชากรชาวยิวอาศัย สื่ออังกฤษชี้ว่า ฮามาสที่ผ่านมาส่งสัญญาณออกมาน้อยมากว่าต้องการปลดอาวุธตามคำสั่งสหรัฐฯ
วิตคอฟฟ์เคยเปิดเผยว่า เขาได้รับหลักประกันในทางลับว่ากลุ่มฮามาสจะยอมวางอาวุธในตุลาคม
แต่ทว่าในทางสาธารณะ ฮามาสได้กล่าวว่า กลุ่มติดอาวุธจะทำเช่นนั้นแค่เฉพาะในบริบทกว้างๆของอนาคตรัฐปาเลสไตน์ที่อิสราเอลไม่น่าจะอนุญาตให้เกิดได้
ความช่วยเหลือทางบรรเทาทุกข์ยังคงไหลเข้าสู่กาซาตะวันตกที่ฮามาสครอบครอง แต่หากปราศจากการปลดอาวุธจะไม่มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นทิ้งให้ชาวปาเลสไตน์ส่วนใหญ่ต้องนอนในเตนท์ในช่วงหน้าหนาว
การประกาศวันพุธ(14)ของรัฐบาลรักษาการกาซาชุดเทคโนแครตเกิดขึ้นเรียกเสียงสนับสนุนไปทั่วทุกกลุ่มในปาเลสไตน์และระดับโลก
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารกาซา NCAG (National Committee for the Administration of Gaza) ซึ่งจะเป็นรัฐบาลกาซาชั่วคราวประกอบไปด้วยชาวปาเลสไตน์ ที่จะบริหารกาซาและตอบคำถามต่อบอร์ดบริหารสันติภาพ(Board of Peace)ที่ซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ และผู้นำรัฐบาลชาติต่างๆเทคะแนนสนับสนุนแผนข้อตกลงหยุดกาซา 20 ข้อของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ คาดว่าจะนั่งทำงาน
อ้างอิงจากรายชื่อที่รอยเตอร์พบพบว่า รัฐบาลเทคโนแครตของกาซา NCAG นั้นรวมถึงบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในองค์การบริหารปาเลสไตน์ PA ของประธานาธิบดี มาห์มูด อับบาส ที่คุมเขตเวสต์แบงก์นั้นเต็มไปด้วยกลุ่มฟาตาห์เป็นส่วนใหญ่
กลุ่มฟาตาห์ของ ยัสเซอร์ อาราฟัต(Yasser Arafat)ผู้โด่งดังเคยได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ยิตส์ฮัก ราบิน และอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอล ชิมอน เปเรส เมื่อปี 1994 นั้นเป็นปรปักษ์กับฮามาส
การเข้ามามีส่วนร่วมของฟาตาห์นั้นมีความสำคัญเป็นเพราะในทางทฤษฎีแล้วทำให้ดินแดน 2 ส่วนกลับคืนสู่หนทางความเป็นหนึ่งเดียวทางการเมืองที่ในวันหนึ่งข้างหน้าจะสามารถสถาปณาเป็นรัฐได้
ทั้งนี้อย่างไรก็ตามอิสราเอลคาดว่าได้ล็อบบี้อย่างหนักเพื่อต่อต้านการนำคนที่อยู่ในองค์การบริหารปาเลสไตน์ PA เข้ามานั่ง แต่ทว่าชาติอาหรับหลักทั้งหลายรวม อียิปต์ นั้นไม่เห็นด้วย
รัฐบาลชั่วคราวกาซาที่มีสมาชิก 14 คนจะอยู่ภายใต้การนำของ อาลี ชาธ (Ali Shaath) อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีองค์การบริหาร PA และนักเศรษฐศาสตร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในโครงสร้างพื้นฐานในเมือง เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยควีน (Queen’s University) ที่เมืองเบลฟาสต์ แคว้นไอร์แลนด์เหนือของอังกฤษ
ขณะเดียวกันพลตรี ซามี นาสมาน (Sami Nasman) อดีตที่ปรึกษากาซาของผู้นำหน่วยข่าวกรองรัฐบาลปาเลสไตน์ PA นั้นมีตำแหน่งในรัฐบาลกาซาชุดเปลี่ยนผ่าน
วิตคอฟฟ์แถลงว่า การบังคับใช้เฟส 2 นี้จะนำกาซาจากการหยุดยิงมาสู่การปลดอาวุธ การมีรัฐบาลกาซาชุดเทคโนแครตและการบูรณะเมืองใหม่
และเขาเสริมต่อว่า “สหรัฐฯคาดหวังว่า ฮามาสจะยอมทำตามทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข รวมถึงการส่งมอบศพตัวประกันคนสุดท้ายออกมา
“ล้มเหลวไม่ทำตามจะต้องรับผลร้ายที่จะตามมา”
เดลีเทเลกราฟรายงาน อิสราเอลและฮามาสต่างมักชี้หน้ากล่าวหาซึ่งกันและกันในการละเมิดหยุดยิงที่เกิดขึ้นเมื่อกลางตุลาคมปีที่แล้ว ยุติสงครามกาซายืดเยื้อยาวนานร่วม 2 ปีหลังเหตุโจมตีข้ามพรมแดนเมื่อวันที่ 7 ต.ค ปี 2023
กองกำลัง IDF ของอิสราเอลอ้างว่า นักรบฮามาสมักจะเข้ามาใกล้จุดที่ตั้งของพวกเขาในทางทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งเป็นเส้นเหลืองตามข้อตกลงหยุดยิงและส่งผลทำให้มีทหารอิสราเอลจำนวนน้อยโดนสังหาร
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาของฮามาสแถลงว่า มีชาวกาซาไม่ต่ำกว่า 420 คนเสียชีวิตจาการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอล