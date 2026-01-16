ฮือฮา! CIA ออกคลิปโฆษณาชวน "พลเมืองจีน" เป็นสายแอบส่งความลับดำมืดของ “ปักกิ่ง” บอกเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ใช้เงินสดเท่านั้น “ซื้อโทรศัพท์ใหม่” ใช้แต่ "ไวไฟสาธารณะ" ส่งข้อมูล

เอเจนซีส์ - หน่วยข่าวกรองลับสหรัฐฯ CIA ออกคลิปใหม่ในภาษาจีนและภาษาอังกฤษแสดงเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อส่งความลับสุดยอดของรัฐบาลปักกิ่งให้กับสหรัฐฯตื่นเต้นไม่ต่างจากฉากในภาพยนต์ เจมส์ บอนด์ 007 ที่สั่งใช้เฉพาะเงินสดซื้อโทรศัพท์ใหม่ ใช้ไวไฟสาธารณะ ห้ามไม่ให้หน้าจอโดนกล้องทีวีวงจรปิดจับภาพได้
เมโทรของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(15 ม.ค)ว่า สำนักข่าวกรองสหรัฐฯ CIA ออกคลิปใหม่ทางโซเชียลมีเดียให้คำแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับพลเมืองจีนที่มีข้อมูลสำคัญในรัฐบาลประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง และต้องการติดต่อ
สื่ออังกฤษรายงานว่า ไม่ต่างจากฉากในภาพยนตร์สายลับ เจมส์ บอนด์ 007 ชื่อดัง คลิปดังกล่าวมีข้อความภาษาจีนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ โดยมีข้อความว่า “ CIA ต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับจีน และพวกเรากำลังมองหาใครก็ตามที่รู้และสามารถเปิดเผยความจริงได้”
วิดีโอแสดงขั้นตอนในการปฎิบัติเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับหน่วยงานได้
โดยรวมถึง การประเมินความเสี่ยงต่อตัวเอง/ครอบครัว ใช้ไวไฟสาธารณะและไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนตัวของตัวเอง ใช้ VPNs หลีกเลี่ยงแอปติดตามตรวจจับ ส่งข้อมูลไปให้ผ่านเว็บไซต์ทางการของ CIA เท่านั้นก่อนลบร่องรอยทางดิจิทัลทิ้งทั้งหมด
สั่งใช้เฉพาะเงินสดหรือบัตรของกำนัลโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในการซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือโทรศัพท์มือสอง ใช้ไวไฟสาธารณะ ห้ามไม่ให้หน้าจอโดนกล้องทีวีวงจรปิดจับภาพได้ และล้างเครื่องเซ็ตใหม่
นอกจากนี้ยังสั่งให้หาสถานที่สาธารณะที่มีไวไฟสาธาณะที่เปิดกว้างให้ใช้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
คำสั่งยังเจาะจงว่า สำคัญที่สุดที่หน้าจอโทรศัพท์ต้องไม่โดนเห็นจากกล้องทีวีวงจรปิดหรือคนอื่นที่ดูไปแล้วตื่นเต้นไม่ต่างจากภาพยนตร์สายลับฮอลลีวูดชื่อดังยังไงยังงั้น คำสั่งบยังให้ดาวน์โหลดเว็บบราวเซอร์และซอฟท์แวร์ VPN จากสหรัฐฯหรือบริษัทชาติตะวันตก
คำแนะนำยังกำชับให้ใช้เฉพาะอีเมลของตะวันตกมในการติดต่อและไม่มีการเปิดเผยตัวตนของตัวเองเพื่อที่ปักกิ่งจะสามารถตามพบได้
เมโทรรายงานว่า ทั้งนี้ CIA เคยออกคลิปที่คล้ายกันในฤดูใบไม้ผลิที่แล้วที่ดูเหมือนเพื่อเป็นแหล่งการหาสายลับต่างชาติทำงานให้สหรัฐฯ
โดยเป้าหมายในคลิปเก่าปีที่แล้วมีเป้าหมายไปที่พลเมืองจีน โดยต้องการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ งบประมาณ และนโยบายการค้าจีน และเป้าหมายนั้นเป็นบุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ ด้านความมั่นคงจีน การทูต วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีล้ำยุค หรือรู้จักบุคคลที่ทำงานในแวดวงเหล่านี้