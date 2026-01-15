ฮือฮา! โซลเผย “คิม จองอึน” เปลี่ยนตัว "การ์ดอารักขา" ความปลอดภัยสุดยอดส่วนตัวใหม่ หวั่นกลัวโดนลอบสังหาร

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – โซลเปิดเผยพบความเคลื่อนไหวอย่างไม่ปกติเกิดขึ้นล่าสุดในกระบวนการอารักขาประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นเสี่ยงลอบสังหารหลังเปียงยางเข้ามาช่วยรัสเซียในสงครามยูเครนในขณะที่ปฎิบัติการจับกุมอดีตผู้นำเวเนซุเอลาอาจทำให้เกิดความกลัวการโจมตีสังหาร
ยูโรนิวส์รายงานวันอังคาร(13 ม.ค)ว่า ผู้นำเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ได้สั่งเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระดับสูง 3 คนที่รับผิดชอบการอารักขาส่วนตัวให้เขา เกาหลีใต้เปิดเผยวันอังคาร(13) ที่ชี้ไปว่าอาจเกิดมาจากความวิตกถึงความพยาบามเพื่อลอบสังหาร
กระทรวงการรวมชาติเกาหลีใต้แถลงการณ์ว่า มีหน่วยงานรัฐ 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบความมั่นคงผู้นำเกาหลีเหนือได้หัวหน้าใหม่ การโยกย้ายถูกสังเกตพบระหว่างการสวนสนามของกองทัพเกาหลีเหนือเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
การเปลี่ยนแปลงในกองบัญชาการอารักขาที่รับผิดชอบมาตรการต่อต้านโดรนหรือการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกนั้นสามารถเชื่อมโยงการตัดสินใจของคิม จองอึนในการส่งกองกำลังเกาหลีเหนือเข้าสู่สงครามยูเครนเพื่อช่วยรัสเซีย ฮง มิน (Hong Min) นักวิเคราะห์ประจำสถาบันเกาหลีเพื่อการรวมชาติเกาหลี (Korea Institute for National Unification)
“การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความมั่นคงของคิม (ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน) ถูกตรวจพบตั้งแต่ตุลาคมปี 2024 เมื่อครั้งที่เขาส่งกองกำลังเกาหลีเหนือไปรัสเซีย” ฮงกล่าว
และเสริมว่า “เขาสามารถประเมินได้ว่าอาจมีความพยายามลอบสังหารตัวเองที่เกี่ยวข้องกับพวกยูเครนท่ามกลางความสนใจจากนานาชาติถึงการส่งกำลังออกไป”
บรรดานักวิเคราะห์กล่าวต่อว่า ปฎิบัติการจับกุมอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร ของสหรัฐฯในเดือนนี้ยิงเพิ่มความวิตกทางความมั่นคงในเปียงยางเข้าไปใหญ่
ปฎิบัติการ Operation Absolute Resolve ของสหรัฐฯในเวเนซุเอลาที่ใช้เวลาอันสั้นแต่สามารถบุกถึงห้องนอนของมาดูโรได้นั้นแสดงถึงฝันร้ายของผู้นำเกาหลีเหนือที่มีความหวาดวิตกมาอย่างยาวนานถึงการโจมตีลอบสังหาร และกล่าวหาวอชิงตันว่าพยายามที่จะโค่นลงจากอำนาจ
สำนักข่าวกรองเกาหลีใต้ก่อนหน้าได้เปิดเผยว่า คิม จองอึน ได้เพิ่มระดับความมั่นคงรอบตัวเองเนื่องมาจากความเสี่ยงจากความพยายามลอบสังหาร สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีเหนือได้เสาะแสวงหาเครื่องมือที่มีความสามารถในการกวนสัญญาณการสื่อสารและอุปกรณ์ตรวจจับโดรนในการปกป้อง
ทั้งนี้ตลอดปีที่ผ่านมา ผู้นำเกาหลีเหนือมมักจะมาพร้อมกับบุตรสาว จู-แอ (Ju-ae) ในพิธีการอย่างเป็นทางการต่างๆรวมไปถึงเมื่อไม่นานมานี้เป็นงานการตรวจเรือดำน้ำศักยภาพพลังนิวเคลียร์ โดยนักวิเคราะห์ต่างชี้ว่า เชื่อว่าบุตรสาวคนนี้จะเป็นทายาททางการเมืองสืบต่อจากคิมผู้พ่อในอนาคต