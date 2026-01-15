จีนว่าไง! ไต้หวันแย้มสหรัฐฯ เตรียมขายอาวุธให้เพิ่มอีก '4 ล็อต' แค่รอคองเกรสอนุมัติ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของไต้หวันกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) ว่า สหรัฐฯ ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการขายอาวุธเพิ่มเติมให้แก่ไต้หวันจากสหรัฐฯ โดยมีข้อตกลงอีก 4 ฉบับที่ยังไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส หลังจากที่มีการประกาศแพกเกจมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นการขายอาวุธล็อตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับเกาะแห่งนี้
สหรัฐฯ เป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ที่สุดของไต้หวัน แม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการก็ตาม
จีนซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยของตนได้เปิดการซ้อมรบข่มขู่รอบเกาะไต้หวันในช่วงปลายเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศดีลขายอาวุธล็อตล่าสุดให้กับไทเป
สวี ซือ เจี่ยน (Hsu Szu-chien 徐斯儉) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมไต้หวัน กล่าวกับผู้สื่อข่าวในไทเปหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ว่า โครงการจำหน่ายอาวุธเพิ่มเติมอีก 4 แพกเกจสำหรับไต้หวันยังไม่ได้ถูดแจ้งอย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกระบวนการปกติสำหรับการอนุมัติการขาย
"อย่าถามผมว่า 4 แพกเกจนั้นคืออะไร ผมบอกไม่ได้ แต่ยังมีอีก 4 โครงการที่ยังไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส"
สวี กล่าวเสริมว่า เขาไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้ ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังไม่ได้ออกมาให้ความคิดเห็นในทันที
การประกาศขายอาวุธในเดือน ธ.ค. ครอบคลุมยุทโธปกรณ์ 8 รายการ รวมถึงระบบจรวด HIMARS ของล็อกฮีดมาร์ติน และโดรนโจมตี Altius
เมื่อเดือน พ.ย. ประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ได้เปิดเผยงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มเติมอีก 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี 2033 เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไต้หวันในการปกป้องตนเองจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากจีน
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านไต้หวันซึ่งมีที่นั่งมากที่สุดในสภาไม่ยอมให้มาตรการนี้ผ่านไปยังขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยอ้างว่ารายละเอียดการใช้จ่ายนั้นคลุมเครือและพวกเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
เวลลิงตัน กู้ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมไต้หวัน เตรียมให้ข้อมูลสรุปแบบลับแก่สมาชิกสภาในวันจันทร์ (19) และ สวี ยืนยันว่า ทางกระทรวงยินดีที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม
"ไม่ใช่ว่าเราไม่เต็มใจที่จะอธิบาย โปรดให้โอกาสเราได้อธิบาย โอกาสทางกฎหมาย" สวี เอ่ยเสริม พร้อมย้ำว่า "นี่ไม่ใช่กล่องดำ"
รัฐบาล ทรัมป์ สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อแผนการเพิ่มงบประมาณด้านการทหารของไต้หวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สหรัฐฯ พยายามผลักดันให้พันธมิตรยุโรปทำเช่นกัน
สวี กล่าวว่า ภัยคุกคามจากจีนทำให้ไต้หวันมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายมากขึ้น
“ทุกคนรู้ว่าภัยคุกคามที่เราเผชิญอยู่นั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ” เขากล่าว
รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของไต้หวันปฏิเสธข้ออ้างเรื่องอธิปไตยของปักกิ่ง โดยกล่าวว่ามีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่จะตัดสินอนาคตของตนเองได้
