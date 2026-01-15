xs
รมว.ต่างประเทศอิหร่านยันไม่มีแผน 'แขวนคอ' ผู้ประท้วง หลัง 'ทรัมป์' ขู่ตอบโต้รุนแรง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อับบาส อารัคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ยืนยันในวันพุธ (14 ม.ค.) ว่า ประเทศของเขายังไม่มีแผนที่จะลงโทษ "แขวนคอ" ผู้คน หลังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ทวีความรุนแรง

"เราไม่มีแผนที่จะจับใครแขวนคอ" รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านบอกกับฟ็อกซ์นิวส์ในการให้สัมภาษณ์ในรายการ Special Report with Bret Baier

"การแขวนคอไม่อยู่ในการพิจารณา" อารัคชี กล่าวย้ำ

ตามรายงานของสมาคมสิทธิมนุษยชนอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในนอร์เวย์ การแขวนคอนักโทษถือเป็นเรื่องปกติภายในเรือนจำของอิหร่าน

ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ CBS News เมื่อวันอังคาร (13) ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า เขาจะใช้ "มาตรการที่รุนแรงมาก" หากอิหร่านเริ่มแขวนคอผู้ประท้วง แต่ก็ไม่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

"ถ้าพวกเขาแขวนคอผู้ประท้วง คุณจะได้เห็นอะไรบางอย่าง" ทรัมป์ กล่าว

ทรัมป์ ยังเอ่ยเมื่อวันพุธ (14) ว่า เขาได้รับแจ้งว่าการสังหารระหว่างการปราบปรามการประท้วงของรัฐบาลอิหร่านกำลังลดลง และเขาเชื่อว่าขณะนี้อิหร่านไม่มีแผนการประหารชีวิตคนหมู่มาก

ทรัมป์ กำลังพิจารณาแนวทางตอบโต้สถานการณ์ในอิหร่าน ซึ่งกำลังเผชิญกับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี

อิหร่านทำสงครามกับอิสราเอล พันธมิตรของสหรัฐฯ เป็นเวลา 12 วันเมื่อปีที่แล้ว และโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกกองทัพสหรัฐฯ โจมตีเมื่อเดือน มิ.ย. ทรัมป์ ยังได้เพิ่มแรงกดดันต่อผู้นำอิหร่าน รวมถึงการข่มขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าแทรกแซง

การประท้วงครั้งนี้ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของระบอบการปกครองโดยกลุ่มผู้นำศาสนาของอิหร่านนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี 1979 โดยการชุมนุมประท้วงที่มีชนวนมาจากความไม่พอใจปัญหาเศรษฐกิจและการตกต่ำของค่าเงินได้ถูกยกระดับกลายเป็นการเรียกร้องอย่างท้าทายให้โค่นล้มกลุ่มผู้นำศาสนาที่ผูกขาดอำนาจมายาวนาน

กลุ่มสิทธิมนุษยชน HRANA ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ระบุว่า จนถึงขณะนี้ได้ตรวจสอบยืนยันการเสียชีวิตของผู้ประท้วงแล้ว 2,403 คน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 147 คน นอกจากนี้ยังมีผู้ประท้วงที่ถูกจับกุมแล้ว 18,137 คน

รัฐบาลเตหะรานกล่าวโทษมาตรการคว่ำบาตรจากของนานาชาติว่าเป็นต้นเหตุของความยากลำบากทางเศรษฐกิจ และกล่าวหาว่าศัตรูต่างชาติกำลังพยายามแทรกแซงกิจการภายในของอิหร่าน

ที่มา: รอยเตอร์
