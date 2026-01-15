สื่อเขมรประโคมข่าว!ผู้โดยสารกัมพูชาโวยบินถึงดอนเมือง แต่ถูกไทยกีดกันไม่ยอมให้เข้าประเทศ

พวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเขา ไม่ยอมให้ผู้โดยสารชาวกัมพูชาเดินทางเข้าประเทศ ทั้งที่คนเหล่านั้นเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างว่าชาวกัมพูชาไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ไทย และเลวร้ายกว่านั้น ผู้โดยสารเหล่านี้ยังถูกขอให้ซื้อตั๋วเดินทางกลับในทันที เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์สรายงานในวันพฤหัสบดี(15ม.ค.) อ้างคำบอกเล่าของผู้ประสบเหตุ
ขแมร์ไทม์ส ระบุในบรรดาผู้โดยสารที่สิ้นหวังนั้น รวมไปถึงผู้หญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ที่ให้สัมภาษณ์ว่าเธอบินจากท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต กรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว สู่สนามบินดอนเมืองในกรุงเทพฯ เมื่อช่วงต้นเดือน เพื่อไปเยี่ยมเพื่อนๆที่จังหวัดสระบุรี "แต่ได้รับการบอกกล่าวจากพวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทย ว่าฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศไทย"
ผู้หญิงรายนี้อ้างว่าก่อนซื้อตัวบินมายังไทย เธอได้สอบถามพวกเจ้าหน้าที่สนามบินในประเทศลาว และได้รับแจ้งว่าผู้โดยสารชาวกัมพูชาสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ตราบใดที่มีเอกสารต่างๆที่จำเป็น ในนั้นรวมถึงตั๋วเครื่องบินขากลับ เอกสารแสดงการสำรองห้องพักและรายละเอียดด้านการเงิน
"อย่างไรก็ตาม พอเดินทางถึงดอนเมือง พวกเจ้าหน้าที่คนเข้าเมืองไม่ประทับตราให้ และไม่อนุญาตให้พวกผู้โดยสารกัมพูชาออกจากสนามบิน แต่พาเราไปยังห้องพิเศษเพื่อซักไซ้สอบถาม" เธอกล่าว พร้อมเล่าต่อว่า ภายในห้อง เจ้าหน้าที่ไทยแจ้งว่าภายใต้นโยบายใหม่ ชาวกัมพูชาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศ ภายใต้นโยบายการยกเว้นวีซ่า ซึ่งเวลานี้ใช้ได้เฉพาะจุดประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้น ต้องมีบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสมยืนยัน
เธออ้างว่า พอเธอถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของลาว ไม่ตรวจเช็กเอกสารที่จำเป็นเหล่านั้นก่อนขึ้นเครื่อง ทางเจ้าหน้าที่ไทยตอบกลับมาว่า เจ้าหน้าที่ลาวอาจไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของฝ่ายไทย
ผู้หญิงรายนี้คร่ำครวญว่าสถานการณ์ดังกล่าว สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจแก่เธอ อันเนื่องจากหน่วยงานด้านการบินของทั้ง 2 ประเทศ ขาดการประสานงานระหว่างกัน ซึ่งทำให้พวกผู้โดยสารต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดฝัน สำหรับเที่ยวบินขากลับและต้องเสียเงินค่าจองโรมแรมโดยไม่จำเป็น
หลังจากถูกปฏิเสธ เธอและผู้โดยสารชาวกัมพูชาคนอื่นๆบนเที่ยวบินเดียวกัน ถูกบังคับให้ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ด้านการเดินทางให้เสร็จสิ้น และถูกถ่ายภาพไว้ จากนั้นก็ได้รับแจ้งเกี่ยวกับทางเลือก นั่นคือซื้อตั๋วในนาทีท้ายๆสำหรับเดินทางกลับไปยังลาว หรือบินไปยังกัมพูชา ในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
สุดท้ายแล้ว เธอ ได้ตั๋วแทบจะใบสุดท้ายสำหรับเดินทางกลับไปยังลาว หลังจากมีผู้โดยสารคนอื่นยกเลิกการจอง ทั้งนี้แม้ประสบกับความผิดหวัง แต่เธอชมเชยเจ้าหน้าที่สนามบินที่มอบความช่วยเหลือต่างๆนานนา "พวกเขาช่วยฉันหาเที่ยวบิน และฉันไม่รู้สึกถึงการโดนเลือกปฏิบัติใดๆ"
กระนั้น เธอ อ้างว่าประสบการณ์ที่ถูกปฏิเสธเข้าประเทศไทย ก่อความรู้สึกเครียดเป็นอย่างสูง เธอรู้สึกเหมือนกับราวทำผิดกฎหมาย ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดแม้แต่น้อย "คนลาวและชาวจีนบนเที่ยวบินเดียวกัน ก็ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศเช่นกัน ไทยเริ่มตรวจเช็กเข้มงวดมากขึ้นกับคนเข้าเมืองต่างชาติ" เธอระบุ
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)