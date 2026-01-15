'ทรัมป์' ไม่เชื่อ 'เรซา ปาห์ลาวี' จะได้รับการสนับสนุนจากชาวอิหร่าน ชี้ 'เซเลนสกี' คือตัวอุปสรรคขวางดีลยุติสงครามยูเครน

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (14 ม.ค.) ว่า เรซา ปาห์ลาวี (Reza Pahlavi) หนึ่งในแกนนำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่าน "ดูเป็นคนดีมาก" แต่แสดงความไม่แน่ใจว่า ปาห์ลาวี จะสามารถรวบรวมการสนับสนุนภายในอิหร่านเพื่อขึ้นเป็นผู้นำได้หรือไม่
ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับรอยเตอร์ที่ห้องทำงานรูปไข่ ทรัมป์ กล่าวว่า มีโอกาสที่รัฐบาลผู้ปกครองทางศาสนาของอิหร่านอาจล่มสลาย แถมยังตำหนิประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ว่าเป็นสาเหตุความติดขัดในการเจรจากับรัสเซียเกี่ยวกับสงครามในยูเครน และปฏิเสธเสียงวิจารณ์ของพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมต่อประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจโรม พาวเวลล์
ทรัมป์ เคยขู่ย้ำหลายครั้งว่าจะเข้าแทรกแซงเพื่อสนับสนุนผู้ประท้วงในอิหร่าน ท่ามกลางรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหลายพันคนจากการปราบปรามความไม่สงบต่อต้านการปกครองของอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี แต่เมื่อวันพุธ (14) ที่ผ่านมา เขาแสดงท่าทีลังเลที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ ปาห์ลาวี บุตรชายของอดีตชาห์แห่งอิหร่านซึ่งถูกขับออกจากอำนาจในปี 1979
"เขาดูเป็นคนดีมาก แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะทำอย่างไรในประเทศของเขาเอง" ทรัมป์ กล่าว “และเรายังไม่ถึงจุดนั้นจริงๆ”
“ผมไม่รู้ว่าประเทศของเขาจะยอมรับความเป็นผู้นำของเขาหรือไม่ และแน่นอนว่าถ้าพวกเขายอมรับ ผมก็โอเค”
คำพูดของ ทรัมป์ ยิ่งสะท้อนการตั้งคำถามถึงความสามารถของ ปาห์ลาวี ในการนำพาอิหร่านต่อไป หลังจากที่เขากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ตนยังไม่มีแผนที่จะพบกับปาห์ลาวี
ปาห์ลาวี วัย 65 ปี ซึ่งพำนักอยู่ในสหรัฐฯ อาศัยอยู่นอกอิหร่านตั้งแต่ก่อนที่บิดาของเขาจะถูกโค่นล้มในการปฏิวัติอิสลามปี 1979 และได้กลายเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการประท้วง
ฝ่ายค้านของอิหร่านนั้นแตกแยกออกเป็นกลุ่มขั้วต่างๆ และมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน รวมถึงกลุ่มนิยมระบอบกษัตริย์ที่สนับสนุน ปาห์ลาวี และดูเหมือนว่าจะมีบทบาทที่เป็นระบบน้อยมากภายในสาธารณรัฐอิสลาม
ทรัมป์ กล่าวว่า เป็นไปได้ที่รัฐบาลเตหะรานอาจล่มสลายเนื่องจากการประท้วง แต่ในความเป็นจริงแล้ว “ระบอบการปกครองใดๆ ก็สามารถล้มเหลวได้”
“ไม่ว่ามันจะล่มสลายหรือไม่ก็ตาม แต่มันจะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจ” เขากล่าว
ทรัมป์ ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดปีแรกของการดำรงตำแหน่งในวาระที่สองนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ Resolute Desk และจิบไดเอทโค้กในระหว่างการสัมภาษณ์นาน 30 นาที โดยบางช่วงเขาก็หยิบแฟ้มเอกสารหนาๆ ขึ้นมา ซึ่งเขาบอกว่าบรรจุผลงานของเขาตั้งแต่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. ปี 2025
อย่าวไรก็ตาม ทรัมป์ พยายามจัดการความคาดหวังของพรรครีพับลิกันในศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสภาคองเกรสในเดือน พ.ย. ปีนี้ โดยกล่าวว่าพรรคที่ครองอำนาจมักจะเสียที่นั่ง 2 ปีหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี
“ถ้าคุณชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี คุณก็จะไม่ชนะเลือกตั้งกลางเทอม” เขากล่าว “แต่เราจะพยายามเต็มที่เพื่อชนะการเลือกตั้งกลางเทอมให้ได้”
ทรัมป์ ผู้ซึ่งใช้ความพยายามอย่างหนักตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อยุติสงครามของรัสเซียในยูเครน แม้จะเคยโอ้อวดระหว่างการหาเสียงว่าสามารถยุติสงครามได้ภายในวันเดียว กล่าวว่า เซเลนสกีเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขสงครามที่ยืดเยื้อมา 4 ปี
ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์ทั้งประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และ เซเลนสกี อยู่บ่อยครั้ง แต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะหมดกำลังใจกับประธานาธิบดีของยูเครนมากกว่าครั้งก่อน
ทรัมป์ กล่าวว่า ปูติน "พร้อมที่จะทำข้อตกลง" และเมื่อถูกถามว่าอะไรคืออุปสรรค ทรัมป์ตอบสั้นๆ ว่า "เซเลนสกี"
"เราต้องให้ประธานาธิบดี เซเลนสกี เห็นด้วย" เขากล่าว
ทรัมป์ ยังแสดงท่าทีไม่แคร์คำพูดของพวก ส.ว. พรรครีพับลิกันที่ประกาศว่าจะขัดขวางผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งในเฟด เนื่องจากกังวลว่ากระทรวงยุติธรรมของ ทรัมป์ กำลังแทรกแซงความเป็นอิสระตามประเพณีของธนาคารกลางด้วยการสอบสวน พาวเวลล์
“ผมไม่สนใจหรอก ไม่มีอะไรจะพูด พวกเขาควรจะจงรักภักดี” ทรัมป์ กล่าวถึงบรรดาสมาชิกพรรคตนเอง
ทรัมป์ ยังปฏิเสธคำวิจารณ์จาก เจมี ไดมอน ซีอีโอของเจพีมอร์แกนที่ว่า การที่ ทรัมป์ เข้าไปแทรกแซงเฟดอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
“ผมไม่สนใจว่าเขาจะพูดอะไร” ทรัมป์ กล่าว
ทรัมป์ มีกำหนดพบกับ มาเรีย โครินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลา ที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดี (15) ซึ่งจะเป็นการพบปะกันแบบตัวต่อตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ ทรัมป์ สั่งจับกุมประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร และยึดอำนาจการปกครองเวเนซุเอลาเมื่อต้นเดือนนี้
“เธอเป็นผู้หญิงที่ดีมาก” ทรัมป์ กล่าวถึงมาชาโด “ผมเคยเห็นเธอทางโทรทัศน์ ผมคิดว่าเราจะคุยกันแค่เรื่องพื้นฐานทั่วๆ ไป”
มาชาโด ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีที่แล้ว และอุทิศรางวัลนั้นให้กับ ทรัมป์ เธอยังเสนอที่จะมอบรางวัลให้เขา แต่คณะกรรมการโนเบลยืนยันว่า รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไม่สามารถถ่ายโอนให้บุคคลอื่นได้
ทรัมป์ ยังกล่าวชื่นชม เดลซี โรดริเกซ รักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของ มาดูโร ในตอนที่เขาถูกโค่นล้ม โดยเผยว่าตนได้มีการ "พูดคุยที่น่าสนใจ" กับ โรดริเกซ เมื่อช่วงเช้าวันพุธ (14) และ "เธอเป็นคนที่น่าร่วมงานด้วยมาก"
ที่มา: รอยเตอร์