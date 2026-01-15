ตึงเครียด! อิหร่านประกาศ 'ปิดน่านฟ้า' ห้ามเที่ยวบินเกือบทั้งหมดผ่านหลังสหรัฐฯ ขู่โจมตี

อิหร่านประกาศปิดน่านฟ้าชั่วคราวสำหรับเที่ยวบินทั้งหมด ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เข้าและออกจากอิหร่านโดยได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 17.15 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก (22.15 GMT) ของวันพุธ (14 ม.ค.) ตามประกาศที่แจ้งบนเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA)
ข้อห้ามนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมงจนถึงเวลา 19.30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก หรือ 00.30 GMT แต่อาจมีการขยายเวลาออกไปได้ ตามประกาศดังกล่าว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (14) ว่า สหรัฐฯ กำลังถอนกำลังพลบางส่วนออกจากฐานทัพในตะวันออกกลาง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านยืนยันว่าเตหะรานได้แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้านว่าจะโจมตีฐานทัพอเมริกันในภูมิภาค หากวอชิงตันลงมือโจมตีอิหร่านก่อน
การโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในเขตความขัดแย้งที่มากขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการจราจรทางอากาศ
อินดิโก (IndiGo) สายการบินที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ระบุว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากการปิดน่านฟ้าอย่างกะทันหันของอิหร่าน ขณะที่เที่ยวบินของสายการบินแอโรฟลอต (Aeroflot) ของรัสเซียที่มุ่งหน้าไปยังเตหะรานได้เดินทางกลับมอสโกหลังจากมีการปิดน่านฟ้าอิหร่าน ตามข้อมูลจาก Flightradar24
ก่อนหน้านี้ในวันพุธ (14) เยอรมนีได้ออกคำสั่งใหม่เตือนสายการบินของประเทศไม่ให้เข้าสู่น่านฟ้าอิหร่าน หลังจากที่ลุฟท์ฮันซา (Lufthansa) ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเที่ยวบินทั่วตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค
สหรัฐอเมริกาได้ห้ามเที่ยวบินพาณิชย์ของสหรัฐฯ ทั้งหมดไม่ให้บินผ่านน่านฟ้าอิหร่านแล้ว และไม่มีเที่ยวบินตรงระหว่าง 2 ประเทศ
สายการบินอื่นๆ เช่น ฟลายดูไบ (flydubai) และเตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) ได้ยกเลิกเที่ยวบินหลายเที่ยวไปยังอิหร่านในสัปดาห์ที่ผ่านมา
"สายการบินหลายแห่งได้ลดหรือระงับบริการแล้ว และสายการบินส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงน่านฟ้าอิหร่าน" เว็บไซต์ Safe Airspace ซึ่งดำเนินการโดย OPSGROUP องค์กรที่ให้ข้อมูลความเสี่ยงด้านการบินแบบสมาชิก ระบุ
"สถานการณ์ดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงกิจกรรมด้านความมั่นคงหรือทางทหารเพิ่มเติม รวมถึงความเสี่ยงจากการยิงขีปนาวุธ หรือการป้องกันทางอากาศที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงระบุตัวเครื่องบินพลเรือนผิดพลาด"
สายการบินลุฟท์ฮันซาแถลงเมื่อวันพุธ (14) ว่า จะหลีกเลี่ยงน่านฟ้าของอิหร่านและอิรักจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม และจะให้บริการเฉพาะเที่ยวบินกลางวันไปยังเทลอาวีฟและอัมมานตั้งแต่วันพุธ (14) ถึงวันจันทร์หน้า (19) เพื่อให้ลูกเรือไม่ต้องพักค้างคืน นอกจากนี้ยังอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วน อันเป็นผลมาจากมาตรการเหล่านี้ด้วย
สายการบิน ITA Airways ของอิตาลี ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลุฟท์ฮันซาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ระบุว่าจะระงับเที่ยวบินกลางคืนไปยังเทลอาวีฟเช่นเดียวกันจนถึงวันอังคารหน้า (20)
ที่มา: รอยเตอร์