PLANET#3 แต่งตัวมาผิดงาน!! เดลิเมลอังกฤษกรีด ลิซ่า แบล็กพิงก์ แรงส์ประมาณว่า เฉิ่มๆ เดินเข้า Golden Globes 2026 หยามตรงๆ แต่ก็แอบๆ แทง

“มาผิดงาน!! ลิซ่า แบล็กพิงก์ ดูว่าจะแต่งตัวไปปาร์ตีฮาโลวีน มากกว่าจะมางาน Golden Globes Awards 2026”
เดลิเมลออนไลน์ จิกกัดซุปต้าร์ของโลกในแนวกรีดเย้ยประมาณว่า สะเหล่อ แต่งตัวไม่รู้ธรรมเนียมซูเปอร์อีเวนต์ โดยทำเป็นคำบรรยายข้างใต้ภาพลิซ่าในชุดราตรี La Robe Trelu แล้วนำไปโพสต์ซ่อนไว้เป็นหนึ่งใน 20 รูปของข่าว: “Golden Globes 2026 worst dressed” หรือก็คือ ที่สุดของชุดยอดแย่ ณ งานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำ 2026
แต่เดลิเมลออนไลน์เป็นเพียงสื่อยักษ์ใหญ่ค่ายเดียวของกลุ่มประเทศฟากฝั่งตะวันตก ที่วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงติดลบต่อศิลปินนักร้องนักเต้นและนักแสดงซูเปอร์ไอดอลของชาวโลก เจ้าของแอคเคาท์ไอจี Lalalalisa_m ซึ่งมีการฟอลล์มหาศาลกว่า 107 ล้านแอคเคาท์ (ตัวเลข ณ ปลายปี 2025)
ทั้งนี้ ขณะที่เดลิเมลออนไลน์ เล่นงานซุปต้าร์ลิซ่า แบล็กพิงก์ ชนิดที่ “กรีดกันตรงๆ แต่ทำแบบแอบๆ” คือ ซุกไว้ช่วงกลางๆ ของรายงานข่าว กล่าวคือ เป็นภาพลำดับที่ 12 จาก 20 ภาพ ซึ่งค้านสายตาสื่อเจ้าแม่อินเตอร์อื่นๆ อย่างยิ่งยวด โดยไม่อาจทราบสาเหตุว่าหมั่นไส้ เขม่น หรือเหม็นเขียวใส่ดาวจรัสฟ้าจากเอเชีย ว่าที่ศรีสะใภ้ฝรั่งเศสเฟซสดใส หรือจะมีท่านโม่งระดับนายแม่ VVIP ขี้อิจฉารายใดฝากไปช่วยเช็กบิล?!? นั้น แต่สื่อจอมอิทธิพลระดับโลกค่ายอื่นๆ อาทิ
√ นิตยสารโว้ก
√ นิตยสารแอล
√ จดจน อี!นิวส์
√ และทาวน์แอนด์คันทรี
ล้วนแต่ชื่นชมในความงามเท่ สะกดสายตา
ข้างใต้ภาพลิซ่า ลลิษา มโนบาล ในชุดราตรีหวานเท่ และฉีกแนวด้วยฝีมือจับจีบหน้านางทำให้เนื้อผ้าโปร่งบางทิ้งน้ำหนักลงมากรุยกรายอย่างลงตัวไร้ส่วนเกิน กลายเป็นออร่างามเท่แทงตาโดยทันที นั้น เดลิเมลออนไลน์ทำการพรรณนาภาพอย่างตื้นเขินและผิวเผินโดยบอกว่า
“ลิซ่าปรากฏตัวในชุดยาวสีดำเนื้อโปร่งซีทรู เห็นทะลุเข้าไปเป็นเสื้อเกาะอกแบบ ‘แบนโดว์’ พร้อมนี้ ชุดของเธอครบเครื่องด้วยกรองศอ สไตล์โชคเกอร์แถบกว้าง”
เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Bulgari ย่อมจะเลือกชุดราตรีโปรโมทความงดงามเลอค่าของ กรองศอ Eternal Vimini chocker สีมณีนิล นั่นก็คือ ชุดราตรี La Robe Trelu สีดำในดีไซน์ที่เสิร์ฟความเท่เก๋ มาพร้อมความสง่า มหารานีสวยเลือกได้ โดยห้องเสื้อ จาคเคอร์มูส แฟชันเฮาส์ปารีเซียง
ในการนี้ เดลิเมลออนไลน์ “ไม่ให้” ข้อมูลเลยว่า กรองศอ ณ รอบคอระหงของลิซ่า เป็นผลงานศิลป์แห่งเครื่องประดับทองคำชิ้นสำคัญซึ่งรังสรรค์ขึ้นโดยทีมวิศวกรรมขั้นเทพของ บุลการี เพื่อความเลอค่าราคาแพงสมฐานะของแฟนานุแฟนซูเปอร์ริชทั่วโลก
แม้เดลิเมลออนไลน์ไม่ให้ข้อมูล แต่นิตยสาร “ทาวน์แอนด์คันทรี” นำเสนอไว้แบบจัดเต็ม
“ลิซ่า มโนบาล จากวงเกิร์ลกรุ๊ป แบล็กพิงก์ มีสไตล์เฉพาะตัวที่นำมาสร้างสีสรรแก่การเดบิวต์ตัวเธอในซูเปอร์อีเวนต์ได้ใหม่ๆ เสมอ”
ทาวน์แอนด์คันทรีชื่นชม ลิซ่าแบล็กพิงก์ อย่างปลาบปลื้ม แถมเอ่ยชื่อของเธอด้วยนามสกุลภาษาไทยแบบเต็มยศ ก่อนจะรายงานว่า แบรนด์แอมบาสเดอร์แสนสวยแห่งบุลการีสวมกรองศอเส้นหวายทองคำสีเหลือง อันเป็นผลงานศิลป์ชิ้นใหม่ไฮเทคโนโลยีสุดๆ ของปี 2026 ซึ่งบุลการีเลือกให้ซูเปอร์อีเวนต์ Golden Globes 2026 เป็นเวทีแรกที่บุลการีนำเสนอนวัตกรรมใหม่กิ๊ก สุดแสนงดงามสู่สายตาสาธารณชนทั่วโลกเป็นครั้งแรก พร้อมกับมอบให้ ลิซ่า แบล็กพิงก์ ซุปต้าร์ที่ออกท่าได้เท่และโฉบเฉี่ยว ไม่แพ้ใครๆ ในสามโลก เป็นผู้สวมโชว์
เครื่องประดับทองคำบุลการีชิ้นงามชวนให้หลงใหลนี้อยู่ในคอลเลกชัน Vimini หรือก็คือ เครื่องประดับเส้นหวายทองคำสีเหลืองจักสานในบรรยากาศศิลปะโบราณยุคโรมันและกรีก แต่ทว่า มีความล้ำยุคในวิธีการถักทอทองคำสีเหลืองหลายเฉดเข้ากับคาร์บอน DLC เข้มข้นสูง จนทำให้ได้ความแกร่งอมตะนิรันดรดุจดั่งเพชร ผ่านเทคโนโลยีเคลือบทับซึ่งเหนือชั้นกว่าใคร เกิดกลายมาเป็นมิติใหม่ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี
ทาวน์แอนด์คันทรีรายงานด้วยว่า จะมีการนำเสนอคอลเลกชัน Eternal Vimini สู่สายตาบรรดาแฟนคลับบุลการี ตลอดจนสื่อมวลชน อย่างเป็นทางการภายในปีนี้แน่นอน
สำหรับกรองศอ-โช้คเกอร์ ชิ้นที่ซูเปอร์สตาร์ลิซ่า แบล็กพิงก์ สวมโชว์สายตาชาวโลกเป็นชิ้นแรกของคอลเลกชันนี้ เป็นโมเดลที่ใช้คาร์บอน DLC สีดำทั้งหมด แต่บุลการีก็มีโมเดลที่เป็นสีเทาเฉดต่างๆ ไปจนถึงสีน้ำตาลด้วย
ความงามของชุดLa Robe Trelu ที่ ลลิษา มโนบาลสวมใส่เข้างาน โดนใจทั้ง อเมริกันโว้ก และทั้งแอล เป็นอย่างยิ่ง สื่อเจ้าแม่ผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการแฟชันของสหรัฐอเมริกา ชื่นชม ลิซ่า ด้วยคำว่าโดดเด่นและโฉบเฉี่ยว อีกทั้งยังอวยไปถึงสีผมใหม่ของเธอ คือ บรูเนตต์ หลังจากที่ลิซ่าปักหลักอยู่ในเฉดสีบลอนด์มานาน
พร้อมนี้ โว้กยังอวยด้วยว่าสีผมใหม่ช็อกโกแลตเข้ม ซึ่งมากับผมหน้าม้าเอกลักษณ์ของลิซ่านั้น เข้าเซ็ทดีงามกับชุดราตรีของดีไซเนอร์ จาคเกอร์มูส ขณะเดียวกัน ชุดราตรีสีขรึมส่งให้ลิซ่าเปะปังเหลือเกินในยามที่เดินบนพรมแดง
ด้าน อี!นิวส์ เชียร์อย่างสุดๆ: ลิซ่า แบล็กพิงก์ สวยสะกดให้ผู้คนตะลึงในความโฉบเฉี่ยวของชุดราตรีผ้าโปร่งสีดำ เธอโดดเด่นบนพรมแดงเข้าสู่งาน Golden Globes Awards 2026
นอกจากนั้น กองทัพช่างภาพสื่อมวลชนก็ฮือฮากับเซสชันถ่ายรูปซุปต้าร์ลิซ่า แบล็กพิงก์ เป็นพิเศษเสมอ ทำงานกับลิซ่าจะอยู่ในบรรยากาศเบียดกันรัวชัตเตอร์ถ่ายภาพฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกผู้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิ เสียงตะโกนเรียกชื่อลิซ่าให้หันไปมองกล้องดังเซ็งแซ่จากทุกทิศทาง ตากล้องทุกรายทุกค่ายแฮปปีกับการเก็บภาพลิซ่า ขวัญใจชาวโลก เพราะนอกจากที่เธอจะมากมายด้วยการโพสต์ท่าสวย ภาพของเธอยังเป็นที่ต้องการ เป็นความป๊อปปูลาร์ที่ไม่แผ่วเลย
คอลัมน์ PLANET No.3
โดย รัศมี มีเรื่องเล่า
