รัสเซียเอาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก ‘โอเรชนิค’ออกมาใช้ เพื่อตอบโต้ 3 กรณีที่ถูกฝ่ายตะวันตกยั่วยุในช่วงเร็วๆ นี้

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2026/01/russias-use-of-oreshniks-was-a-response-to-3-recent-provocations/)
Russia’s use of Oreshniks was a response to 3 recent provocations
by Andrew Korybko
10/01/2026
รัสเซียนำขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก “โอเรชนิค” ออกมาใช้ในสงครามยูเครนเป็นครั้งที่ 2 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ 3 กรณี คือ 1) ยูเครนพยายามลอบสังหารปูติน 2) ฝรั่งเศส-สหราชอาณาจักรวางแผนจัดส่งทหารเข้าไปในยูเครน ถ้าหากมีการทำความตกลงหยุดยิงในประเทศนั้น 3) สหรัฐฯใช้กำลังเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงรัสเซีย
หลังจากมีขีปนาวุธหลายลูกยิงเข้าใส่เป้าหมายหลายแห่งในแคว้นลวิฟ (Lviv) ทางภาคตะวันตกของยูเครน กระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ได้ออกมายืนยัน [1] เมื่อตอนเช้าวันศุกร์ (9 ม.ค.) ว่า ในการโจมตีคราวนี้ ได้มีการใช้ขีปนาวุธ “โอเรชนิค” (Oreshnik) ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงได้รับความยำเกรงอย่างสูงของแดนหมีขาวด้วย ทั้งนี้นี่เป็นครั้งที่สองเท่านั้นซึ่งมีการนำอาวุธชนิดนี้ออกศึก
รายงานจากหลายกระแสบ่งชี้ว่า แหล่งก๊าซ [2] และคลังเก็บก๊าซ สตรียี (Stryi) [3] อยู่ในหมู่เป้าหมายต่างๆ ในยูเครนซึ่งถูกเล่นงาน
โอเรชนิค ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่สามารถทำความเร็วได้สูงระดับไฮเปอร์โซนิก (hypersonic) นั่นคือความเร็วเหนือเสียงตั้งแต่ 5 เท่าตัวขึ้นไป รวมทั้งยังบรรทุกหัวรบหลายหัวรบที่แต่ละหัวรบสามารถพุ่งเข้าไปสู่เป้าหมายได้โดยอิสระ (multiple independently targetable reentry vehicle หรือ MIRV) จึงได้ชื่อว่าเป็นอาวุธที่ยากแก่การป้องกันสกัดกั้น รัสเซียได้นำออกมาใช้ในการทำสงครามครั้งแรก [4] เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 ภายหลังจากที่สหรัฐฯและสหราชอาณาจักรอนุญาตให้ยูเครน สามารถใช้พวกขีปนาวุธซึ่งมีพิสัยยิงไกลๆ ที่พวกตนจัดหาจัดส่งให้ ในการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ส่วนลึกๆ ของรัสเซีย
สำหรับการนำเอาอาวุธนี้มาใช้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้ มีเหตุผลเชื่อได้ว่าน่าจะเนื่องจากการยั่วยุซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 3 กรณีด้วยกัน
ฝ่ายมอสโกเองนั้นแถลงอ้างอิงยืนยันอย่างเปิดเผยชัดเจน [5] ว่า เป็นเพราะกรณีที่ยูเครนพยายามเปิดการโจมตีขนาดใหญ่ด้วยโดรนและขีปนาวุธเข้าใส่ที่พำนักอาศัยของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งที่ตั้งอยู่ในแคว้นนอฟโกร็อด (Novgorod) ของรัสเซีย ในช่วงก่อนปีใหม่ ทว่าประสบความล้มเหลวถูกสอยร่วงทั้งหมดนั่นแหละ คือสาเหตุทำให้แดนหมีขาวทำการแก้เผ็ดเอาคืนในครั้งนี้
ทว่าแม้กระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ได้อ้างอิงถึง แต่หากเราพิจารณากันว่ายังมีการยั่วยุอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเร็วๆ นี้อีกหรือไม่ ที่น่าจะเป็นสาเหตุทำให้มอสโกนำเอา โอเรชนิค มาทำศึกเป็นครั้งที่สองได้เช่นกัน มันก็มีเหตุผลอันน่าเชื่อถือรับฟังได้ทีเดียวว่า บางที ปูติน อาจจะคิดถึงกรณีอีก 2 กรณีเอาไว้ในใจด้วย เมื่อตอนที่เขาออกคำสั่งอนุมัติให้เปิดการโจมตีคราวล่าสุดนี้ ทั้ง 2 กรณีดังกล่าว ได้แก่
**การที่ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรประกาศว่ามีแผนอย่างเป็นทางการ [6] ที่จะจัดส่งกองทหารเข้าไปในยูเครน ถ้าหากมีการทำความตกลงกันได้ในเรื่องการหยุดยิง และ
**การที่สหรัฐฯใช้กำลังทหารเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงรัสเซียลำหนึ่ง [7] ในบริเวณน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติก
แต่ละกรณีเหล่านี้ ต่างก็เป็นเหตุการณ์ที่รัสเซียมองเห็นเป็นการยั่วยุในตัวของมันเอง
ตัวปูตินได้ออกมาเตือน [8] หลายครั้ง โดยครั้งที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้คือเมื่อเดือนกันยายน ว่ารัสเซียจะถือกองทหารของฝ่ายตะวันตกซึ่งเข้ามาตั้งอยู่ในยูเครน เป็น “เป้าหมายที่สามารถทำลายได้อย่างชอบธรรม” ถึงแม้สำนักงานข่าวกรองต่างปรเทศของรัสเซีย (Russia’s Foreign Intellilgence Service หรือ SVR) ได้เปิดเผยในเวลาต่อมาของเดือนเดียวกันนั้น [9] ว่า อันที่จริงมีกองทหารสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสตั้งอยู่ในแคว้นโอเดสซา (Odessa) ของยูเครนอยู่แล้วด้วยซ้ำ ทว่านี่ยังคงไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับการส่งทหารเข้าไปประจำการในยูเครนตามแบบแผนเปิดเผย อย่างที่ 2 ชาตินี้ให้คำมั่นสัญญาอยู่ในตอนนี้
สิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลกันมากขึ้นไปอีก ได้แก่ การที่ สตีฟ วิตคอฟฟ์ (Steve Witkoff) ผู้แทนพิเศษของสหรัฐฯ ได้แสดงการหนุนหลังแผนการของพวกเขาด้วย [10] ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ามันกำลังทำให้รัสเซียสงสัยข้องใจว่า หรือสหรัฐฯอาจจะพลิกกลับจุดยืนอย่างเป็นทางการของตน [11] ที่ยืนยันว่า จะไม่มีการนำเอามาตรา 5 ตามสนธิสัญญานาโต้ มาใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การจัดส่งกองทหารนาโต้เข้าไปในยูเครน
สำหรับกรณียั่วยุอย่างที่ 3 ซึ่งปูตินน่าจะคิดอยู่ในใจในตอนที่เขาอนุญาตให้นำ โอเรชนิค ออกมาใช้งานในสงครามเป็นครั้งที่ 2 ก็คือ จากการที่สหรัฐฯใช้กำลังเข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันติดธงรัสเซียในแอตแลนติก มันเป็นการสร้างภาพจำอันแสนเจ็บปวดของการที่วอชิงตันกำลังนำเอากฎหมายภายในประเทศของตนมาบังคับใช้กับมอสโก ในลักษณะที่เป็นการใช้สิทธินอกอาณาเขตของสหรัฐฯเอง
หากรัสเซียไม่มีการส่งข้อความอันเข้มแข็งจริงจังใดๆ ออกมาเลยหลังเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมา –ไม่ว่าจะเป็นข้อความอย่างอ้อมๆ และอยู่ในลักษณะอสมมาตรอย่างไรก็ตามที— มันก็อาจทำให้สหรัฐฯเกิดได้ใจและกล้าที่ใช้กำลังเข้ายึดเรือใน “กองเรือบรรทุกน้ำมันเงา” (shadow flee) ของรัสเซีย [12] ที่ไหนก็ได้ในตลอดทั่วโลก รวมไปถึงในทะเลบอลติกและในทะเลดำ ซึ่งอยู่ประชิดติดรัสเซียด้วย
แรงจูงใจ 2 ข้อหลังสุดนี้ซึ่งผู้เขียนยอมรับว่าเป็นการคาดเดาเอาว่า เป็นสาเหตุอยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วย โอเรชนิค คราวล่าสุดนี้ด้วย เนื่องเพราะมันสามารถใช้อธิบายได้ว่าทำไมการเล่นงานครั้งนี้จึงมุ่งใส่เป้าหมายต่างๆ ในแคว้นลวิฟ แทนที่จะเป็นจุดอื่นๆ ที่ไหนก็ได้ในตลอดทั่วประเทศยูเครน เราสามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่า รัสเซียต้องการที่จะแสดงให้ฝรั่งเศส, สหราชอาณาจักร, ตลอดจนสหรัฐฯที่เป็นผู้อุปถัมภ์ร่วมของพวกเขา มองเห็นว่า แดนหมีขาวมีศักยภาพที่จะเปิดการโจมตีอย่างรวดเร็วใส่เป้าหมายต่างๆ ภายในนาโต้โดยที่ฝ่ายปรปักษ์ไม่สามารถตรวจจับได้ ถ้าหากมีความจำเป็นขึ้นมา
แล้วความจำเป็นดังกล่าวนี้ ก็คือสิ่งที่อาจจะปรากฏขึ้น ถ้าหากมีวิกฤตการณ์อย่างชนิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายหลังจากมีเหตุการณ์ใน 2 กรณีซึ่งผู้เขียนกล่าวเอาไว้ข้างต้น อันได้แก่ การที่ชาติสมาชิกนาโต้จัดส่งกองทหารเข้าไปยังยูเครนตามแผนการที่พวกเขาวางเอาไว้แล้ว หรือการที่ฝ่ายอเมริกันเข้ายึดเรือรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกโดยอ้างเหตุผลอย่างเดิมๆ ของตน
ปูติน เป็นผู้ที่มีจิตใจชิงชังรังเกียจอย่างแทบจะผิดปกติ [13] กับการบานปลายขยายตัวของสถานการณ์ในยูเครน สืบเนื่องจากความเสี่ยงที่มันอาจจะยกระดับจนเกินกว่าจะควบคุมกันได้และควงสว่านสู่ความเลวร้ายลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 ดังนั้น การถูกยั่วยุหลายๆ กรณีดังที่กล่าวมา จึงกลายเรื่องสำคัญเพียงพอสำหรับเขาที่จะอนุมัติให้ใช้ขีปนาวุธ โอเรชนิค เป็นครั้งที่สอง
น่าสังเกตว่า ปูตินไม่ได้คิดที่จะใช้อาวุธชนิดนี้เลย ภายหลังยูเครนเปิด “ยุทธการใยแมงมุม” (Operation Spiderweb) [14] ซึ่งทรัมป์อาจจะรู้เห็นล่วงหน้า [15] ในการโจมตีที่พุ่งเป้าเล่นงานกองกำลังอาวุธนิวเคลียร์สามเส้าของรัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้ว การเปรียบเทียบเช่นนี้ยิ่งทำให้มองเห็นได้ว่า ปูตินมองว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงขนาดไหนสำหรับการที่ยูเครนพยายามลอบสังหารเขา และบางทีอาจจะรวมถึงการยั่วยุอื่นๆ อีก 2 กรณีด้วย
เชิงอรรถ
